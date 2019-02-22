Привітання з 23 лютого: побажання і картинки з Днем захисника Вітчизни

Привітання з Днем захисника Вітчизни 2019 потішать чоловіків, які досі відзначають це свято 23 лютого. Ось поздоровлення українською мовою у віршах, прозі, смс та картинках – обирайте найкраще!

З 2014 року Україна припинила відзначати День захисника Вітчини 23 лютого, адже це свято має радянське коріння. Натомість є інші дати, у які можна вітати українських чоловіків: 14 жовтня у День захисника України, 6 грудня у День Збройних сил України, у червні на День батька тощо.

Тим не менше, й досі чимало українців продовжують вшановувати військових 23 лютого. Якщо ваш адресат – теж належить до цієї когорти, то ось привітання Днем захисника Вітчизни 2019 на українській мові, якими ви можете поздоровити своїх знайомих і рідних винуватців свята.

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Моє привітання – не порожній звук!

Моє привітання – свято!

Воно для Вас – наш дорогий герой,

Захисник наш у формі солдата!

І нехай завойований світ зберігає,

Святу свою безтурботність,

І хай всі люди, весь світ дарує Вам:

Любов, вдячність і турботу!

***

Я вітаю діда, тата

З чоловічим справжнім святом!

Хто Вітчизну боронив -

Привітання заслужив!

Прадід мій пройшов війну -

Я вклоняюся йому.

В мирний час служив мій дід -

Захищав кордон, як слід!

Тато до армійських лав

Зовсім нещодавно став.

Відслужив належний рік

Як достойний чоловік.

Нині будем святкувати.

Дід почне розповідати,

Як у армії служив,

Всіх згадає, з ким дружив.

Прадід про війну розкаже,

Потайки сльозу змахне.

Фотографії покаже

І невесело зітхне…

Щось смішне про службу в війську

Пригадає тато звісно!

Всі ті спогади й байки

Буду слухать залюбки!

Треба швидше підростати

І професію обрати,

Щоб у армії служити

І Вітчизну боронити!

***

Це свято прийшло з-за кордону,

Це не просто свято для солдатів,

Це не тільки для людей в погонах,

Що на службі Батьківщині стоять.

Це свято – свято всіх чоловіків

З повним правом можемо ми назвати.

На честь чоловіків сьогодні привітання

Від їх супутниць життя прозвучать.

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не посягав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків!

***

Дуже сильний і вправний,

Енергійний, добрий, сміливий,

Не страшні печаль і горе –

Нам любов твоя – опора.

Ти єдиний на світі!

Нехай тобі удача світить!

***

Бажаю доброго шляху,

Із друзями цей шлях пройти,

Здоров'я щоб не займати,

І ніколи не сумувати

Посмішки, радості, удачі,

Дожити до ста! І не інакше!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас ось такі

Працьовиті та стрункі

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

Вірш дідусю

Пишаюсь я дідусем своїм.

Він захисник під номером один!

Тебе сьогодні я вітаю,

І бути завжди молодим,

Я від душі тобі бажаю!

***

ПРИКОЛЬНІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ У ВІРШАх

Ти справжній воїн, я це знаю!

Оберігаєш ти мене щодня

Без гармати, шаблі і коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій генерал, любов моя!

***

Тебе сьогодні вітаєм,

Від всієї душі тобі бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із казки,

І перемоги у житті –

Хай все дістанеться тобі!

***

Кого з усіх чоловіків

Вітати з Днем захисників

Найперше – тих, хто відслужив,

Хто хоч би раз з кумою жив,

Хто пив горілку, пив вино,

На фільмах жахів був в кіно,

Хто чи мисливець, чи рибак,

Хто любить секс, та не маніяк,

Хто має гроші і авто,

Хто може жити років сто,

Хто на плацу кричить УРА!

І навіть в кого пузо випира,

Хто гроші сіє, як зерно,

І тих, хто щедрий на добро!

***

Тебе мій захисник вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

Хоч і не носиш ти мундира

Та знаю я: в важкий час,

Ти так, як всі солдати, світу

Врятуєш Батьківщину й нас!

***

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров'я, бадьорості на довгії роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо –

Добрим, чуйним, як завжди!

***

У це свято благородне,

День Захисників Вітчизни,

Я бажаю щастя багато

І великих успіхів у житті!

***

За тих, хто ніч не спить, щоб ми поснули,

За тих, хто замість чарки тримає автомат,

За тих, хто з нами свято не зустрічає,

Свій головний тост я піднімаю за солдат!

***

Коня жінки в спромозі зупинить,

вогонь й вода – то вивчені стихії.

І мідні труби не такі страшні...

Якщо ви поруч, дорогі мужчини!

***

Своєю впевненістю та силою

Мене ти вмить завоював.

Такий надійний і красивий,

Ти – справжній генерал!

***

Зі святом справжнього чоловіка!

І бажаю: танк, схожий на Сузукі

З борткомп'ютером і люком.

Сухпайок з ікрою чорною

І шинель "Версаче" скромну!

***

Дорогі і незамінні чоловіки, вітаємо вас з 23 лютого! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом!

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Вітаю з Днем захисника Вітчизни і хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним!

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Вітаю з Днем захисника Вітчизни і від чистого серця хочу побажати зберігати спокій і впевненість у будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні і добрі вчинки, берегти і міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє і з успіхом досягати великих висот!

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Вітаємо сильну половину людства з чудовим лютневим святом, покликаним вшановувати справжніх чоловіків! Бажаємо вам бути надійною підтримкою рідним і близьким, радіти життю в усіх його проявах, демонструвати у важких ситуаціях волю, витримку і прагнення до перемоги. Будьте здорові, кохані і успішні!

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Сердечно вітаю в дні 23 лютого з святом мужності і відваги – з Днем захисника Вітчизни. Бажаю підтримувати бойовий дух, відмінний настрій і міцне здоров'я. Нехай завжди вдається залишатися надійним і вірним захисником Батьківщини, сім'ї, коханих і дорогих людей!

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З Днем захисника Вітчизни! Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки хороші і щирі люди, друзі будуть справжніми, а близькі люди – вірними і відданими. Міцного здоров'я, стабільності і спокою. Оберігайте своє сімейних вогнище від злих всіх бід!

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Вітаю з Днем захисника країни! Бажаю мирного неба над головою! Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любляча сім'я і відкриті можливості. Удачі вам в справах!

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