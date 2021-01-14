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Привітання з День ангела Василя 2021 у прозі: побажання своїми словами
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14 січня Василі відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Вась з їхнім Днем ангела!
Ім'я Василь походить з латинської та означає "царський". Свій День ангела власники цього імені відзначають 14 січня. Привітання для Василя в його День Ангела подарують гарний настрій володарям такого імені.
І ще: Картинки з Днем ангела Василя: вітальні листівки і відкритки 2020
Зібрали для вас привітання з іменинами Василя українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Васі найкращі поздоровлення:
Привітання Василю з іменинами у прозі
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Дорогий Василь, прийми від мене щирі вітання зі святом! Бажаю тобі направляти свою енергію і величезний потенціал в правильне річище. Нехай тебе чекає нескінченна кількість можливостей і шансів, сімейне щастя, взаємна любов і фінансова незалежність!
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Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму та удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові та мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації та досягнення найбільших висот.
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Вітаю тебе, Васю! Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Бажаю найміцніших сил і впевнених позицій. Бажаю правильних рішень і геніальних ідей. Бажаю вірного кохання і справжніх друзів. І нехай у тебе, Василю, завжди буде веселий настрій.
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Дорогий Вася! Сердечно вітаю тебе і від душі бажаю великого щастя в житті та неймовірних чудес, доброї удачі та безсумнівного везіння, світлої любові та бравих подвигів, незгасного оптимізму і вірного шляху до цілей.
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Милий Вася, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті та щирої любові, самого міцного здоров'я і поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.
Короткі вітання з Днем ангела Василя своїми словами
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Дорогий ти наш Василь, вітаємо тебе і бажаємо натхнення, старанності, професіоналізму, стійкості та творчого підходу до життя!
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Вітаю тебе, Василько, будь мужнім і цілеспрямованим, йди твердими кроками до успіху і не зупиняйся перед труднощами. Будь щасливим і життєрадісним!
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Василю, нехай дні грають різними кольорами, щоб кожна година приносила тобі радості та успіхи. Я бажаю бути завжди сильним, залишатися спокійним в стресових ситуаціях і ніколи не впадати у відчай.
Дорогий Вася, вітаю від щирого серця тебе! Бажаю при будь-яких умовах залишатися чесним, справедливим і добрим, милим, чарівним і сміливим чоловіком!
Васю, прийми від душі вітання! Нехай для щастя завжди буде причина! Нехай збудуться всі мрії та прагнення. Звичайно ж, відданих, вірних друзів, лише позитиву, веселощів і сміху, море погожих і радісних днів!
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Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі та міцного кохання. Будь царем свого життя!
Прикольні поздоровлення для Василя в День ангела прозою
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Дорогий Василь, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого – "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі та стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З іменинами!
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Вітаю сьогодні найкрасивішого і милого хлопця Василя. Хочу побажати неймовірного успіху і світлої удачі на життєвому шляху, великого щастя і надійного добробуту, міцних сил і бадьорого здоров'я, неземного кохання і відмінних друзів.
***
Зі святом, Василь! Бажаю тобі царського життя, щоб завжди був достаток, щоб ти ніколи ні в чому не потребував. Нехай твоя свита завжди підтримує тебе, пишається тобою і твоїми звершеннями. Нехай кожен день буде бенкет на весь світ.
***
Васю-Васильок, вітаю з твоїм днем! Нехай життя буде вільним і просторим, як поле, засіяне ромашками ніжності та незабудками любові. Бажаю тобі бути здоровим, любити всім серцем, сяяти від щастя, отримувати задоволення від будь-якої справи, бути завжди веселим і бадьорим.
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Ім'я Василь означає "царствений". І, як істинний правитель країни, ти уважний, чуйний і добрий, готовий завжди протягнути руку допомоги, людина обов'язку одним словом. Вип'ємо ж за здоров'я і щастя іменинника!
Тут більше: Привітання з Днем ангела Василя 2020: вірші, проза й смс на іменини
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