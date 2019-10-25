Привітання з Днем автомобіліста 2019 і прикольні картинки водіям

Привітання з Днем автомобіліста і дорожника 2019 на українській мові потішать всіх водіїв! Підготували для вас поздоровлення на будь-який смак – у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки. Обирайте найкраще вітання!

День автомобіліста і дорожника відзначають в Україні за указом президента з 1993 року в останню неділю жовтня (у 2019-му ця дата випала на 27 жовтня). Однак зараз це не тільки професійне свято працівників автотранспорту і дорожнього господарства – у цей день прийнято вітати також всіх водіїв.

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Долучайтеся до привітань і ви! Надсилайте приємні слова батькові / мамі, брату / сестрі, коханому / коханій, колегам і друзям, які не уявляють жодного дня без керма!

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

***

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не скінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

Неважливо, що ти водиш, – хоч “Мерседес”, хоч трактор,

Учитель ти, директор, а, може, – футболіст,

Значення має один лише фактор:

Якщо є права в кишені, ти – автомобіліст!

І всіх, хто може їздити, хоч повільно, хоч швидко,

Хто життя своє не може уявити без доріг,

Сьогодні вітаємо з днем автомобіліста,

Хай буде шлях вдалим, і нехай береже вас Бог!

***

Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

Та без керма себе не уявляє, –

У святковий день привітати ми хочемо,

І нехай подовше свято триває,

Удачі й щасливої дороги

Бажаємо всім у день автомобіліста!

***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,

В руках ти кермо віртуозно тримаєш,

Співає мотор тобі пісню гарячу.

І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!

Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,

Хай всі негаразди розвіються прахом,

Щасливо хай стелеться траса твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

***

Радісної дороги "з вітерцем"

І мотора пісні рівної, чистої,

І зміни пейзажів за вікном

Я бажаю автомобілісту.

Щоб машина слухалася в дорозі,

Щоб вдома було все, як треба,

Щоб особисті доходи зростали,

Щоб до щастя не було перепони!

***

Собою задоволений і впевнений,

Не раз дорогою перевірений.

Ти за кермом – шикарний мен,

А для жінок – просто супермен!

Нехай мчить авто вперед, до мрії,

Адже варто лише захотіти,

Все збудеться, до чого прагнеш

І буде в житті, чим пишатися!

***

Усіх, хто життя своє присвятив

Автотранспорту і машинам,

Техобслуговування і ремонту,

Знає толк в моторах і шинах.

Вітаємо зі святом, друзі,

Нехай улюбленою буде робота,

Нехай вас гріє близьких любов

І начальства щира турбота.

***

Жартівливі привітання

Тобі хочу я побажати

Ніколи не сумувати,

У пробках довго не стирчати,

У ДТП не потрапляти,

І аварій не зустрічати.

Завжди дорогу знати,

І постового не зустрічати.

Права, техпаспорт не втрачати,

У любові і щасті потопати,

Проблем з фінансами не знати,

І у всьому завжди перемагати!

***

Віршовані рядки для батька

Тебе, таточку, без керма

Майже не уявляю.

Тож з днем водія тебе

Сьогодні вітаю.

Завжди хай бездоганним хід

Твоєї машини буде.

Біду нехай ангел відведе,

Комфорт у дорозі хай супроводжує тебе!

***

Поздоровлення коханому

Ти машину свою знаєш,

Немов сам її зібрав.

По дорогах розтинаєш,

Ніби професіонал.

Вітаю я, коханий,

З днем водія тебе.

Нехай твій "кінь" неприборканий

Не підводить ніколи!

***

Вітання для водія та дорожника

Все більше з кожним днем автомобілів -

Буквально всю країну заполонили.

Як важко працювати за кермом

В туман і мряку, вночі та вдень!

Водії автобусів, таксі,

Вам службу нелегко тепер нести.

Привітати з вашим святом хочемо

І побажати щасливого шляху.

А тих, хто вам у роботі допомагає -

Машини лагодить, у рейси випускає, -

Ми теж у це свято вітаємо,

Працювати їм на совість побажаємо.

***

Побажання для водія автобуса

Мчать по землі автомобілі,

За кермом сидять богатирі,

Вам не звикати до дорожнього пилу,

Сьогодні Київ, завтра - Львів.

З Днем автомобіліста вітаємо,

Ні цвяха, ні жезла - кажемо.

Щастя, здоров'я і удачі

Побажати сьогодні вам хочемо.

***

Вірш для далекобійника

В дорозі ви півжиття провели,

Не раз у дорозі іншим ви допомогли,

Для вас машина, як друг вірний,

Слухняний, лагідний, незмінний.

Ми в цей теплий день осінній

Вам побажаємо багато радісних миттєвостей,

Щоб попереду завжди горіло зелене світло,

Прожити щасливо вам до сотні років.

***

Нехай в цей день всі дороги

Ведуть лише до твоєї мети,

І нехай щастить завжди тобі

В їзді і в будь-якій справі!

***

З днем автомобіліста ми всіх вас вітаємо,

Нехай автоінспектор не буде свято суворий,

Здоров’я і успіхів всім від душі бажаємо,

безаварійної їзди і швидкісних доріг!

***

Нехай сьогодні тобі посміхається шлях!

Нехай швидкість прийде тобі на підмогу!

Ти сьогодні привітати колег не забудь,

Ті, що ділять з тобою дорогу!

***

Машина – вірна подруга,

Не обійтися вам один без одного!

Так нехай авто не підведе,

Ні в дощ, ні в сніг, ні в ожеледь!

***

Бажаєю в заторі не стояти,

Поломок ніколи не знати,

Бути обережним в ожеледь –

Нехай Господь вас береже!

***

Бажаю вам "зелених" світлофорів

І добрих поліцейських на посаді,

Щоб не зустрічали пробок і заторів

І всі нещастя об'їжджали за версту!

***

Шумахер і Алонсо в шоці:

Твоє авто бере розгін!

І в цьому швидкості потоці

Ти, безумовно, чемпіон!

***

Твої очі горять, як фари,

Коли сидиш ти за кермом.

Тебе, мій друже, хочу привітати

З водія прекрасним днем!

***

Я побажаю тобі сьогодні успіху,

Адже дорога завжди небезпеку таїть!

І нехай на шляху не буде перешкоди,

А негода завжди мимо обходить!

***

Дорогі водії! Вітаю вас з вашим днем! Хочу побажати вам, щоб дорога, як і життєвий шлях, були рівними, без вибоїн і підступних ям. Будьте обережні в дорозі, адже вас дуже чекають вдома. Зі святом!

***

"Ні цвяха ні жезла!" - традиційно бажають водієві. І я не стану винятком. Нехай всі працівники поліції, що зустрічаються на твоєму шляху, не помічають твій автомобіль! Нехай фари твого "залізного коня" завжди світять яскраво, мотор під капотом реве впевнено, колеса ніколи не проколюються, двірники не ламаються, гальма не відмовляють і бензин не закінчується! Будь завжди в потрібному місці в потрібний час! З Днем автомобіліста тебе, друже! Зі святом!

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Нехай машина завжди буде на ходу, нехай в житті будуть повороти тільки в кращий бік. Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі і щастя в кожному дні.

***

З Днем автомобіліста! Бездоганних доріг, цікавих попутників, ідеальних маршрутів, культурних учасників дорожнього руху, терпіння, поваги, дотримання правил, добропорядних стражів закону.

***

Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладкої дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повний бак! Нехай ваші чотириколісні вихованці завжди сито бурчать, заводяться з півоберту і радують лихою їздою своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!

***

Бажаю, щоб перед твоїм автомобілем летів дракон удачі і своїми величезними крилами розганяв хмари, пробки і працівників держінспекції. Вітаю тебе з Днем водія!

***

Водію, сьогодні твоє свято, і я хочу побажати тобі уважності на дорогах, тверезої голови, безаварійних ситуацій, адекватних пішоходів. Тримай кермо міцніше, нехай твій залізний друг служить тобі вірою і правдою. Рівних доріг тобі, автомобілісте!

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Рулити ти вмієш краще за всіх, як по житті, так і на дорозі. Тому удачі тобі в дорозі і відмінної погоди!

Картинка для водія

Прикольна картинка з Днем автомобіліста

Відкритка до дня автомобіліста

Листівка з побажаннями водію

Жартівлива картинка

Вітальна листівка автомобілісту

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