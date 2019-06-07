Привітання з днем народження колезі по роботі: вірші, проза, смс, картинки

Привітання з днем народження для колеги стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинника в його свято, адже йому буде приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках!

Привітання до дня народження піднімуть настрій вашим колегам, які є винуватцями свята. Обирайте небанальні привітання для них – ми обрали тільки найкращі поздоровлення на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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Ми раді сьогодні вас щиро вітати,

Бажаємо грошей мішок заробляти,

Здоров'я плекати, себе берегти,

В роботі, звичайно, висот досягти,

Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,

Хай добре живеться вам, мирно і тихо!

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З днем народження вітаю щиро.

Добра бажаю, радості та миру,

Завжди мети своєї досягати,

Ніколи суму і невдач не знати.

Кар'єрного бажаю росту,

Хай легко буде все і просто –

В житті, в роботі й в родині.

Життю радійте щохвилини!

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Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Не знає ні турбот, ні втоми!

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З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк, або завод,

Мати все без перешкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

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Вітальні слова жінці – колезі

Колего, з Вами легко працювати,

Працьовита завжди Ви така,

Ви знаєте, коли й що сказати,

Привітна, щиросердна, гомінка.

Дозвольте Вас сьогодні привітати

З Вашим днем народженням в цей час,

Всім колективом хочемо сказати,

Як дуже поважаємо ми Вас!

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Побажання чоловіку – колезі

Шановний колего! Хай збудуться мрії

Найшвидше і саме як ви то хотіли.

Всміхайтеся долі, бо поруч удача!

І хай не лише вас смілість козача!

Любов міцну майте та гомін у хаті,

На долар щоб завжди були ви багаті.

В коморі хай буде фонд золотий,

А в тілі здоров'я і мозок прудкий.

Добрішою доля хай буде щодня

Та дружною завжди велика сім'я.

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Колего, з днем народження! Бажаю тобі успіху в нашій нелегкій праці. Нехай кожен твій день наповнитися радістю, бажання виконуються, а робота приносить тільки задоволення! Нехай кар'єра рухається вгору. Стабільності, щастя і радості!

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З днем народження, колего! Нехай в житті все складається відмінно і чудово, а в роботі – вдало та успішно. Бажаю у всьому мати свою вигоду і завжди знаходити своє щастя. Ентузіазму, любові та відданості своїй справі, а ще успіхів в особистому та професійному плані!

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Вітаю з днем ​​народження мого чудового колегу. Бажаю матеріального достатку, великої поваги та особистого щастя, великих досягнень і незламних успіхів в професійній діяльності та житті. Процвітання, безперервного розвитку, кар'єрних горизонтів, хороших перспектив, нових вражень, добробуту, життєрадісності тобі!

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Вітаю! Колего, по-перше, з днем народження, по-друге, удачі у всьому і, по-третє, постійного комфорту і відчуття щастя в житті, успіхів у роботі, удачі по життю, посмішок і гармонії вдома!

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Поздоровлення текстом для жінки – колеги

Вітаю з днем народження свою колегу, прекрасну жінку! Бажаю бути красивою, коханою, вічно молодою та неймовірно щасливою! Нехай робота приносить задоволення і бажаний достаток, розвиток і нові можливості! Добробуту вдома, позитивних емоцій і барвистого життя!

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Привітання прозою для чоловіка – колеги

З днем народження, дорогий колего! Від щирого серця хочеться побажати професійних злетів, задоволення від роботи, терпіння і стабільності. Нехай спокій і добробут завжди живуть в душі, удача супроводжує у всіх починаннях, а вдома завжди чекають затишок і турбота близьких!

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Бажаю приходити на роботу, як на свято, а зарплату забирати щомісяця у валізах. Бажаю відпустка проводити тільки на Мальдівах й в паризькому будинку моди купляти усе, що захочеться. Загалом, колего, з Днем народження!

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У тебе, колего, сьогодні днюха, а це привід побажати, щоб тітонька Везуха зовсім не лягала спати. Нехай ходить за тобою вдень й біля ліжка пильнує вночі. Вітаю!

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Від дружного колективу вітаємо з днем народження! Заряджайся позитивом! Бажаємо тяжкості на банківському рахунку, а ще простого побуту: авто, квартира, бізнес, будинок... Злетів у кар'єрі, як на ліфті, та лише джекпотів у роботі. Ще бажаємо пляжів екзотичних й прекрасних південних вечорів. Зі святом!

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Смішне побажання для начальника

З днем народження, наш дорогий начальник! Бажаю ніколи не тягнути кота за хвіст й завжди впевнено йти до вершини успіху. Також бажаю нервів, як канати, а здоров'я, як скеля. Нехай у світлу голівоньку приходять світлі ідеї, а в розкішне життя приходять шикарні можливості.

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Кумедні слова співробітниці

Дорога наша, з днем народження! Нехай робота швидко робиться сама, а ти тільки отримуй зарплату і задоволення від спілкування з нами! Нехай ніхто не п'є з твоєї чашки й не сидить на твоєму місці! Вітаємо! Бажаємо всіх гараздів!

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Веселе побажання на ювілей колеги

Ми з тобою пліч-о-пліч на службі й скажу тобі по дружбі, що таких професіоналів, як ти, я знаю мало. Нехай доля тобі всміхається, а все, чого хочеш, вдається тобі. Ніколи не знай горя! Веселощів, сюрпризів! Будь в усьому на висоті! З Днем народження!

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