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Привітання з католицьким Великоднем 2021: вірші, проза та картинки на Пасху
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Привітання з католицьким Великоднем у віршах, своїми словами та навіть польською мовою можна знайти у нашій підбірці. Зібрали для вас прості та красиві побажання у картинках та прозі, щоб потішити ваших рідних та близьких у це світле свято.
Католицький Великдень у 2021 році відзначають 4 квітня у багатьох країнах світу християни західного обряду. Цей день вважається одним з найбільших релігійних свят для вірян, адже воскрес Ісус Христос. Тому підготували найкращі привітання у віршах, прозі та картинках для того, щоб ви змогли поділитись ними з родиною та друзями. Надсилайте також смс з великодніми вітаннями та проведіть день у колі найближчий!
І ще: Привітання з Великоднем 2021 для родичів: щирі вітання на Пасху
- Привітання з католицьким Великоднем у віршах
- Короткі SMS побажання з католицькою Пасхою
- Поздоровлення своїми словами (прозою) польською мовою
- Великодні вітання прозою
- Картинки та вітальні листівки на Великдень
Вірші з католицьким Великоднем
***
Всіх католиків сьогодні
З Великоднем вітаємо,
Це свято щастя дарує,
Посміхнутися змушує,
Нехай буде з вами віра,
І Господь вас захищає,
Від проблем, бід і хвороб
Ваше життя оберігає!
***
Я в католицький Великдень
Бажаю щастя і тепла,
Щоб світлою, доброю казкою,
Твоя дійсність завжди була!
Нехай ангел спуститься з небес,
Щоб оголосити благу звістку:
Христос воістину воскрес,
А значить, чудо в житті є!
***
З Великоднім святом сердечно
Хочу сьогодні Вас привітати!
Хай щастя в домі буде вічне,
Нехай в ньому благодать витає.
Нехай Господь Вам радість дарує,
Достаток, позитив, здоров'я.
Нехай рідні будуть поруч,
І все оповите буде любов'ю!
***
Нехай католицький Великдень
Прийде з добром у твій світлий дім,
Нехай Бог розфарбує барвами
Все те, що бачиш ти у нім!
Здоров'я, радості й щастя багато
Бажаю у свято це чисте!
Нехай твій шлях і твою дорогу
Висвітлює світло променисте!
***
Світле свято в дім крокує,
Великдень щастя всім несе,
Добра в будинку буде безліч,
А все погане відійде!
І Господь у справах допоможе,
Захистить від бід і зла,
Твою радість най примножить,
І запалить в душі мирний стан!
СМС-повідомлення з католицьким Великоднем 2021
***
Від щирого серця вітаю з католицьким Великоднем! Бажаю всіх благ: міцного здоров'я, затишку та гармонії будинку, щирої любові та фінансового добробуту! Нехай Бог завжди буде у твоєму серці та в усьому буде твоєю підтримкою та опорою!
***
Нехай фарбовані яйця додадуть яскравих фарб у твоє життя. Нехай святкові зайці принесуть достаток у твій будинок. Поздоровляю з Пасхою і всією душею бажаю щастя, а також міцного здоров'я, благодаті та любові.
***
Прийміть поздоровлення у чудесне свято Великодня! Нехай в цей весняний день всі католики відчують у своїх серцях і душах дотик Ісуса. Нехай вас Ангел Хранитель оберігає на життєвому шляху. Даруйте один одному добро та увагу. Хай береже вас Господь!
***
Зі святом воскресіння Ісуса! Нехай він завжди буде поряд з вами, захищаючи ваші серця своєю безмежною любов'ю, на яку здатний тільки святий дух. Бажаю завжди залишатися єдиними у вірі й надії. Щасливої Пасхи!
***
Нехай свято католицького Великодня принесе Вам і Вашим близьким мир і гармонію, достаток і процвітання, щирі емоції та симпатії з боку навколишніх. Нехай не меркне світло Вашої душі, нехай не покидає Вас віра.
Привітання у прозі з Великоднем польською
***
Z okazji Świąt Wielkanocnych: miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.
З нагоди Великодня: любові, яка важливіша за всі товари, здоров'я, яке дозволяє нам пережити найгірше. Роботи, яка допомагає вам жити. Усмішки рідних та незнайомих людей, які дозволяють нам легше дихати, і щастя, яке часто рятує наше життя.
***
Na ten czas nakazanej samotności podczas tegorocznych świąt wielkanocnych życzymy wiosny w sercu oraz umiejętności cieszenia się powszechnym spowolnieniem pędu życia, a nawet nagłym zatrzymaniem w biegu. Niech te wyjątkowe święta wielkanocne będą czasem refleksji i nadziei na odrodzenie normalności.
На цей час зумовленої самотності під час цьогорічних Великодніх свят ми бажаємо вам весни у вашому серці та можливості насолоджуватися загальним уповільненням пориву життя і навіть раптовою зупинкою в бігу. Нехай ці особливі великодні свята стануть часом роздумів та сподівань на відродження нормальності.
***
Zajączka pięknego, Dyngusa mokrego, miłości wiecznej, drogi tylko mlecznej. Świat w szczęście owocnych, życzy kurczaczek wielkanocny! Zakwitły już jabłonie na wiosny powitanie. Posłuchaj biją dzwony! To jest ZMARTWYCHWSTANIE.
Гарний зайчик, вічне кохання, дороги тільки чумацькі. Світ у щасті плідним, бажає пасхального пташеняти! Яблуні вже зацвіли на весняному вітанні. Слухай, дзвонять дзвони! Це воскресіння.
***
Choć to Wielkanoc bez dyngusa, bez marszu z koszyczkiem ze święconką do kościoła, rezurekcyjnej procesji i bez wielkich rodzinnych spotkań – ale mimo wszystko niech te święta będą zdrowe i radosne. Alleluja!
Хоча це Великдень без соціалізації, без прогулянки з кошиком свяченим до церкви, воскресна процесія і без великих сімейних зустрічей – але нехай ці свята будуть здоровими та радісними. Алілуя!
***
W dzień Święta Wielkanocnego życzę ci jajka smacznego, świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny!
У день Великодня бажаю вам смачного яйка, щасливих і радісних свят та подиху весни!
Привітання на Пасху 2021 прозою
***
Нехай з вогнем пасхальної свічки, у ваших оселях завжди горить вогник надії. Нехай у ваших серцях завжди буде сильна віра в Господа і його могутність. Нехай найголовніше диво – воскресіння покаже вам, що щира віра, ревна молитва і чистота душі здатні створити справжнє диво. Бажаю жити з добром і світлом в серці, любити ближніх і допомагати нужденним. З паскою!
***
Христос Воскрес! Вітаю з великим християнським святом, з Пасхою Господньою. Нехай на вас зійде Божа благодать, нехай вона відвідає ваші думки, наповнить почуття теплотою і світлом. Бажаю виконання найпотаємніших надій, цілющого натхнення, тільки добрих звісток, щастя і радості. Кохайте і будьте коханими.
***
Поздоровляю з Пасхою і хочу побажати спритних і добрих великодніх кроликів, які в кожен куточок будинку принесуть щастя, мир і затишок. Бажаю щирої радості та чистої любові, розуміння з близькими та щедрих подарунків від дорогих людей, добрих молитов за здоров'я і благодаті, веселих пісень і світлого свята в колі чудової родини.
***
Мої найкращі побажання миру і спокою в цю Пасху! Адже велика Божа ласка Пасхи – це надія, загальна християнська надія, що змушує кожного з нас вірити в Бога, в його остаточний тріумф, в його доброту і любов, які ніхто і ніщо не зможе зламати. Нехай ваш будинок завжди буде наповнений атмосферою щастя, затишку і тепла. Нехай в серці живе гармонія, спокій і умиротворення. Здоров'я, натхнення, гарного настрою і тільки сонячних днів! З католицьким Великоднем, друзі! Вітаю!
***
Нехай католицький Великдень принесе тобі прекрасне диво, багато добра, радості та позитиву! Бажаю тобі благословення з небес і всього світлого і доброго в цей чудовий день! Нехай любов переповнює твоє серце, а душа заливається безмежним щастям! Бажаю здоров'я, миру і щастя, а також достатку і сили! Вітаю з добрим святом Пасхи та бажаю чудовою життя з хорошими надіями, з великими мріями, з радісними подіями. Нехай великодній кролик принесе удачу, нехай твоє життя буде багата, як багатий цей прекрасний день на яскраві та барвисті крашанки!
Картинки з вітанням на Великдень
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