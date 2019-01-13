Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі

Красиві привітання з Днем ангела Василя потішать власників цього імені в їхнє свято. 14 січня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Васі!

Ім'я Василь походить з давньогрецької та означає "царський". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 14 січня, 12 лютого, 13, 17 і 20 березня, 4, 8 і 25 квітня, 9 і 12 травня, 21 і 23 червня, 16 і 28 липня, 15 і 24 серпня. Однак найвідомішими є саме іменини 14 січня, адже в цей день вшановують святого Василія Великого.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Тож якщо у вас є знайомі Васі – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках.

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***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!!!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Вася!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

З Днем ангела вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинку цілий рік,

Рівних удачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

***

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Василь – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

Прикольні вітальні вірші

Ти, Василь, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У Василя, у гарної людини —

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

***

Тебе з іменинами вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець оберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає!

***

В День Ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Василю, в іменини ми бажаєм

Щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

***

Васильку, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Тебе від душі, Василю, вітаю,

Щастя й здоров'я щиро бажаю.

Любові, кохання та радості,

А ще – вічної молодості.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Василь!

***

В свій день ангела, Василь,

Ти смуток свій скоріш розвій.

І друзів швидко запроси

На свято радощів й краси.

І посміхнися ти на мить,

На світі краще стане жить!

***

В цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, Василю, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так-от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!

***

Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

***

З Днем ангела, Васильку, тебе! Зі святом хорошим вітаю, адже про іменини забувати не можна. Я ж від себе тобі бажаю: чистого неба і сонячних днів, добрих, чуйних, вірних друзів, у будинку – достатку, затишку завжди, нехай у двері його не стукає біда. Здоров'я, успіху, усмішки в очах, віри, надії, удачі в справах. У сім'ї – розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум'я не гасне в крові!

***

Васильку, Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками і добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія і любов!

***

Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!

***

Шановний Василь! Раді привітати Вас зі святковим днем – Днем ангела! Від усього серця прийміть вітання з побажанням щастя, благополуччя та радості! В житті Ви м’який і добрий чоловік! Бажаємо завжди залишатися таким же і заражати оточуючих своїм оптимізмом! Вітаємо!

Відкритка для Василя