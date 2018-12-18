На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем ангела Миколи 2018 і картинки на іменини Колі
-
- 61
Красиві привітання з Днем ангела Миколи потішать власників цього імені в їхнє свято. 19 грудня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Колі!
Ім'я Микола складається з двох давньогрецьких слів "nicos" – "переможець" і "laos" – "народ", тобто його значення можна розшифрувати як "переможець народів". На різних мовах це ім'я звучить по-різному: Нікола, Ніколаус, Ніколас, Міклош, а в Україні воно стало популярним тільки у 18 столітті як вшанування Святого Миколая Чудотворця.
Вам знадобиться: Найкращі привітання з Миколаєм
Якщо у вас є знайомі Колі – обов'язково привітайте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання українською мовою у віршах, смс, прозі та картинках.
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки на іменини
Привітання з Днем ангела Миколи у віршах
***
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Його, Миколо, в душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Миколо, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Застелила білим снігом
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Миколі помагає
Ангел покровитель!
***
Твоє ім'я Микола – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!
***
Прикольні вітальні вірші
Ти, Миколо, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Тебе вітаємо, Миколо,
Колись ходили ми до школи,
Навчались і росли.
Ти був веселий розбишака,
Тепер ми бачимо, друзяко,
Що не змінився ти.
Така ж весела твоя вдача,
Хоробрість все ж така козача.
І хист, і розум твій.
Тому, Миколо, ми радієм,
Що промінь Віри і Надії
Живе в душі твоїй.
Тож вгору ніс!
Тримай-но марку!
А ми за тебе вип'єм чарку!
***
Ми Колі нині побажаєм,
Щоб всі колеги поважали,
Щоб привалило в гості щастя,
Назавжди утекло нещастя.
Не треба пити і палити,
Щоб більше ста років прожити,
А ще бажаєм хату й дачу,
І супербізнес на додачу!
***
Ти – Микола супермен,
Ми тобі бажаєм,
Супервумен відшукати
Десь вона чекає.
В лотерею виграти,
Мільйонером стати,
Ну і друзів, тобто нас,
Завжди пам'ятати.
***
Ой, Миколо, ой Колян,
Я для тебе все віддам,
Щоб щасливим завжди був,
І щоб правду лише чув!
З святом я тебе вітаю,
Грошей торбу я бажаю,
Щоб тебе і скрізь, і всюди
Радісно стрічали люди!
***
Усіх Микол, Миколок, Миколаїв,
Колянів з іменинами вітаю,
Щастя і всіх благ бажаю!
Ставте пляшку і закуску, будемо гуляти
І проблеми усі ваші стануть пропадати!
Відео вітання для Миколи
СМС поздоровлення з іменинами для Колі
***
В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
***
Миколу нині ми вітаєм
Любові, радості бажаєм
Хай Господь Бог дарує щастя
Хай оминають всі напасті!
***
Хай друзі будуть вірними в житті,
І зради ти не знай в житті ніколи,
Хай же супутником завжди буде тобі
Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!
***
Вітаю із днем ангела Коляна,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Хай у серці буде радість,
У душі натхнення,
Хай Господь тобі із неба,
Шле благословення!
***
Хай кожен день тобі приносить,
Любов, натхнення і тепло,
Хай люди, що ідуть з тобою,
Тобі дарують лиш добро!
***
Коля, щиро, від душі
Я тебе вітаю,
Хай всі грози і дощі,
Із життя втікають!
***
Хай Миколі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Вітання на іменини Миколі у прозі
***
Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.
***
Вітаю тебе з Днем Ангела Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози з'являються тільки від радості!
***
Нехай Святий Миколай принесе в твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції і було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться!
***
Вітаю з Днем ангела і бажаю в це свято знайти від Миколая добрий подарунок!
***
Вітаю з днем Миколая! Хочу побажати тобі бути бравим хлопцем по житті, хоробрим і сміливим чоловіком, веселою і доброю людиною. Нехай життя дарує тобі яскраві емоції, щасливі моменти і радісні події. Бажаю доброго здоров'я, невичерпних сил і незгасного ентузіазму!
***
У День ангела хочу побажати, щоб покровитель Святий Миколай завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.
***
Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового благополуччя!
***
Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя і успіху, зберігати надію в серці і світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!
Картинки з Днем ангела Миколи
Тут більше: Листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2018
-
21:21Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома і розповів, що в них не так
-
21:00Привітання з Днем ангела Миколи 2018 і картинки на іменини Колі
-
20:54Сандра Буллок одягла сукню українського бренду
-
20:20Вчені назвали причину жіночого довголіття
-
19:55Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+)
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:42Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією
-
19:27Ліонель Мессі отримав Золоту бутсу: відео
-
19:10Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім
-
18:58По всьому світу почали тестувати чотириденний робочий тиждень
-
18:42У мережі знайшли найсвятковіше робоче місце
-
18:24Google назвав найпопулярніших акторів у 2018 році
-
18:11Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото
-
17:57Названі найпопулярніші питання про секс
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:45Фантастичний світ, від якого важко відвести погляд: фото
-
17:25Голос країни 9: українські зірки показали перші кадри із зйомок нового сезону шоу
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
17:10З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм
-
16:59Audi вивела на тести купе-кросовер Q4
-
16:46Ангел Victoria's Secret шокувала зйомкою зі змією
-
16:27Незабутній досвід: сім'я косаток поплавала поруч з жінкою під час тренування
-
16:13Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів
-
16:00Горілка року: споживач вибрав краще
-
15:54Науковці розповіли, чому потрібно регулярно ходити в кінотеатр
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
15:20Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:40THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту
-
12:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
-
09:31Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 16 грудня
-
21:55Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал
-
19:55Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
-
17:30Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
-
15:16Українців попередили про небезпеку лавин
-
09:19Футболіст Динамо увійшов у трійку кращих гравців Європи
-
08:13Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати
- 15 грудня
-
23:53Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
-
21:23Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 16 випуск: дивитися онлайн четвертий прямий ефір
-
15:56За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон
-
11:50Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії
-
08:56Науковці розповіли, як безлад впливає на людину