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Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки

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З Днем дружини! - фото 1
З Днем дружини!

Щорічно 30 квітня відзначають День дружини! Ми підготували для вас найкращі вітання зі святом для дружин. Привітання для дружини у прозі, віршах, смс, картинки та листівки – на Радіо МАКСИМУМ!

Неодмінно надішліть привітання своїй жінці, адже вона того варта! Оберіть ті слова, які найкраще підійдуть саме вашій дружині, адже вона унікальна, одна така, за що ви її і кохаєте!

Тут більше: Привітання з днем народження дружині від чоловіка: побажання і картинки коханій

Нехай ці вітання піднімуть настрій вашій коханій!

Привітання з Днем дружини у віршах для рідної

***

В серці ти в моєму живеш,
І спокою не даєш,
Дуже я тебе люблю,
І тобою дорожу!

Ти красуня у мене,
П'ю сьогодні за тебе,
За посмішку, і за сміх,
Будь завжди щасливіше всіх!

***

З Днем дружини мила,
Кохана жона!
Серед мільйонів жінок
Така ти одна.

Вдячний небу,
Що долею одною
Ми навік, рідна,
Пов'язані з тобою.

Нехай у твоїх очах
Сонце відбивається,
Щастя і любов
Нехай в житті не закінчуються!

***

Ти затишок і гармонію в будинку твориш,
Ти живеш вся в мріях, ну як ніби-то спиш.
І загадка в тобі до сих пір не відкрилася,
Я такий радий, що в мене ти закохалася.
З Днем дружини, рідна половинка моя,
Будь прекрасна і щаслива, як завжди ти була!

***

Ти половинка моя,
Шалено люблю тебе я,
І п'ю сьогодні за тебе,
Моя красуня дружина!

Здоровою будь, і не сумуй,
Виконаю я твої мрії,
Тобі я щастя подарую,
Від всіх негараздів вбережу!

***

Моя прекрасна дружина,
Я без тебе не зміг би жити,
Ти мені завжди необхідна,
Тебе все життя буду любити!

Бажаю, щоб мрії збувалися,
Щоб ти не знала бід і зла,
Щоб в мені не сумнівалася,
Щоб посміхалася!

Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400435

СМС вітання у День дружини українською для коханої

***

За здоров'я своєї красуні,
За її щастя, за дзвінкий сміх,
Я келих свій підіймаю,
Ти дорожче у світі за всіх!

***

Я вітаю всією душею
Ангела з небес –
Свою дружину, адже вона
Чудо з чудес.

***

Ти гарна дружина,
Радію, що ти моя,
Радію, що ти зі мною,
Я живу однією тобою!

***

Ти сонця промінь, моя зоря,
Всією душею люблю тебе я!
Ти є людиною дорогою,
Я сп'янілий давно тобою!

***

Щоб не знала ти біди,
Щоб жили у мирі завжди,
І не страждала, щоб душа,
З Днем дружини вітаю я!

Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400436

Поздоровлення з Днем дружини у прозі для жінки

***

Сімейне життя, як море: то штиль, то шторм в 10 балів. І тільки найміцніші кораблі витримують її мінливість. Вип'ємо за наш корабель любові й нехай пливе він по правильному курсу ще багато-багато років, адже ти моя кохана капітанша!

***

Дорога моя, хочу привітати тебе з Днем дружини й побажати тобі залишатися такою ж жіночною, бути такою ж красивою, якою ти завжди є. Саме завдяки тобі я маю все те, що маю: сімейний затишок, щасливу сім'ю, сильну опору! Спасибі тобі, кохана, і зі святом! Ще один день на твою честь!

***

Щоразу дивуюся, як же мені пощастило стати чоловіком такої прекрасної жінки. Красуня, розумниця, господиня, у твій день хочу побажати тобі везіння і мене поступливого і готового потурати твоїм слабкостям. З Днем дружини, люба!

***

Мила моя, кохана дружина, я шалено люблю тебе і бажаю всього то, чого бажаєш собі ти. Нехай кожна дрібниця, задумана тобою неодмінно збудеться. Здоров'я тобі і ласки! За тебе, мила! З Днем дружини тебе, найрідніша!

***

Дружина моя чудова, сьогодні всі тости за тебе. За те, щоб ти цвіла як троянда, і щоб тебе не лякали морози! Щоб посміхалася ти завжди, а плакала лише від цибулі! З Днем дружини тебе, моя кохана жінка!

Гарні вітальні картинки в День дружини своїй жінці

Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400431
Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400432
Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400429
Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400433
Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400430
Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки - фото 400434

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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