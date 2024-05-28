Нагадали про війну: українські ветерани подолали 20 км на протезах у Брюсселі

Українські ветерани взяли участь у 20-кілометровому забігу в бельгійському місті Брюссель. Серед десяти спортсменів, які представляли нашу країну, були поранені бійці на протезах та кріслах колісних.

На старт спортивного заходу вийшли 45 тисяч людей. Наші ветерани взяли участь у забігу та подолали таку велику відстань, щоб привернути увагу Європи до України. Про це пише видання mrpl.city.

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Незламні українські бійці мали на меті нагадати світу, що жорстока та невиправдана російська агресія триває, а наша країна все ще потребує підтримки та допомоги. Крім того, вони намагалися привернути увагу до проблем реабілітації, відновлення та соціалізації захисників і захисниць після поранень.

Учасник марафону, ветеран Роман Кашпур в ефірі FREEДОМ зазначив, що має на меті спонукати тяжко поранених бійців "вставати з ліжка", знаходити сили й мотивацію, щоб займатися спортом. Адже це не тільки може сприяти реабілітації, але й дає шанс виїхати за кордон та продемонструвати всьому світу свою силу та незламність.

Багатотисячний натовп біжить, все на одному подиху, все в одному ритмі, усі ви на одних емоціях. І ти в цьому натовпі просто розчиняєшся і вже забуваєш, що ти ветеран із кінцівкою, чи без кінцівки. Ти поєднуєшся з частиною соціуму, соціум поєднується з тобою. Це братство, підтримка один одного, – зазначив він.

Ветеран Юрій Козловський розповів журналістам Радіо Свобода, що для нього участь у забігу – можливість вкотре нагадати світові про війну росії проти України, в якій "постійно страждають люди":

Україна попри всі виклики залишається незламною. І з допомогою всього цивілізованого світу ми обовʼязково переможемо, – впевнений захисник.

Під час забігу українські військові збирали кошти на допомогу для ЗСУ. Ветерани Роман Кашпур та Юрій Козловський вже не вперше долають таку дистанцію у Брюсселі. Вони вдвох – адаптивні спортсмени на протезах, поранення отримали ще до початку повномасштабної війни.

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