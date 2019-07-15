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Привітання з Днем бухгалтера 2019: прикольні вітання і картинки
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Привітання з Днем бухгалтера 2019 на українській мові допоможуть красиво поздоровити всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки і листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям чи колегам!
Всесвітній день бухгалтера в Україні, починаючи з 2004 року, традиційно відзначають 16 липня. Ця спеціальність – одна з найбільш затребуваних, тож не забудьте привітати своїх колег чи знайомих-бухгалтерів з їхній професійним святом.
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:
Вірші для привітання з Днем бухгалтера
***
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на "ти".
***
З днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров'я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране призвання.
***
Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс щоб точно співпадав,
Прибуток кожен день зростав.
Робота це важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.
Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові.
***
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
***
В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.
***
Геніїв фінансових
Радо ми вітаємо,
Та завжди балансу
В справах вам бажаємо,
Працювать без клопіту,
В добром колективі,
У сім'ї добробуту,
Щоб були щасливі,
Гарного здоров'ячка,
Визнання й пошани,
Легкої роботи
Й грошей океани!
***
Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
***
Фахівці найважливіші – ви фундамент усього!
Привітання ці приймайте і святкуйте, як ніхто.
Побажаємо, щоб ви менше працювали
І квиток до океану у кишені завжди мали.
Звітності фінансові самі хай рахуються,
А в кінці кварталу ще й аналізуються.
Розрахунки і нестачі хай вас не знаходять,
Кабінет ваш особистий хай завжди обходять.
Рапорти у податкову із закритими очима
Щоб могли ви написати за одну чи дві хвилини.
Хай бухгалтер кожний в світі у кар'єрі підростає
І сім'ю міцну, здорову і щасливу в себе має!
***
Вірш для головного бухгалтера
Як головного бухгалтера вас знаємо,
Як віддану справі людину...
І з Днем бухгалтера щиро вітаємо,
Бажаємо бути щасливою кожну днину!
Ви, як головбух, для нас незамінні!
Тільки ви все знаєте, звичайно!
Заслуги ваші хай будуть гідно оцінені,
Адже працюєте ви щиро й сердечно!
СМС вітання до Дня бухгалтера 2019
***
З Днем бухгалтера вітаю,
З професійним святом,
Щастя й успіхів бажаю,
Радості багато!
***
Щоби звіти всі здавались
Без проблем і на "ура".
Бережіть, будь ласка, нерви,
Бо все інше – то дурня.
***
З днем бухгалтера вітаю,
Класний ви спеціаліст.
Хай з великими нулями
Буде ваш зарплатний лист!
***
Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.
***
З днем бухгалтера вітаємо,
Здоров'я та сил побажаємо,
Щоб лиха ви ніколи не знали,
І всі навколо вас шанували
***
Грошей вам бажаю я
В це прекрасне свято,
Щоб жили щасливо ви,
Весело й багато.
***
Бажаєм терпіння,
Наснаги та сили!
Щоб вас на руках
Керівництво носило!
***
З днем бухгалтера вітаю,
І вам в свято я бажаю
Гроші щоб були у вас,
Не лиш на папері, а й у гаманцях.
***
Сил бажаю вам, здоров'я,
Миру, щастя у сім'ї,
Хай вдаються всі ідеї,
Хай щастить вам у житті.
Побажання колегам - бухгалтерам у прозі
***
Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентськи віртуозно керувати всіма цими цифрами і таблицями! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя вам так само вправно нараховувало приємні бонуси і сюрпризи!
***
Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!
***
Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.
***
Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри і роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!
***
Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.
***
Вітаю всіх професіоналів обліку і аудиту зі святом – Днем Бухгалтера! Бажаю посидючості, уважності, акуратності, прозорості та легкості в праці. Високих показників, стабільного кар'єрного росту та збільшення капіталу. Особистого щастя, перемог і успіхів!
***
Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю дебет з кредитом зводити правильно, грошові кошти життя раціонально розподіляти, удачею долі розпоряджатися впевнено, свій професіоналізм і ентузіазм направляти на успіх.
Прикольні картинки і листівки для бухгалтера
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