Привітання з Днем журналіста 2019: картинки, вірші та смс українською

Найкращі привітання з Днем журналіста 2019 українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас поздоровлення на будь-який смак – у віршах, смс та в прозі, а також картинки і листівки, які допоможуть привітати всіх майстрів пера у їхнє професійне свято.

День журналіста в 2019 році випав на четвер 6 червня. Щороку в цю дату вітають усіх "акул пера" з професійним святом, тож якщо у вас є знайомі або друзі, які працюють в ЗМІ, не забудьте привітати їх з Днем журналіста! Обирайте найкраще привітання!

Цікаво: День журналіста в Україні відзначають 6 червня, адже саме в цей день у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Це свято стало офіційним у 1994-му.

Клацайте на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:

***

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Оригінальний вірш

Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв'ю у Чесності,

Ваш почесний обов'язок – нести

Світло сучасності!

***

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

***

Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

***

Вітаю зі святом

Журналістів усіх!

Нехай вам буде радісно,

Нехай на вас чекає успіх!

Нехай все буде на ура –

Статей вдалих "на-гора"!

***

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – День журналіста!

У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.

Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення! Повного Вам гаманця і гарного настрою щодня!

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Шановні колеги-журналісти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов'язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.

Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров'я!

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З Днем журналіста, дорогі друзі!

Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.

***

Журналісти – звучить гордо,

Майстри пера і, звісно, "Ворда"!

Нехай перо гострішим стане –

А гонорар хай не буде копійчаним!

***

Ти не письменник, але творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це тимчасовий фактор!

Грошей і слави всенародної –

Від професії благородної!

***

Журналіст – не хобі, а покликання,

Цінується твоя праця, твої шукання,

Я бажаю за роботу не страждати,

Ексклюзив завжди першим отримувати!

***

Там, де новина, першими бувайте,

І "гаряче" хапайте в об'єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

Вітальна листівка до Дня журналіста

Відкритка на День журналіста

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