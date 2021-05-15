Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних

15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. З нагоди цього важливого свята ми підготували для вас красиві привітання у прозі, віршах, смс та листівках. Поздоровте близьких та рідних зі святом!

Міжнародний день сім'ї у 2021 році в Україні припадає на суботу, 15 травня. Радіо МАКСИМУМ підготувало гарні привітання з Днем сім'ї для цих важливих людей у вашому житті.

І ще: Картинки і листівки для привітання з Днем родини

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного вам розділу:

***

Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

***

Сім'я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в Міжнародний день сім'ї бажаю, щоб родина була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї буде мир і любов!

***

Немає міцнішого на землі союзу, ніж щаслива і дружна сім'я. Це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і шанування святості традицій. Сім'я – це найбільше щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, мені хочеться побажати: нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні будуть вірною опорою. Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою. Добробуту і добра всім родинам!

***

Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

***

Без перебільшення можна сказати: сім'я – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З міжнародним днем сім'ї, дорогі!

Надсилайте вітальні картинки та листівки рідним зі святом:

***

Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

***

Всіх вітаємо з міжнародним днем сім'ї! Сім'я має величезне значення для кожної людини. Бажаю кожній родині багато "палива", найважливішого – кохання, тепла, довіри, віри, терпіння, вміння чекати, прощати, творити, підтримувати. Бережіть один одного, живіть в гармонії!

***

Сім'я – це мама і тато,

Сім'я – це радісний сміх.

Сім'я – це дитинства етапи,

Сім'я – дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос...

Сім'я – це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім'ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода...

Сім'ям всім я бажаю!

***

Немає нічого важливішого в житті

За рідних людей та вашої сім'ї!

Сьогодні всім ми побажаємо,

Щоб сім'ї берегли свої,

Любіть близьких і поважайте,

Даруйте їм своє тепло,

Уваги більше приділяйте,

Адже з ними вам пощастило!

***

Тільки в сім'ї тобі допоможуть,

І тільки там тебе зрозуміють,

Вкажуть вірну дорогу,

І скажуть правду, брехню не скажуть!

Свою сім'ю завжди любіть,

Цінуйте кожну мить,

Її всім серцем бережіть,

Немов кришталь!

***

З міжнародним днем сім'ї

Привітаємо всіх людей на світі,

Як добре, коли в родині

Здорові дорослі та діти,

Ми побажаємо сім'ям всім

Удачі, щастя і процвітання,

Любов людей нехай згуртує,

Нехай в сім'ях буде кохання!

***

Є в житті цінності великі,

Їх не продати й не купити.

І відзначають у всьому світі

Міжнародний день родини!

Хай щастя входить в кожен дім,

Нехай в будинку пахне ним,

Нехай дзвінкий сміх дітей чути,

Нехай любов в родині буде!

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

***

Любові, розуміння, тепла і турботи

Я щиро всім вам сьогодні бажаю,

В сімейний день світлий і міжнародний,

Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!

***

Бажаємо вам сім'ю берегти

Від пристріту, заздрості, докору,

Нехай в будинку вашому буде всім

Тепло, комфортно і затишно!

***

Дозвольте нам привітати вас

З міжнародним днем сім'ї

І побажати вам жити завжди

В турботі, честі й любові!

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Добра, терпіння і любові.

Нехай в сім'ї буде затишок.

А всі негаразди геть підуть!

До теми: Найкращі картинки і прикольні відкритки для іменинників