Привітання з Днем ріелтора в смс, віршах, прозі і картинках

Щороку 9 жовтня українці відзначають професійне свято – День ріелтора! З цієї нагоди ми підготували найкращі вітання для ріелторів – привітайте своїх знайомих та друзів, які працюють з нерухомістю!

Оригінальні привітання з Днем рієлтора – чудова ідея з нагоди цього професійного свята. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі заслуговують на поздоровлення у важливий для них день.

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Ріелтор, поздоровлення прийми.

Сьогодні ми твоє свято відзначаємо.

Нехай не згаснуть радості вогні

В очах, що в ваших офісах зустрічаємо.

Друзі, ми вітаємо вас у день ваш,

І нехай вдалим буде день прийдешній.

Не треба нам з бід та смутку чаш,

Нам потрібно, щоб світ став тільки краще.

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З днем ріелтора вітаємо!

Квартир більше ми бажаємо,

Щоб зростав відсоток, щоб ішов клієнт,

Завжди вдалим був момент!

Щоб було багато договорів,

Образ щоби не було і суперечок.

Квартиру дорожче всіх продаси,

Спаситель наш, ріелтор наш!

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Як продати квартиру, дачу

Будку, пса ще на додачу.

Ріелтор в цьому нам допоможе,

З грошима покупця розмножить.

Все оформить філігранно,

Операцію проверне мобільно,

Щастя в дім, справи вирішить

І проблеми всі вирішить.

Побажаємо для нього,

Щоб прибуток тисяч сто,

Щоб лякались конкуренти

Віддавали всіх клієнтів!

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З днем рієлтора вітаєм,

Щастя й радості бажаєм,

Щоб завжди робота була,

А клієнти не забули

Що ви є, і можете допомогти,

Всім квартиру віднайти.

І купити, і продати, і що треба порішати

Ви ж такі рієлтори, знавці,

То ж бажає вам усім успіхів у вашій справі,

І завжди бути в славі.

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День ріелтора прийшов,

Ми сідаємо всі за стіл,

Щоб келихи піднімати,

Від душі всіх поздоровляти!

Ми бажаємо вам здоров'я

Дуже міцного, на віки,

Щоб поруч знаходилася

Найголовніша людина!

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Вітаю всіх ріелторів! Бажаю багато хороших продажів, бажаю займати велику нішу на великому ринку. Нехай справи йдуть в гору, нехай натхнення буде крилами за спиною, а відмінна комунікабельність, добра посмішка і порядність стануть гарантом стабільного прибутку!

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З Днем рієлтора! Бажаю в діяльності укладати вигідні угоди – з користю і вигодою, бажаю в житті укладати часті угоди з удачею, яка допоможе тобі добитися всіх головних мрій і цілей. Бажаю ніколи не відчувати слабкості та втоми, бажаю завжди бути "на коні" і рухатися тільки вперед!

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У День ріелтора бажаю легко знаходити потрібний варіант, без особливих зусиль задовольняти умови та потреби клієнтів, працювати з чесними людьми, не зустрічати проблем ні фізичних, ні юридичних, вірити завжди в себе, отримувати бажаний результат в будь-якій справі, наповнювати своє життя благом і достатком!

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З Днем ріелтора! Нехай кожен день буде успішною операцією, вигідною пропозицією, суцільною удачею. Бажаю високої репутації та постійного попиту в ріелтерській діяльності, а також гармонії та матеріального достатку в особистому житті.

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Всіх ріелторів вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб завжди були охочі, як продати, так і купити! Щоб квартири, дачі та будинки були належної якості! Щоб всі претензії обходили стороною. Високих відсотків, відмінних клієнтів, вирішення всіх завдань і гарного настрою!

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У день рієлтора бажаю тільки великих і вигідних угод, тільки вдалих і успішних днів, тільки перспективних і сміливих ідей. Працюй на славу, живи на повну і реалізуй себе в цьому житті!

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Бажаємо вигідних пропозицій і угод

Адже в майні Ви неодмінно аси.

Нехай збувається все те, що хотілося

Бажаємо днів Вам барвистих і ясних!

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Не знаючи, куди звернутися за допомогою, будь-яка людина приходить до тебе, рієлторе, відшукати житло для себе і своїх близьких. Жоден з тих, хто прийшов до тебе за допомогою не залишається без уваги. Так нехай тебе супроводжує удача, багатство і радість!

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Ріелтори, з професійним святом! Всім адекватних продавців і покупців, орендарів та орендодавців, а решту зробить ваш професіоналізм!

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Насправді найдавніша професія – ріелтор, Першим ріелтором був Господь Бог. Саме він допоміг першим людям знайти собі житло. Бажаю Вам знаходити своїм клієнтам такі ж райські гніздечка. Зі святом!

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