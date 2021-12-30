Привітання з Новим роком 2022 Тигра: новорічні вітання українською

Найкращі привітання з Новим роком 2022 українською мовою – у нашій добірці. Зібрали для вас красиві поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки. Шукайте найкрутіше вітання на Новий рік Тигра!

Новий рік 2022 – веселе свято, яке неможливо уявити без красивої ялинки, яскравих вогників, святкового столу, новорічної музики та, звісно, привітань з наступаючим. Однак зателефонувати всім друзям, рідним та колегам під час бою курантів не вдасться, тому щоб нікого не оминути увагою – пропонуємо вам надіслати всім гарні вітання та побажати щасливого Нового року за допомогою смс чи месенджерів. Підготували для вас найкращі новорічні поздоровлення на українській мові.

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

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З Новим роком вітаю!

І в рік Тигра я бажаю

І здоров'я, і достатку,

І у всіх справах порядку!

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Новий рік вже близько!

Тигр, як ласкава кицька

М'яко і легко ступає,

Багато щастя обіцяє

Для тебе та всіх близьких

Щодня, без вихідних!

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З роком Тигра всіх вітаю!

Щастя та добра бажаю.

Щоб гроші не кінчались

І всі бажання збувались!

Веселих свят

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Тигр в шубці весь смугастий

Обіцяє рік багатий.

Нехай тигреня не гарчить,

Цілий рік тобі мурчить!

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Цілий рік до нас Тигр йшов,

Нарешті ось дійшов...

З чим ми Вас і вітаємо,

Року, найкращого бажаємо!

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Вітаю з Новим 2022! Нехай тигр подарує кожному спокій, комфорт, добробут та затишок. Бажаю не хворіти у новому році та досягати нових вершин!

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З Новим роком Тигра! На своїх м'яких лапках до нас прийшов цей рік, нехай він подарує Вам всю сміливість, спритність та швидкість цієї тварини!

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З Новим 2022 роком! Ідіть по життю впевнено, стрімко, із впевненою хваткою тигра! Бажаю, щоб цей рік склався лише зі смуг щастя, добробуту, везіння та гарного настрою!

З наступаючим роком Тигра

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Хочу привітати із Новим роком, Роком Тигра! Щоб цей рік приніс у ваше життя безліч сліпучих вражень, чудових звершень та функціональних подій.

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З Новим 2022 роком! Бажаю, щоб найбезстрашніші задуми виконалися і принесли масу надзвичайних емоцій. Бажаю взяти від символу року відвагу, хоробрість, красу та грацію. І щоби тигр захищав, оберігав, укривав у вас від усіх проблем.

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Вітаю з Новим роком, з роком нових перемог, прагнень та удач, з роком Тигра! Бажаю неймовірної енергії та невтомної сміливості. Бажаю тигрячої грації та величі. Бажаю справжнього щастя та високого фінансового достатку. Бажаю відмінного здоров'я та найщирішого кохання!

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Тигр один із таких представників дикої природи, на якого хочеться бути схожим у всьому. Нехай всесвіт і східний календар подарують Вам прекрасний рік, який буде наповнений новими емоціями, і навіть якщо на шляху зустрічатимуться перешкоди, ми впевнені, що Ви їх обов'язково подолаєте з честю та гідністю. З роком тигра, з новим роком!

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Нехай рік Тигра подарує найкращі спогади та яскраві емоції, принесе удачу, допоможе з успіхом зробити давно задумане. Нехай він стане одним із найщасливіших у твоєму житті. Бажаю, щоб добрий і мудрий тигр постійно захищав тебе від смутку та будь-яких негараздів.

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З Новим 2022 роком вітаю! Вже залишилися лічені дні й тигр вступить у свої законні права. Бажаю, щоб у новому році виповнилися всі найзаповітніші бажання, наступний рік принесе багато світла та чарівництва.

святкова відкритка

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Святкове побажання другу прозою

Друже, тигр сильний, потужний та сміливий. Він уміє добувати м'ясо там, де його важко знайти та зловити. У новому році бажаю Вам бути здобувачем, а не здобиччю. Бажаю досягати успіху навіть у нерозв'язних ситуаціях, носити яскравий одяг і залишатися таким же мужнім, хоробрим і водночас добрим. Зі святом!

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Коханому хлопцю

З Новим роком, мій Тигре! Бажаю залишити все погане у старому році, а у новий взяти лише все добре. Бажаю натхнення на всі цілі. Нехай символ року додасть тобі сил та енергії. Бажаю тигрячої витримки та відваги!

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Нехай рік Тигра стане особливим, перетвориться на справжню та найдобрішу казку. Бажаю сповнюватися мріям, а лихо не підпустить цей лютий звір. 2022 принесе в дім тепло і затишок, а я завжди буду поруч.

Для коханого чоловіка

Вітаю з Новим 2022! Бажаю, щоб тигр приніс цього року тільки найкращі звершення, подарував масу приємних вражень і завдав тільки приємного клопоту! Нехай тигр принесе у наш будинок тільки щастя, добробут та любов. Бажаю цього року здійснити нашу найзаповітнішу та найпотрібнішу мрію!

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З новим роком, любий! Нехай стане Тигр оберегом, який оберігатиме наш дім, не підпустить навіть маленькі неприємності. Бажаю загадати всі бажання, які збудуться та принесуть щастя. Нехай позаду залишаться невдачі та біди.

Коханій дівчині

2022 рік Тигра нехай запам'ятається яскравими фарбами, щоб сонце гріло, почуття палали, щастя було завжди поруч. Бажаю виконання найзаповітніших бажань, а ніжність завжди обволікатиме обіймами. З новим роком!

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У 2022 році нехай його символ стане справжнім оберегом для тебе. Бажаю тигрячої грації та волі, витривалості та сміливості. Нехай кожен день стає дивовижним, а рік принесе нові перемоги та відкриє перед очима цей величезний та дивовижний світ!

Для коханої дружини

Нехай Тигр усі негаразди загризе, щоб рика його боялися, не наближалися до такого лютого захисника біди та турботи. А тобі нехай буде він ручною кішкою, що дарує затишок і тепло на душі та в серці. Зі святом!

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З Новим роком Тигра! Нехай розпочнеться новий етап у твоєму житті! Нехай замерзнуть погані почуття, нехай зникнуть люди, які спричиняли біль, нехай почнеться найбіліша смуга у твоєму житті! Нехай феєричні емоції та відчуття наповнять серце!

Другу

Вітаю з Новим роком, роком граційного та стрімкого Тигра! Бажаю феєрверків емоцій, величезних можливостей, гарних почуттів, щоденних веселощів, нереального щастя, легкості у справах, сміливості у вчинках, впертості у рішеннях, позитиву у всьому та невичерпної енергії!

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У рік Тигра нехай смугастим стане життя, тільки смужки будуть з радості та щастя. Нехай оточує гармонія, різноманіття почуттів та гамма позитивних емоцій. Бажання, щоб збувалися, а мрії ставали здійсненними.

Для найкращого друга

З 2022 роком – тигровим роком! Хай господар року, зухвалий красень і безстрашний сміливець, візьме над нами всіма заступництво і всі дванадцять місяців спрямовуватиме до успіху та оберігатиме всі досягнення від чужого посягання.

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Вступає у права рік Тигра, зі святом! Зміни не за горами, нехай авторитетний, рішучий, сміливий покровитель року дасть можливість кожному втілити мрії в реальність. Черпай енергію священної, великої тварини та сприятливі зміни обов'язково відбудуться.

Подрузі

Пухнастий, смугастий звір тихо крадеться на м'яких лапах, з прийдешнім роком Тигра вітаю! Візьми жменьку снігу в долоню, зігрій теплом, нехай опустіє рука і зі снігом обов'язково зникнуть усі неприємності минулого. Впусти нові добрі зміни в життя, люби, живи, пильнуй, насолоджуйся, твори, усміхайся.

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Зі святом! Рік Тигра стане надзвичайним, таким же красивим і могутнім, як і цей звір. Бажаю на шляху всі негаразди відкидати легко і просто, нехай 2022 приносить тільки щастя!

Для найкращої подруги

Вітаю з Новим роком! Нехай рік Тигра намалює смуги удачі та успіху на карті твого життя. Нехай відважний хижак подарує тобі впевненість, оптимізм, рішучість та сміливість. Бажаю щастя без перешкод, любові без зневіри, достатку без втрат!

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У 2022 році хай буде Тигр справжнім соратником, захисником та заступником. Я бажаю виконання всіх тих бажань, що були загадані. Нехай ялинка створить затишок та мир у стінах дому. Бажаю залишатися завжди переможницею та людиною, яка впевнена у собі.

Куму

У рік 2022 нехай настане чудовий час, щоб Тигр став захисником і ніколи не впускав у дім і душу тривоги та переживання. Нехай наповниться святом серце, а довкола засяють усмішки.

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Рік Тигра принесе із собою величезні радощі, нескінченні злети та повороти долі, що ведуть до щастя. Нехай довгоочікуваний 2022 стане дивовижним на дива і виконання бажань.

Кумі

У 2022 році збудуться всі мрії, адже Тигр охоронятиме спокій та щастя. Ніколи нехай у домі не чуються сварки, а в душі не панують занепокоєння та переживання. Бажаю свято зустріти з посмішкою, щоби Новий рік запам'ятався на все життя.

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У 2022 рік я бажаю неймовірних злетів, виконання всіх твоїх заповітних бажань. Нехай Тигр стане символом щастя, яке нескінченно житиме поруч. У подарунок нехай життя принесе тобі затишок та тепло, турботу та любов.

Батькам

Вітаю з Новим 2022! Нехай тигр зробить цей рік насиченим, щасливим, здоровим, успішним та веселим. Бажаю отримати багато добра, багато усмішок, багато щирості та всього багато-багато!

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У рік Тигра нехай цей звір не дозволить підійти близько до негараздів, труднощів, переживань, бід, сварок і розбіжностей. Нехай 2022 стане казковим, багатим на пригоди, почуття та емоції. Вітаю!

Мамі

Тигр нехай загризе всі біди та страхи, негаразди та смутку, а для тебе нехай буде ласкавим котом, який заспокоює мурчанням і тремтить об коліна. Нехай його чорні смужки будуть лише на спині м'якою шерсткою, а в житті чорного кольору зовсім не буде!

Татові

Нехай цей рік піднесе океан можливостей, море сюрпризів та довгоочікуваних зустрічей. Нехай стосунки стають щирими та розумними, на роботі буде приємна атмосфера, а в голові – лише світлі та здорові думки.

Бабусі

Нехай зубастий символ року стане вірним захисником, щоб не підпустив він лиха і гарчав на всі негаразди. Нехай смугастим буде таке ж життя, тільки смуги, на відміну від тигриних, будуть виключно білі. Вітаю!

Прикольне вітання колегам

З Новим 2022 роком! Бажаю цього року приручити свого тигра і нехай цей великий кіт не впускає у вашу хату біду та смуток. Отримуйте лише позитив від нового року!

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З роком Тигра нехай прийдуть не лише нові числа та місяці, а й перемоги, що подарують емоції барвисті та яскраві. Нехай Тигр стане справжнім захисником, щоб боялися його труднощі та горе. З новим роком!

Коротке побажання для колег по роботі

Ось і знову новий рік! Це рік Тигра! Попри хижість звіра, нехай рік буде до нас добрий і милосердний. Нехай світ розвивається у позитивному напрямку, а всі кризи та катаклізми будуть лише у кіно!

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З новим роком! Грізний і величний Тигр у 2022 році стане найласкавішим з вами, а негаразди він не підпустить, ричачи та скалячись на них. Нехай мріям судиться здійснитися, а бажання стануть досяжними.

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Вітаю з Новим 2022! Хочу побажати досягати нових висот, заводити нові знайомства, отримувати нові емоції та просто стати щасливішим у новому році тигра!

Офіційне поздоровлення партнерам по роботі

Шановні колеги, вітаю всіх вас із Новим роком Тигра та бажаю, щоб все у вашому житті було чудово! Нехай доходи йдуть тільки вгору, робочі будні будуть легкими, а вихідні – сповнені радості та позитиву! Бажаю всім міцного здоров'я, гармонії, затишку в домі, щастя та кохання!

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З Новим роком — з роком Тигра, партнере! Бажаю вам стати ще впевненішим, сміливішим, рішучішим і успішнішим у наступному році. Бажаю не стикатися з труднощами у роботі та не знати невдач у житті. Бажаю справжньої тигриної відваги та великого щастя у новому році на шляху до світлих мрій!

Теплі слова для учителя / учительки

У наступному 2022 нехай у небі загориться зірка, яка весь рік освітлюватиме шлях. Бажаю завжди перемагати, знаходити у собі сили рухатися вперед. Нехай тигрячою буде швидкість, сила та впевненість у собі. Бажаю яскравих моментів та прекрасних днів.

Веселе побажання вчителям / для вчителів

З прийдешнім 2022 роком! Нехай усі бажання здійснитися встигнуть, а мрії казковим чином здійсняться. Нехай Тигриний рік принесе на серце спокій, щоб серце відчувало себе захищеним від усіх турбот та переживань.

Патріотичні привітання для воїнів АТО

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить дотла Москва!

І ще б нам дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

Хай газ по тридцять, нафта двадцять,

Хай москалі "повеселяться"!

А нам, щоб жити без війни,

Щоб снились кольорові сни.

Щоб кожен українець, брат!

Наш рід помножив у стократ.

Щоб стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

З Новим Роком вас тепер,

Щоби здохла "ДНР".

"Новоросія" пропала

І Московія сконала.

Крим додому повертався

Ну а Путін просто всра…

Щоб, зараза, просто вкляк,

Яника щоб трафив шляк.

Щоб не гинули вкраїнці,

В рідній жили би хатинці.

Позитиву Вам, достатку

Щастя й радості у хатку!

***

Затишку, достатку, щоб життя було солодким-солодким. Прагнення, успіхів, високих стандартів, швидких антрактів. Нехай у житті все зазначається, вода в крані вранці не закінчується, а бажання завжди виконуються! З Новим 2022 роком!

***

Зубастим нехай для бід буде цей рік, злим, ревним і найстрашнішим. Нехай бояться його негаразди та неприємності, образи та непорозуміння. А для сім'ї і Вас він стане слухняним і пухнастим, щоб бурчання його приносило щастя та удачу. З роком Тигра!

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З новим роком! Бажаю їсти тигрові креветки не лише у свята, а й у будні! Нехай сміливий характер, як у символу року, допомагає досягати успіхів! Будь на одній хвилі з покровителем року, Тигре, нічого не бійся! Якщо що, списуй все на негативний вплив символу року!

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Нехай Тигр принесе крутий настрій, цілий мішок грошей та багато здоров'я! Бажаю щодня цього року починати з посмішки і проводжати так само! Насолоджуйся кожною миттю і досягай усіх поставлених цілей! Миру, добра та прихильності пані Удачі!

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Нехай Тигр усіх своїм риком розганяє, хто погано про тебе подумає. Нехай життя буде рудим від сонечка, а тигрині смужки будуть лише щастя та удач. Нехай усі гладять лише по шерсті і ніяк інакше. Зі святом!

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