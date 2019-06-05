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Привітання з Днем журналіста 2019: картинки, вірші та смс українською

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З Днем журналіста! - фото 1
З Днем журналіста!

Найкращі привітання з Днем журналіста 2019 українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас поздоровлення на будь-який смак – у віршах, смс та в прозі, а також картинки і листівки, які допоможуть привітати всіх майстрів пера у їхнє професійне свято.

День журналіста в 2019 році випав на четвер 6 червня. Щороку в цю дату вітають усіх "акул пера" з професійним святом, тож якщо у вас є знайомі або друзі, які працюють в ЗМІ, не забудьте привітати їх з Днем журналіста! Обирайте найкраще привітання!

Цікаво: День журналіста в Україні відзначають 6 червня, адже саме в цей день у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Це свято стало офіційним у 1994-му.

Клацайте на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:

Привітання з Днем журналіста у віршах

***

Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!

***

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!

***

Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"

***

Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!

***

Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.

***

Оригінальний вірш

Журналісти! Вас сьогодні
Ми привітати раді,
Нехай роботою благородною
Залишається Правда,
Репортаж від Істини,
Інтерв'ю у Чесності,
Ваш почесний обов'язок – нести
Світло сучасності!

Короткі СМС вітання до Дня журналіста

***

Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!

***

Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!

***

Вітаю зі святом
Журналістів усіх!
Нехай вам буде радісно,
Нехай на вас чекає успіх!
Нехай все буде на ура –
Статей вдалих "на-гора"!

Поздоровлення на День журналіста в прозі

***

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – День журналіста!

У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.

Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення! Повного Вам гаманця і гарного настрою щодня!

***

Шановні колеги-журналісти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов'язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.

Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров'я!

***

З Днем журналіста, дорогі друзі!

Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.

Смішні побажання журналістам

***

Журналісти – звучить гордо,
Майстри пера і, звісно, "Ворда"!
Нехай перо гострішим стане –
А гонорар хай не буде копійчаним!

***

Ти не письменник, але творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це тимчасовий фактор!
Грошей і слави всенародної –
Від професії благородної!

***

Журналіст – не хобі, а покликання,
Цінується твоя праця, твої шукання,
Я бажаю за роботу не страждати,
Ексклюзив завжди першим отримувати!

***

Там, де новина, першими бувайте,
І "гаряче" хапайте в об'єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!

Картинки та листівки з професійним святом

Вітальна листівка до Дня журналіста - фото 252576
Вітальна листівка до Дня журналіста
Відкритка на День журналіста - фото 252580
Відкритка на День журналіста
Вітання для журналістка в картинках - фото 252581
Вітання для журналістка в картинках
Смішна картинка з Днем журналіста - фото 252583
Смішна картинка з Днем журналіста
Картинка з Днем журналіста - фото 252579

Вам знадобиться! Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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