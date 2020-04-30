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Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки
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Щорічно 30 квітня відзначають День дружини! Ми підготували для вас найкращі вітання зі святом для дружин. Привітання для дружини у прозі, віршах, смс, картинки та листівки – на Радіо МАКСИМУМ!
Неодмінно надішліть привітання своїй жінці, адже вона того варта! Оберіть ті слова, які найкраще підійдуть саме вашій дружині, адже вона унікальна, одна така, за що ви її і кохаєте!
Тут більше: Привітання з днем народження дружині від чоловіка: побажання і картинки коханій
Нехай ці вітання піднімуть настрій вашій коханій!
Привітання з Днем дружини у віршах для рідної
***
В серці ти в моєму живеш,
І спокою не даєш,
Дуже я тебе люблю,
І тобою дорожу!
Ти красуня у мене,
П'ю сьогодні за тебе,
За посмішку, і за сміх,
Будь завжди щасливіше всіх!
***
З Днем дружини мила,
Кохана жона!
Серед мільйонів жінок
Така ти одна.
Вдячний небу,
Що долею одною
Ми навік, рідна,
Пов'язані з тобою.
Нехай у твоїх очах
Сонце відбивається,
Щастя і любов
Нехай в житті не закінчуються!
***
Ти затишок і гармонію в будинку твориш,
Ти живеш вся в мріях, ну як ніби-то спиш.
І загадка в тобі до сих пір не відкрилася,
Я такий радий, що в мене ти закохалася.
З Днем дружини, рідна половинка моя,
Будь прекрасна і щаслива, як завжди ти була!
***
Ти половинка моя,
Шалено люблю тебе я,
І п'ю сьогодні за тебе,
Моя красуня дружина!
Здоровою будь, і не сумуй,
Виконаю я твої мрії,
Тобі я щастя подарую,
Від всіх негараздів вбережу!
***
Моя прекрасна дружина,
Я без тебе не зміг би жити,
Ти мені завжди необхідна,
Тебе все життя буду любити!
Бажаю, щоб мрії збувалися,
Щоб ти не знала бід і зла,
Щоб в мені не сумнівалася,
Щоб посміхалася!
СМС вітання у День дружини українською для коханої
***
За здоров'я своєї красуні,
За її щастя, за дзвінкий сміх,
Я келих свій підіймаю,
Ти дорожче у світі за всіх!
***
Я вітаю всією душею
Ангела з небес –
Свою дружину, адже вона
Чудо з чудес.
***
Ти гарна дружина,
Радію, що ти моя,
Радію, що ти зі мною,
Я живу однією тобою!
***
Ти сонця промінь, моя зоря,
Всією душею люблю тебе я!
Ти є людиною дорогою,
Я сп'янілий давно тобою!
***
Щоб не знала ти біди,
Щоб жили у мирі завжди,
І не страждала, щоб душа,
З Днем дружини вітаю я!
Поздоровлення з Днем дружини у прозі для жінки
***
Сімейне життя, як море: то штиль, то шторм в 10 балів. І тільки найміцніші кораблі витримують її мінливість. Вип'ємо за наш корабель любові й нехай пливе він по правильному курсу ще багато-багато років, адже ти моя кохана капітанша!
***
Дорога моя, хочу привітати тебе з Днем дружини й побажати тобі залишатися такою ж жіночною, бути такою ж красивою, якою ти завжди є. Саме завдяки тобі я маю все те, що маю: сімейний затишок, щасливу сім'ю, сильну опору! Спасибі тобі, кохана, і зі святом! Ще один день на твою честь!
***
Щоразу дивуюся, як же мені пощастило стати чоловіком такої прекрасної жінки. Красуня, розумниця, господиня, у твій день хочу побажати тобі везіння і мене поступливого і готового потурати твоїм слабкостям. З Днем дружини, люба!
***
Мила моя, кохана дружина, я шалено люблю тебе і бажаю всього то, чого бажаєш собі ти. Нехай кожна дрібниця, задумана тобою неодмінно збудеться. Здоров'я тобі і ласки! За тебе, мила! З Днем дружини тебе, найрідніша!
***
Дружина моя чудова, сьогодні всі тости за тебе. За те, щоб ти цвіла як троянда, і щоб тебе не лякали морози! Щоб посміхалася ти завжди, а плакала лише від цибулі! З Днем дружини тебе, моя кохана жінка!
Гарні вітальні картинки в День дружини своїй жінці
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