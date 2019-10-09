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Привітання з Днем ріелтора в смс, віршах, прозі і картинках
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Щороку 9 жовтня українці відзначають професійне свято – День ріелтора! З цієї нагоди ми підготували найкращі вітання для ріелторів – привітайте своїх знайомих та друзів, які працюють з нерухомістю!
Оригінальні привітання з Днем рієлтора – чудова ідея з нагоди цього професійного свята. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі заслуговують на поздоровлення у важливий для них день.
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Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Побажання прозою і своїми словами
- Короткі смс вітання
- Вітальні відкритки та листівки
Привітання з Днем ріелтора у віршах
***
Ріелтор, поздоровлення прийми.
Сьогодні ми твоє свято відзначаємо.
Нехай не згаснуть радості вогні
В очах, що в ваших офісах зустрічаємо.
Друзі, ми вітаємо вас у день ваш,
І нехай вдалим буде день прийдешній.
Не треба нам з бід та смутку чаш,
Нам потрібно, щоб світ став тільки краще.
***
З днем ріелтора вітаємо!
Квартир більше ми бажаємо,
Щоб зростав відсоток, щоб ішов клієнт,
Завжди вдалим був момент!
Щоб було багато договорів,
Образ щоби не було і суперечок.
Квартиру дорожче всіх продаси,
Спаситель наш, ріелтор наш!
***
Як продати квартиру, дачу
Будку, пса ще на додачу.
Ріелтор в цьому нам допоможе,
З грошима покупця розмножить.
Все оформить філігранно,
Операцію проверне мобільно,
Щастя в дім, справи вирішить
І проблеми всі вирішить.
Побажаємо для нього,
Щоб прибуток тисяч сто,
Щоб лякались конкуренти
Віддавали всіх клієнтів!
***
З днем рієлтора вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
Щоб завжди робота була,
А клієнти не забули
Що ви є, і можете допомогти,
Всім квартиру віднайти.
І купити, і продати, і що треба порішати
Ви ж такі рієлтори, знавці,
То ж бажає вам усім успіхів у вашій справі,
І завжди бути в славі.
***
День ріелтора прийшов,
Ми сідаємо всі за стіл,
Щоб келихи піднімати,
Від душі всіх поздоровляти!
Ми бажаємо вам здоров'я
Дуже міцного, на віки,
Щоб поруч знаходилася
Найголовніша людина!
Поздоровлення у прозі на День ріелтора
***
Вітаю всіх ріелторів! Бажаю багато хороших продажів, бажаю займати велику нішу на великому ринку. Нехай справи йдуть в гору, нехай натхнення буде крилами за спиною, а відмінна комунікабельність, добра посмішка і порядність стануть гарантом стабільного прибутку!
***
З Днем рієлтора! Бажаю в діяльності укладати вигідні угоди – з користю і вигодою, бажаю в житті укладати часті угоди з удачею, яка допоможе тобі добитися всіх головних мрій і цілей. Бажаю ніколи не відчувати слабкості та втоми, бажаю завжди бути "на коні" і рухатися тільки вперед!
***
У День ріелтора бажаю легко знаходити потрібний варіант, без особливих зусиль задовольняти умови та потреби клієнтів, працювати з чесними людьми, не зустрічати проблем ні фізичних, ні юридичних, вірити завжди в себе, отримувати бажаний результат в будь-якій справі, наповнювати своє життя благом і достатком!
***
З Днем ріелтора! Нехай кожен день буде успішною операцією, вигідною пропозицією, суцільною удачею. Бажаю високої репутації та постійного попиту в ріелтерській діяльності, а також гармонії та матеріального достатку в особистому житті.
***
Всіх ріелторів вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб завжди були охочі, як продати, так і купити! Щоб квартири, дачі та будинки були належної якості! Щоб всі претензії обходили стороною. Високих відсотків, відмінних клієнтів, вирішення всіх завдань і гарного настрою!
Короткі смс вітання на День ріелтора
***
У день рієлтора бажаю тільки великих і вигідних угод, тільки вдалих і успішних днів, тільки перспективних і сміливих ідей. Працюй на славу, живи на повну і реалізуй себе в цьому житті!
***
Бажаємо вигідних пропозицій і угод
Адже в майні Ви неодмінно аси.
Нехай збувається все те, що хотілося
Бажаємо днів Вам барвистих і ясних!
***
Не знаючи, куди звернутися за допомогою, будь-яка людина приходить до тебе, рієлторе, відшукати житло для себе і своїх близьких. Жоден з тих, хто прийшов до тебе за допомогою не залишається без уваги. Так нехай тебе супроводжує удача, багатство і радість!
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Ріелтори, з професійним святом! Всім адекватних продавців і покупців, орендарів та орендодавців, а решту зробить ваш професіоналізм!
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Насправді найдавніша професія – ріелтор, Першим ріелтором був Господь Бог. Саме він допоміг першим людям знайти собі житло. Бажаю Вам знаходити своїм клієнтам такі ж райські гніздечка. Зі святом!
Вітальні картинки, листівки і відкритки з Днем ріелтора
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