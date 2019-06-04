Привітання з днем народження мамі: вірші, смс, проза і картинки

Найкращі привітання мамі з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас гарні поздоровлення прозою, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для мами.

Оригінальні привітання мамі на українській мові – чудова ідея в її день народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваша матуся заслуговує на це. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:​

***

Життя такого, як в рекламі,

Я побажати хочу мамі:

Яскравого, шикарного,

Багатого і гарного,

Веселого, чудового,

Музичного, казкового!

Але реклама коротенька,

А ти живи сто років, ненько!

***

З Днем народження, матусю!

Хай збуваються всі мрії,

Будь завжди у нас здорова,

А все інше – не важливо!

Хай тебе оберігає

Ангел твій хранитель,

Хай добром твій шлях осяє

Наш Господь Спаситель!

***

Вітаю матусю свою!

Дуже сильно її я люблю!

Здоров'я міцного хочу їй побажати,

Дарувати посмішки, ніколи не сумувати.

Веселих і щасливих днів,

Чарівних та відданих друзів.

***

Сьогодні, мамо, твоє свято!

І хочу сказати від душі:

Рідніше немає на світі, ніж мати!

Прийми вітання ці!

Живи без горя, не старій,

Нехай не буде сірих днів.

Частіше смійся ти й радій,

Живи в оточенні вогнів.

***

Нехай часом не вистачає слів,

Не думай, що тебе не поважаю,

Що не ціную я твоїх плодів,

Що нічого я не помічаю.

За всі слова, що не почула ти,

Я прошу в тебе вибачення.

Ти знай, що я тебе люблю!

Моя мамуся, з днем народження!

***

Мила, кохана та рідна,

Вітаю, мамочко, тебе!

І від усієї душі тобі зичу світла,

Нехай над тобою буде небо голубе!

Нехай очі сльозяться лише від щастя,

Нехай посмішка твоя дарує тепло.

Знай, що усе, чого хочеш, вдасться,

Для мене ти у світі найкраща, Мамо!

***

Привітання від сина

Ти мене ростила, ти мене плекала,

Ти до мене щастя, мамо, закликала,

Долю гаптувала вмілими руками,

Ти зі мною завжди серцем і думками!

Шлю тобі я, мамо, свій уклін низенький!

Шлю тобі вітання я зі святом, ненько!

Зичу тобі в долі світлих сторінок!

Я тебе цілую, мамо. Твій синок...

***

Гарний вірш від дочки

Мамо ніжна, добра, мила,

Як іще назвуть тебе?!

Це ж для мене ти пошила

З шовку плаття голубе.

Ти мені читаєш книжку,

Хочеш розуму навчить,

Ляжу спати – ходиш нишком,

Щоб мене не розбудити.

Захворію хоч злегенька –

Цілу ніч не будеш спати,

Тож дозволь тебе, рідненька,

За усе поцілувати.

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***

Менше хвилюватися й щастям насолоджуватися! Затишку і терпіння тобі, мамусю! З днем народження!

***

Мама зранечку розбудить,

Все пробачить й не засудить.

З Днем народження рідна,

І спасибі, що ти така світла!

***

Бажаю уникнути стресів й спокійно ночами спати. Нехай здоровий пофігізм зміцнює твій організм! А щоб тонус не страждав, частіше келих піднімай. З днем народження!

***

Вітаю з днем народження, мамо! Бажаю гарного настрою – жартів, сміху і везіння, не знімай з обличчя посмішку й схопи золоту рибку за хвіст.

***

Жити кайфово, офігенно,

Нереально, незрівнянно,

Приголомшливо, прекрасно,

Казково, розкішно, класно,

Смачно, пряно, яскраво, пристрасно,

Чарівно, потрясно,

З обожнюванням і з натхненням

Я бажаю у твій день народження!

***

Мамо, бажаю, щоб твоє серце співало від щастя, а душа була розмальована веселковими барвами! Нехай завжди будуть гроші на найшикарніші твої забаганки! Нехай любов дарує тобі білі крила за спиною! Бажаю багато-багато щастя, відмінного здоров'я і всіляких гараздів! З днем народження!

***

Вітаю з днем старіння, тобто з днем народження! Нехай з роками не сиплеться з тебе пісок, нехай ноги постійно рвуться в танок, а попа шукає пригод. Успіху і грошенят, щастя і радості

На ювілей 40 років

Сорок років – це ще не вік! Здається, що ти тільки взяла розгін. Знай, що ніколи не виходять з моди радість, оптимізм, здоровий сміх. Нехай завжди вистачає коштів, здоров'я, часу, ентузіазму, сил. Щоб і праправнуки свого часу з любов'ю згадували твоє завзяття і запал. З ювілеєм, мамо!

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З днем ​​народження тебе, мамо! У тебе сьогодні чудовий ювілей – 40 років! Позаду майже половина життя! Я бажаю, щоб це була не половина, а лише третина! Твори книгу свого життя, наче бестселер: на одному диханні, захлинаючись, прикрась яскравою аквареллю в ній кожен епізод.

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З 50-річчям

Матусю, сьогодні Вам вдруге виповнилося 25. Ви молоді, здорові й повні сил! Тому просто побажаю Вам щасливо зустріти ще як мінімум парочку 25-річних ювілеїв, а час від ювілею до ювілею проживати на повну: весело, з вогником, заряджаючи навколишній світ своєю енергією та оптимізмом!

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Мамо, півсотні років ніби багато, але за сучасними мірками – зовсім мало! В Європі якраз починають жити в півсотні років. Адже є життєвий досвід і стаж, але п'ятдесят – тільки початок. Коли все життя лише попереду, у відсотковому відношенні – це часточка. Вже подорослішали діти й пора думати про себе! Тому сто разів – здоров'я, адже пенсія ще далеко. Щоб грошей кури не клювали, удача щоб завжди була, щоб в п'ятдесят мрії збувалися й легко вирішувалися всі справи!

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З ювілеєм 60 років

Мамусю, тобі сьогодні знову 20,

Нехай вже навіть в третій раз.

Не думай в цифрі сумніватися,

Щоб вогник в очах твоїх не згас!

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Мамо, бажаю вічної молодості, а щастя щоб – повна хата. Дітей і онуків, успіхів у будь-якій справі! Бажаю насолоджуватися світом. Здоров'я нехай не перешкоджає щасливому життю! Ще не раз відзначимо твої чергові 20 й почуємо твій дзвінкий сміх, адже 60 – тільки початок!

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У ювілей 70 років

Мамо, сьогодні вам 70! Вас прикрашають зморшки, сивина додає шарму! А за роки, що Ви прожили, ви стали мудрою. 70 років – велика дата! Бажаю жити в злагоді, не хандрити та не хворіти, веселіше дивитися на світ. Нехай не буде прикрощів та неприємностей. Бажаю тішити нас та радісно прожити до 120 років!

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Мамо, бажаю тілом бути в порядку, а душею тільки молодіти, адже вік – лише умовність. Звичайно, 70 літ – чимало, але суть не в цьому, це просто рахунок. Живіть душа в душу з рідними, діліться своїм досвідом. Нехай день прийдешній буде краще, а здоров'я буде міцним. З ювілеєм!

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Сьогодні особливий день – у мами день народження! Спасибі, моя матуся, за ласку і терпіння, за руки твої ніжні, за серце твоє добре. Бажаю тобі радості, добра, добробуту. І пам'ятай, моя мила, що ти на світі найкраща!

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Немає на світі серця ближче, дорожче та рідніше, ніж у милої матусі моєї. З Днем народження рідна! Нехай Господь тебе береже від порожніх переживань, сварок та дріб'язкових образ. Нехай завжди добро і радість будуть там, де будеш ти. Будь сповнена тепла, світла й душевної чистоти. Для мене ти найближча та найкоханіша людина. Ми з тобою нерозлучні, наче ниткою пов'язані навік. Нехай так буде завжди!

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Хочу привітати з днем народження мою мамусю! Бажаю радості, веселощів, посмішок добрих тобі, найрідніша. Від щастя нехай іскряться очі, всі твої мрії нехай здійсняться. Нехай буде чудовий настрій. Мамо, з днем народження!

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Кохана, рідна мамо, ти – найближча для мене людина у світі. Тебе всі люблять, цінують, поважають, а у нашій сім'ї ти наче оберіг. Спасибі за твою любов і настанови. Дякую за підтримку в скрутну годину. Прийми сьогодні найщиріші привітання і пам'ятай, що ти – найкраща.

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З днем народження, люба мамо! Нехай не лякають тебе роки, які спливають. Кращої мами у світі я не знаю! Тож будь завжди молода душею. Нехай здоров'я з кожним роком міцніє, частіше відпочивай. Нехай у твоїх очах палає вогонь. Нехай здійснюються твої мрії. Нехай буде достаток і нехай у всьому тобі допомагає удача.

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Мамо, нехай з роками меншає негараздів. Бажаю тобі тільки ясної погоди, хоча, не важливо, що там за вікном, нехай твій будинок буде наповнений любов'ю. Нехай близькі тебе зігрівають, а твоє серце наповнюється щастям. Достатку тобі! Нехай Господь наллє тобі повну чашу здоров'я. Будь ще сотню років молода. Люблю тебе! З днем народження, рідна!

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Мамо, зі святом тебе! Вітаємо мила, з днем народження! Бажаємо тобі лише здоров'я, бадьорості і сил. Нехай кожен твій день приносить лише позитив та хороший настрій. Ми тебе дуже любимо! За все тобі спасибі, мамусю!

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Подяка мамі від доньки

З днем народження, рідна мамо! Вітаю тебе сьогодні з твоїм святом. Ти пробач, що буваю вперта, але знай, що це все не зі зла. Я хочу тобі подякувати за все, що ти для мене робила та робиш. А ще хочу, щоб ти дуже довго була поруч зі мною на цьому світі. Будь щаслива, мамусю!

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Слова вдячності матері від сина

Мамо, кохана, рідна, з днем народження, мила моя! Я тебе вітаю від душі! Нехай Бог завжди оберігає тебе, нехай береже тебе твій Ангел Хранитель. Будь завжди щаслива. Я гордий бути твоїм сином і дякую тобі за усе, що ти робиш для мене. Знай, що я це ціную. Я люблю тебе! Ти найголовніша, найдорожча людина у моєму житті!

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