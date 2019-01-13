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Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
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Красиві привітання з Днем ангела Василя потішать власників цього імені в їхнє свято. 14 січня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Васі!
Ім'я Василь походить з давньогрецької та означає "царський". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 14 січня, 12 лютого, 13, 17 і 20 березня, 4, 8 і 25 квітня, 9 і 12 травня, 21 і 23 червня, 16 і 28 липня, 15 і 24 серпня. Однак найвідомішими є саме іменини 14 січня, адже в цей день вшановують святого Василія Великого.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Тож якщо у вас є знайомі Васі – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках.
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки на іменини
Привітання з Днем ангела Василя у віршах
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!!!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде для тебе забавою.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не кипіла твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!
З іменинами тебе, Вася!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
З Днем ангела вітаю,
Гори щастя вам бажаю.
В гаманці щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших,
Мрій, що душу окриляють,
Та від стресів позбавляють,
Відпочинку цілий рік,
Рівних удачливих доріг.
Хай здоров'я тішить вас,
Буде міцним, як алмаз!
***
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Василь – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Прикольні вітальні вірші
Ти, Василь, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У Василя, у гарної людини —
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!
СМС поздоровлення з іменинами для Васі
***
Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!
***
В День Ангела, Василю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Василю, в іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Василю, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!
***
Васильку, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Тебе від душі, Василю, вітаю,
Щастя й здоров'я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості.
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Василь!
***
В свій день ангела, Василь,
Ти смуток свій скоріш розвій.
І друзів швидко запроси
На свято радощів й краси.
І посміхнися ти на мить,
На світі краще стане жить!
Вітання на іменини Василю у прозі
***
В цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, Василю, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так-от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!
***
Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!
***
Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.
***
З Днем ангела, Васильку, тебе! Зі святом хорошим вітаю, адже про іменини забувати не можна. Я ж від себе тобі бажаю: чистого неба і сонячних днів, добрих, чуйних, вірних друзів, у будинку – достатку, затишку завжди, нехай у двері його не стукає біда. Здоров'я, успіху, усмішки в очах, віри, надії, удачі в справах. У сім'ї – розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум'я не гасне в крові!
***
Васильку, Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками і добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія і любов!
***
Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!
***
Шановний Василь! Раді привітати Вас зі святковим днем – Днем ангела! Від усього серця прийміть вітання з побажанням щастя, благополуччя та радості! В житті Ви м’який і добрий чоловік! Бажаємо завжди залишатися таким же і заражати оточуючих своїм оптимізмом! Вітаємо!
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