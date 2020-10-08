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Привітання з Днем юриста 2020 у прозі: побажання своїми словами
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8 жовтня в Україні відзначають своє професійне свято всі юристи. З нагоди цього свята, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для юристів. Поздоровте своїх знайомих, колег та рідних з Днем юриста України!
День юриста 2020 в Україні відзначають у четвер 8 жовтня. Ця спеціальність – одна із найпопулярніших в країні, тому не забудьте привітати своїх знайомих юристів чи колег із професійним святом. Відзначимо, що українці святкують цей день з 1997 року.
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Привітання для юристів з їхнім днем подарують гарний настрій професіоналам. Зібрали для вас привітання з Днем юриста українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть юристам найкращі поздоровлення:
Привітання з Днем юриста України у прозі
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З Днем юриста України! Нехай кожен шлях до успіху буде легким, нехай кожна справа, за яку тобі доведеться взятися, буде цікавою для тебе. Бажаю бути славним юристом з бездоганною репутацією і геніальною людиною з різнобічними талантами. Удачі у всьому, підтримки дорогих людей і величезного запасу сил для реалізації всіх-всіх ідей!
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Ти в юридичних питаннях просто ас, а тому з гордістю вітаю тебе з Днем юриста! Бажаю тобі просування по кар'єрних сходах, усіляких гараздів та гідної зарплати! Нехай всі твої клієнти будуть задоволені якістю твоєї роботи, звертаються за юридичною допомогою тільки до тебе і рекомендують твої послуги своїм друзям і знайомим!
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Вельмишановні юристи, прийміть наші вітання з вашим професійним святом! Бажаємо, щоб ваші очі та серце були так само сліпі, як і у богині правосуддя Феміди, адже ви оперуєте законами, а не почуттями. Нехай же вашими вірними супутниками будуть об'єктивність, послідовність, логічність і удача.
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Від щирого серця вітаю з Днем юриста України! Побажати хочу непереможного здоров'я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості та найміцніших сил. Бажаю не знати помилок і невдач, втоми та безвиході. Нехай всі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай буде щастя, спокій і любов.
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З Днем юриста України! Бажаю бути відмінним знавцем законів улюбленої країни. Бажаю всі справи вирішувати швидко, впевнено та успішно. Бажаю сил і внутрішнього спокою. Бажаю толерантності та невразливості. Бажаю рішучості та успіху не тільки в основній діяльності, але і в житті в цілому.
Короткі вітання з Днем юриста своїми словами
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В цей день бажаємо всім справедливим, непідкупним і найчеснішим юристам, щоб печалі проходили повз, спокою і процвітання на службі та в житті сімейному. Нехай всі справи йдуть в гору. Ви надія та захист всієї України, наша національна гордість!
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Нехай завжди обставини будуть на вашу користь, нехай ніщо не сховається від пильних очей, а стратегія юридичних розглядів вибудовується сама собою. Нехай совість буде кристально чистою. Лише вірою і правдою, закликаю вас служити на благо України!
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З Днем юриста України тебе! Нехай буде легким і безперешкодним шлях по юридичних кар'єрних сходах, нехай справедлива Феміда завжди підказує, як розв'язувати питання. Успіху та удачі в юриспруденції, процвітання і щастя в круговерті цікавих подій життя.
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З Днем юриста України! Бажаю в юриспруденції плавати, як риба в воді, причому не проста риба, а хватка акула, яка зубами вирве свій успіх, нюхом відчує істину. Успіхів тобі та процвітання, здоров'я, моральних і фізичних сил.
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Вітаємо з Днем юриста України! Нехай закони світобудови гарантують тобі права на міцне здоров'я, всеосяжне щастя і щиру любов, а твоя доля не тільки захищає ці права, але і втілює їх у життя!
Оригінальні поздоровлення для юристів прозою
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Вітаю з Днем юриста України та бажаю, щоб у твоїй діяльності було якомога менше паперової тяганини і якомога більше цікавих справ, що підвищують твою репутацію, примножують твій успіх. Будь відмінним юристом і щасливою людиною на законних правах свого серця!
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Вітаю всіх юристів України, людей, які відмінно розбираються і неухильно дотримуються законів. Бажаю успішного завершення всіх юридичних справ. Нехай ніякі формальності не встають у вас на шляху. Нехай повага, успіх і нові досягнення стануть вашими супутниками в щасливому житті. Зі святом!
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Бажаю тільки перемог, нехай перед вами ніколи не виникають програшні справи та життєві ситуації. Нехай попереду чекає тільки процвітання, кар'єрне зростання, успішні рішення, вдалий збіг обставин і талановите врегулювання навіть найскладніших процесів. З Днем юриста України!
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Вітаю з Днем юриста України! Бажаю твердості, рішучості й непохитності на посаді юриста, а також бадьорості, оптимізму і впевненості у своїй життєвій позиції. Нехай знаком якості твоєї роботи завжди буде успіх, нехай на шляху твоєму тебе завжди підстерігає щастя та удача.
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Вітаю з нагоди професійного свята юристів України! Важко буває залишатися вірним своєму обов'язку, але ваша робота і ваше покликання в пошуку справедливості. Нехай це приносить вам радість і задоволення від роботи, яку ви робите. Вітаємо!
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Шановні юристи України! Вітаю вас зі святом вашої професії! Бажаю, щоб Конституція була путівником на роботі, а Біблія і закони світобудови – вказували правильний шлях у житті. Бережіть здоров'я і життєву силу, нехай мир і спокій дарують найрідніші люди. Всіх земних благ!
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