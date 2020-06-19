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Привітання з днем народження татові: побажання від сина і дочки для батька
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Найкращі привітання для тата з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас гарні поздоровлення прозою, оригінальні вірші, оригінальні короткі СМС вітання та картинки для батька.
Оригінальні привітання татові на українській мові – чудова ідея з нагоди його дня народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваш любий тато заслуговує на найкращі слова.
Тут більше: 54 найкращі привітання з дн у віршах
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Побажання прозою і своїми словами
- Короткі смс вітання
- Вітальні відкритки та листівки
Привітання з днем народження татові у віршах
***
Татові, любому, краще
Побажаю я благополуччя,
Побажаю ще і довголіття,
Бажаю відзначити сторіччя.
Бажаю здоров'я та удачі,
Щастя, миру і грошей на додачу.
***
Від сина
Тато, на тебе рівняюся
І схожим бути прагну.
З Днем народження вітаю,
Я завжди тобою пишаюся!
***
З днем народження, тато!
Довгих-довгих років.
Нехай приходить радість
У кожен твій світанок!
Дні нехай золоті
Не поспішаючи йдуть.
Грошики шалені
На рахунках ростуть.
Нехай удача знає,
Де тебе шукати.
Все що забажаєш,
Виконуватиме.
Здоров'я буде міцним,
А серце – молодим,
Душа по-дитячому світлою.
Ти будь долею любим!
***
Тато, дорогий, любий,
З днем народження, рідний!
Щоб завжди ти висипався
І з посмішкою день зустрічав,
Щоб з мамою не лаявся,
Не сумував і не бурчав.
Нехай успіх з тобою перебуватиме,
Сили будуть нехай завжди,
Нехай хоч маленьке диво
Відбувається іноді!
***
Вітаю, татко,
Зі святом тебе.
Будь здоровий і щасливий,
Бережи себе!
***
Тату, мій ти дорогий,
Ти для нас завжди герой!
Не старій, а молодій,
Радісних бажаю днів!
***
Від доньки
З днем народження, татусю!
Миру, сонця і тепла!
Нехай від наших поцілунків
Закрутиться голова!
Про хвороби ти забудь,
І завжди щасливим будь!
***
Я тобі бажаю щастя і здоров'я,
Радості, удачі, довгих-довгих літ.
Нехай завжди обходять стороною негаразди,
І Господь тебе береже від бід.
А ще бажаю, частіше посміхатися,
Все сприймати з легкою душею.
А своєї сивини не поспішай соромитися,
Для мене ти, тато, вічно молодий!
***
З Днем народження вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Тату, будь завжди щасливий,
День хай не буде тужливий.
Нехай у всьому щастить завжди,
Не сумуй ти ніколи.
Тепла в домі я бажаю,
Міцно тебе обіймаю!
***
Довгих років, здоров'я, сили,
Нехай супроводжує тебе успіх.
З днем народження, тато милий!
Для мене ти краще за всіх!
Поздоровлення своїми словами у день народження тата прозою
***
Татко, з днем народження! Щиро бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, яскравих днів, оптимізму. Нехай завжди будуть поруч найкращі люди, удача й успіх супроводжують всі твої цілі та мрії. Щастя тобі, люблю!
***
Від дочки
Любий мій татко, прийми мої вітання з днем народження! Спасибі тобі за те, що ти є. Дякую за подароване життя, за виховання, помірну строгість, поради. Я бажаю тобі ніколи не старіти душею, залишатися завжди молодим, завзятим і веселим. Щоб здоров'я тебе ніколи не покидало, робота завжди була в радість, а наші з мамою любов і турбота додавали тобі впевненості в тому, що ти найкращий чоловік і тато. З Днем народження!
***
Тато мій дорогий, в день твого дня народження бажаю тобі ще багато довгих і щасливих років. Будь завжди таким же добрим, справедливим і чуйним. Бажаю, щоб здоров'я тебе не підводило, з кожним днем міцнішало і надавало тобі бадьорості та сил. Любові тобі та поваги близьких і друзів. Тато, хочу ще тобі побажати веселощів і свята душі не тільки в цей день. Нехай життя радує тебе твоїми новими перемогами та підкореними вершинами. Успіхів і удачі, тато!
***
Від дітей
Татко, з днем народження! Я тобі від щирого серця бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, сімейного щастя, успіхів у роботі, безліч радісних моментів і приємних вражень у житті. Нехай почуття гумору не покидає тебе, а удача завжди посміхається. Ти найкращий у світі, ти наша підтримка та опора!
***
Милий тато, прийми мої найтепліші вітання, з днем народження тебе! Так багато хочеться тобі побажати – перш за все здоров'я вічного, міцного духу, стійкості та впевненості в завтрашньому дні. Що б ти не загадував – все виконувалося, де б не був – зустрічали з відкритою душею і теплим словом. Ти мій справжній приклад мужності, тож будь завжди таким – славним, добрим і вічно молодим!
***
З днем народження, татку! Я бажаю тобі довгих і щасливих років життя, нехай не згасає енергія та будуть тільки позитивні думки. Нехай твоє міцне серце не відчуває смутку і жалю й завжди б'ється в помірному ритмі, без хвилювань і розладів. Нехай робота тільки радує тебе і не буде в тягар, всі задумані справи складаються якнайкраще, а прибуток наповнює твою кишеню з неймовірною швидкістю. Щастя тобі та залізного здоров'я!
***
Від сина
Дорогий тато, я щиро і з щирого серця вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати тобі міцного здоров'я і довгих років життя. Ти завжди був для мене тією людиною, за якою хотілося йти слідом. Дякую за твою доброту і турботу. З Днем народження тато!
***
Татко, з днем народження! Бажаю тобі міцного здоров'я, радості, щастя, успіхів у роботі, добробуту, гарного настрою, оптимізму. Залишайся завжди таким же енергійним, веселим, добрим, турботливим. Нехай поруч з тобою завжди буде твоя сім'я, а ти будеш оточений любов'ю та увагою.
***
Батьку, вітаю тебе з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, чудового настрою, багато приводів для щирої посмішки! Нехай всі твої мрії та починання виконуються, радують і дають відчуття задоволення. Щастя тобі та довгих років прекрасне життя!
***
Дорогий татко! З любов'ю і радістю вітаю тебе з днем народження і від душі бажаю кожен день бути таким же веселим, як сьогодні. Я шалено щаслива і дякую долі за те, що мені дістався найкращий батько у світі. Батько, про якого багато хто може тільки мріяти. Залишайся позитивною, добродушною людиною все життя, яке обов'язково буде дуже-дуже довгим, щасливим і здоровим. З Днем народження!
Короткі смс вітання для тата на дн
***
Татко, вітаю з днем народження! Бажаю, щоб все у тебе виходило, збувалися мрії, міцніло здоров'я, раділа душа, і виходило абсолютно все! Люблю тебе!
***
Дорогий татко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю залишатися міцним і сильним чоловіком, найулюбленішим і найкращим татом у світі. Здоров'я тобі, рідний, удачі та щастя!
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Коханий мій татусь! Вітаю тебе з твоїм днем народження! Безмежного здоров'я, життєвого добробуту та довголіття я тобі бажаю!
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Дорогий татко, нехай серце ніколи не хворіє, нехай руки ніколи не старіють. Бажаю здоров'я та енергії, радісного настрою та оптимізму. З Днем народження!
***
З днем народження татусь дорогою, будь молодцем, бережи здоров'я, будь дуже щасливим. Я дуже люблю тебе!
***
Дорогий татусь! Бажаю, здоров'я на довгі роки, сили в незліченну кількість, енергія нехай б'є ключем, і щоб всі неприємності були тобі байдужі. З Днем народження!
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Татко, з днем твого народження! Спасибі тобі за життя і за щасливе дитинство. Бажаю тобі мати багато сил, щоб побувати на весіллі своїх правнуків!
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Татко, нехай здоров'я буде міцним, дух – сильним, настрій – оптимістичним. Успіхів, люблячих людей поруч, гармонії та задоволення!
***
Улюблений татко! Бажаю стільки здоров'я, скільки води в океані. Стільки сили, скільки мощі в жерлі вулкана. І стільки яскравих моментів в житті, скільки на небі зірок!
***
Будь завжди поруч, будь завжди здоровим, будь завжди таким же добрим і люблячим. Ти найкращий батько, чудовий чоловік і приклад для нас. З днем народження, татку!
До теми: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
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