Привітання з днем народження татові: побажання від сина і дочки для батька

Найкращі привітання для тата з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас гарні поздоровлення прозою, оригінальні вірші, оригінальні короткі СМС вітання та картинки для батька.

Оригінальні привітання татові на українській мові – чудова ідея з нагоди його дня народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваш любий тато заслуговує на найкращі слова.

Тут більше: 54 найкращі привітання з дн у віршах​​

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***

Татові, любому, краще

Побажаю я благополуччя,

Побажаю ще і довголіття,

Бажаю відзначити сторіччя.

Бажаю здоров'я та удачі,

Щастя, миру і грошей на додачу.

***

Від сина

Тато, на тебе рівняюся

І схожим бути прагну.

З Днем народження вітаю,

Я завжди тобою пишаюся!

***

З днем ​​народження, тато!

Довгих-довгих років.

Нехай приходить радість

У кожен твій світанок!

Дні нехай золоті

Не поспішаючи йдуть.

Грошики шалені

На рахунках ростуть.

Нехай удача знає,

Де тебе шукати.

Все що забажаєш,

Виконуватиме.

Здоров'я буде міцним,

А серце – молодим,

Душа по-дитячому світлою.

Ти будь долею любим!

***

Тато, дорогий, любий,

З днем ​​народження, рідний!

Щоб завжди ти висипався

І з посмішкою день зустрічав,

Щоб з мамою не лаявся,

Не сумував і не бурчав.

Нехай успіх з тобою перебуватиме,

Сили будуть нехай завжди,

Нехай хоч маленьке диво

Відбувається іноді!

***

Вітаю, татко,

Зі святом тебе.

Будь здоровий і щасливий,

Бережи себе!

***

Тату, мій ти дорогий,

Ти для нас завжди герой!

Не старій, а молодій,

Радісних бажаю днів!

***

Від доньки

З днем ​​народження, татусю!

Миру, сонця і тепла!

Нехай від наших поцілунків

Закрутиться голова!

Про хвороби ти забудь,

І завжди щасливим будь!

***

Я тобі бажаю щастя і здоров'я,

Радості, удачі, довгих-довгих літ.

Нехай завжди обходять стороною негаразди,

І Господь тебе береже від бід.

А ще бажаю, частіше посміхатися,

Все сприймати з легкою душею.

А своєї сивини не поспішай соромитися,

Для мене ти, тато, вічно молодий!

***

З Днем народження вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Тату, будь завжди щасливий,

День хай не буде тужливий.

Нехай у всьому щастить завжди,

Не сумуй ти ніколи.

Тепла в домі я бажаю,

Міцно тебе обіймаю!

***

Довгих років, здоров'я, сили,

Нехай супроводжує тебе успіх.

З днем ​​народження, тато милий!

Для мене ти краще за всіх!

***

Татко, з днем ​​народження! Щиро бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, яскравих днів, оптимізму. Нехай завжди будуть поруч найкращі люди, удача й успіх супроводжують всі твої цілі та мрії. Щастя тобі, люблю!

***

Від дочки

Любий мій татко, прийми мої вітання з днем ​​народження! Спасибі тобі за те, що ти є. Дякую за подароване життя, за виховання, помірну строгість, поради. Я бажаю тобі ніколи не старіти душею, залишатися завжди молодим, завзятим і веселим. Щоб здоров'я тебе ніколи не покидало, робота завжди була в радість, а наші з мамою любов і турбота додавали тобі впевненості в тому, що ти найкращий чоловік і тато. З Днем народження!

***

Тато мій дорогий, в день твого дня народження бажаю тобі ще багато довгих і щасливих років. Будь завжди таким же добрим, справедливим і чуйним. Бажаю, щоб здоров'я тебе не підводило, з кожним днем ​​міцнішало і надавало тобі бадьорості та сил. Любові тобі та поваги близьких і друзів. Тато, хочу ще тобі побажати веселощів і свята душі не тільки в цей день. Нехай життя радує тебе твоїми новими перемогами та підкореними вершинами. Успіхів і удачі, тато!

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Від дітей

Татко, з днем ​​народження! Я тобі від щирого серця бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, сімейного щастя, успіхів у роботі, безліч радісних моментів і приємних вражень у житті. Нехай почуття гумору не покидає тебе, а удача завжди посміхається. Ти найкращий у світі, ти наша підтримка та опора!

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Милий тато, прийми мої найтепліші вітання, з днем ​​народження тебе! Так багато хочеться тобі побажати – перш за все здоров'я вічного, міцного духу, стійкості та впевненості в завтрашньому дні. Що б ти не загадував – все виконувалося, де б не був – зустрічали з відкритою душею і теплим словом. Ти мій справжній приклад мужності, тож будь завжди таким – славним, добрим і вічно молодим!

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З днем ​​народження, татку! Я бажаю тобі довгих і щасливих років життя, нехай не згасає енергія та будуть тільки позитивні думки. Нехай твоє міцне серце не відчуває смутку і жалю й завжди б'ється в помірному ритмі, без хвилювань і розладів. Нехай робота тільки радує тебе і не буде в тягар, всі задумані справи складаються якнайкраще, а прибуток наповнює твою кишеню з неймовірною швидкістю. Щастя тобі та залізного здоров'я!

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Від сина

Дорогий тато, я щиро і з щирого серця вітаю тебе з днем ​​народження! Хочу побажати тобі міцного здоров'я і довгих років життя. Ти завжди був для мене тією людиною, за якою хотілося йти слідом. Дякую за твою доброту і турботу. З Днем народження тато!

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Татко, з днем ​​народження! Бажаю тобі міцного здоров'я, радості, щастя, успіхів у роботі, добробуту, гарного настрою, оптимізму. Залишайся завжди таким же енергійним, веселим, добрим, турботливим. Нехай поруч з тобою завжди буде твоя сім'я, а ти будеш оточений любов'ю та увагою.

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Батьку, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю міцного здоров'я, чудового настрою, багато приводів для щирої посмішки! Нехай всі твої мрії та починання виконуються, радують і дають відчуття задоволення. Щастя тобі та довгих років прекрасне життя!

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Дорогий татко! З любов'ю і радістю вітаю тебе з днем ​​народження і від душі бажаю кожен день бути таким же веселим, як сьогодні. Я шалено щаслива і дякую долі за те, що мені дістався найкращий батько у світі. Батько, про якого багато хто може тільки мріяти. Залишайся позитивною, добродушною людиною все життя, яке обов'язково буде дуже-дуже довгим, щасливим і здоровим. З Днем народження!

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Татко, вітаю з днем ​​народження! Бажаю, щоб все у тебе виходило, збувалися мрії, міцніло здоров'я, раділа душа, і виходило абсолютно все! Люблю тебе!

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Дорогий татко, вітаю тебе з днем ​​народження. Бажаю залишатися міцним і сильним чоловіком, найулюбленішим і найкращим татом у світі. Здоров'я тобі, рідний, удачі та щастя!

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Коханий мій татусь! Вітаю тебе з твоїм днем ​​народження! Безмежного здоров'я, життєвого добробуту та довголіття я тобі бажаю!

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Дорогий татко, нехай серце ніколи не хворіє, нехай руки ніколи не старіють. Бажаю здоров'я та енергії, радісного настрою та оптимізму. З Днем народження!

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З днем ​​народження татусь дорогою, будь молодцем, бережи здоров'я, будь дуже щасливим. Я дуже люблю тебе!

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Дорогий татусь! Бажаю, здоров'я на довгі роки, сили в незліченну кількість, енергія нехай б'є ключем, і щоб всі неприємності були тобі байдужі. З Днем народження!

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Татко, з днем ​​твого народження! Спасибі тобі за життя і за щасливе дитинство. Бажаю тобі мати багато сил, щоб побувати на весіллі своїх правнуків!

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Татко, нехай здоров'я буде міцним, дух – сильним, настрій – оптимістичним. Успіхів, люблячих людей поруч, гармонії та задоволення!

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Улюблений татко! Бажаю стільки здоров'я, скільки води в океані. Стільки сили, скільки мощі в жерлі вулкана. І стільки яскравих моментів в житті, скільки на небі зірок!

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Будь завжди поруч, будь завжди здоровим, будь завжди таким же добрим і люблячим. Ти найкращий батько, чудовий чоловік і приклад для нас. З днем ​​народження, татку!

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