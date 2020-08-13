Привітання з Медовим Спасом 2020: вірші, проза та смс з Маковеєм

Красиві привітання з Медовим Спасом 2020 українською – у нашому матеріалі! Зібрали для вас побажання на будь-який смак – у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки, які подарують святковий настрій. Оберіть найкраще вітання з Маковеєм!

Медовий Спас або, як кажуть у народі, Маковея, у 2020 році традиційно відзначають 14 серпня. До вашої уваги українські вітання зі святом першого Спаса – клікайте на пункт, що вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ привітань! З Медовим Спасом вас!

Більше про Медовий Спас: традиції та заборони на свято Маковея

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

***

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Бажаю любові вам солодкої, як мед.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Здоров'я побільше, терпіння, сил,

І криза в країні щоб скоріш відступила.

І щоб не було болю й печалі,

І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Прикольний вірш на першого Спаса

Найпершого Спаса зустрічай

І з розмахом відзначай!

Медовуху став на стіл,

Адже настав уже Маковій.

Пригощай своїх гостей,

Щоб не знали прикрощів.

І закуски не жалій,

Свято вже прийшло у дім!

***

Жартівливий вірш на свято 14 серпня

Сьогодні балом править мед!

Хто його з'їсть – достаток чекає.

А медовухи хто нап'ється,

Тому удача посміхнеться.

А якщо з медом з'їсти пиріг,

Любов прийде до вас на поріг!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Праця бджолина пройшла недарма –

Маєм Божих солодощів запас!

Солодкий, сонячний, бурштиновий

Перший Спас – Медовий Спас!

***

Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

З Медовим Спасом привітати хочу,

Нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай родяться врожаї вам щороку

А лихо й біда вашу хату мине!

***

Я всіх вас вітаю

З Маковеєм, Спасом!

Нехай медова стежка

Вам подарує щастя!

***

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе нас!

І любов солодше буде,

І здоров'я буде враз!

***

Перший Спас – медовий,

будьте всі здорові!

***

Вітаю зі святом Маковея і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.

***

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.

***

Приймайте найщиріші побажання з Медовим Спасом, святом, яке потрібно відзначити яскраво, з вірою в майбутнє. Хочу побажати успіху в житті і захисту Господа, впевненості у світлому майбутньому, яке неодмінно має настати. Нехай ніколи не буде болю і негод, а в серці завжди буяє літо!

***

Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!

***

Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

***

Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Картинка для поздоровлення з Маковеєм

Листівка з Медовим Спасом

Привітання зі святом Маковея

Вітання зі Спасом

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