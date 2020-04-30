Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки

Щорічно 30 квітня відзначають День дружини! Ми підготували для вас найкращі вітання зі святом для дружин. Привітання для дружини у прозі, віршах, смс, картинки та листівки – на Радіо МАКСИМУМ!

Неодмінно надішліть привітання своїй жінці, адже вона того варта! Оберіть ті слова, які найкраще підійдуть саме вашій дружині, адже вона унікальна, одна така, за що ви її і кохаєте!

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Нехай ці вітання піднімуть настрій вашій коханій!

Привітання з Днем дружини у віршах для рідної

***

В серці ти в моєму живеш,

І спокою не даєш,

Дуже я тебе люблю,

І тобою дорожу!

Ти красуня у мене,

П'ю сьогодні за тебе,

За посмішку, і за сміх,

Будь завжди щасливіше всіх!

***

З Днем дружини мила,

Кохана жона!

Серед мільйонів жінок

Така ти одна.

Вдячний небу,

Що долею одною

Ми навік, рідна,

Пов'язані з тобою.

Нехай у твоїх очах

Сонце відбивається,

Щастя і любов

Нехай в житті не закінчуються!

***

Ти затишок і гармонію в будинку твориш,

Ти живеш вся в мріях, ну як ніби-то спиш.

І загадка в тобі до сих пір не відкрилася,

Я такий радий, що в мене ти закохалася.

З Днем дружини, рідна половинка моя,

Будь прекрасна і щаслива, як завжди ти була!

***

Ти половинка моя,

Шалено люблю тебе я,

І п'ю сьогодні за тебе,

Моя красуня дружина!

Здоровою будь, і не сумуй,

Виконаю я твої мрії,

Тобі я щастя подарую,

Від всіх негараздів вбережу!

***

Моя прекрасна дружина,

Я без тебе не зміг би жити,

Ти мені завжди необхідна,

Тебе все життя буду любити!

Бажаю, щоб мрії збувалися,

Щоб ти не знала бід і зла,

Щоб в мені не сумнівалася,

Щоб посміхалася!

СМС вітання у День дружини українською для коханої

***

За здоров'я своєї красуні,

За її щастя, за дзвінкий сміх,

Я келих свій підіймаю,

Ти дорожче у світі за всіх!

***

Я вітаю всією душею

Ангела з небес –

Свою дружину, адже вона

Чудо з чудес.

***

Ти гарна дружина,

Радію, що ти моя,

Радію, що ти зі мною,

Я живу однією тобою!

***

Ти сонця промінь, моя зоря,

Всією душею люблю тебе я!

Ти є людиною дорогою,

Я сп'янілий давно тобою!

***

Щоб не знала ти біди,

Щоб жили у мирі завжди,

І не страждала, щоб душа,

З Днем дружини вітаю я!

Поздоровлення з Днем дружини у прозі для жінки

***

Сімейне життя, як море: то штиль, то шторм в 10 балів. І тільки найміцніші кораблі витримують її мінливість. Вип'ємо за наш корабель любові й нехай пливе він по правильному курсу ще багато-багато років, адже ти моя кохана капітанша!

***

Дорога моя, хочу привітати тебе з Днем дружини й побажати тобі залишатися такою ж жіночною, бути такою ж красивою, якою ти завжди є. Саме завдяки тобі я маю все те, що маю: сімейний затишок, щасливу сім'ю, сильну опору! Спасибі тобі, кохана, і зі святом! Ще один день на твою честь!

***

Щоразу дивуюся, як же мені пощастило стати чоловіком такої прекрасної жінки. Красуня, розумниця, господиня, у твій день хочу побажати тобі везіння і мене поступливого і готового потурати твоїм слабкостям. З Днем дружини, люба!

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Мила моя, кохана дружина, я шалено люблю тебе і бажаю всього то, чого бажаєш собі ти. Нехай кожна дрібниця, задумана тобою неодмінно збудеться. Здоров'я тобі і ласки! За тебе, мила! З Днем дружини тебе, найрідніша!

***

Дружина моя чудова, сьогодні всі тости за тебе. За те, щоб ти цвіла як троянда, і щоб тебе не лякали морози! Щоб посміхалася ти завжди, а плакала лише від цибулі! З Днем дружини тебе, моя кохана жінка!

Гарні вітальні картинки в День дружини своїй жінці

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