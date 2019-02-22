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Привітання з 23 лютого: побажання і картинки з Днем захисника Вітчизни
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Привітання з Днем захисника Вітчизни 2019 потішать чоловіків, які досі відзначають це свято 23 лютого. Ось поздоровлення українською мовою у віршах, прозі, смс та картинках – обирайте найкраще!
З 2014 року Україна припинила відзначати День захисника Вітчини 23 лютого, адже це свято має радянське коріння. Натомість є інші дати, у які можна вітати українських чоловіків: 14 жовтня у День захисника України, 6 грудня у День Збройних сил України, у червні на День батька тощо.
Тим не менше, й досі чимало українців продовжують вшановувати військових 23 лютого. Якщо ваш адресат – теж належить до цієї когорти, то ось привітання Днем захисника Вітчизни 2019 на українській мові, якими ви можете поздоровити своїх знайомих і рідних винуватців свята.
Тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ:
Вірші для привітання з 23 лютого 2019
***
Моє привітання – не порожній звук!
Моє привітання – свято!
Воно для Вас – наш дорогий герой,
Захисник наш у формі солдата!
І нехай завойований світ зберігає,
Святу свою безтурботність,
І хай всі люди, весь світ дарує Вам:
Любов, вдячність і турботу!
***
Я вітаю діда, тата
З чоловічим справжнім святом!
Хто Вітчизну боронив -
Привітання заслужив!
Прадід мій пройшов війну -
Я вклоняюся йому.
В мирний час служив мій дід -
Захищав кордон, як слід!
Тато до армійських лав
Зовсім нещодавно став.
Відслужив належний рік
Як достойний чоловік.
Нині будем святкувати.
Дід почне розповідати,
Як у армії служив,
Всіх згадає, з ким дружив.
Прадід про війну розкаже,
Потайки сльозу змахне.
Фотографії покаже
І невесело зітхне…
Щось смішне про службу в війську
Пригадає тато звісно!
Всі ті спогади й байки
Буду слухать залюбки!
Треба швидше підростати
І професію обрати,
Щоб у армії служити
І Вітчизну боронити!
***
Це свято прийшло з-за кордону,
Це не просто свято для солдатів,
Це не тільки для людей в погонах,
Що на службі Батьківщині стоять.
Це свято – свято всіх чоловіків
З повним правом можемо ми назвати.
На честь чоловіків сьогодні привітання
Від їх супутниць життя прозвучать.
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не посягав ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків!
***
Дуже сильний і вправний,
Енергійний, добрий, сміливий,
Не страшні печаль і горе –
Нам любов твоя – опора.
Ти єдиний на світі!
Нехай тобі удача світить!
***
Бажаю доброго шляху,
Із друзями цей шлях пройти,
Здоров'я щоб не займати,
І ніколи не сумувати
Посмішки, радості, удачі,
Дожити до ста! І не інакше!
***
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас ось такі
Працьовиті та стрункі
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
***
Вірш дідусю
Пишаюсь я дідусем своїм.
Він захисник під номером один!
Тебе сьогодні я вітаю,
І бути завжди молодим,
Я від душі тобі бажаю!
***
ПРИКОЛЬНІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ У ВІРШАх
Ти справжній воїн, я це знаю!
Оберігаєш ти мене щодня
Без гармати, шаблі і коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій генерал, любов моя!
***
Тебе сьогодні вітаєм,
Від всієї душі тобі бажаєм:
Щасливих днів і ніжної ласки,
Принцесу милу із казки,
І перемоги у житті –
Хай все дістанеться тобі!
***
Кого з усіх чоловіків
Вітати з Днем захисників
Найперше – тих, хто відслужив,
Хто хоч би раз з кумою жив,
Хто пив горілку, пив вино,
На фільмах жахів був в кіно,
Хто чи мисливець, чи рибак,
Хто любить секс, та не маніяк,
Хто має гроші і авто,
Хто може жити років сто,
Хто на плацу кричить УРА!
І навіть в кого пузо випира,
Хто гроші сіє, як зерно,
І тих, хто щедрий на добро!
СМС вітання з Днем захисника Вітчизни
***
Тебе мій захисник вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
***
Хоч і не носиш ти мундира
Та знаю я: в важкий час,
Ти так, як всі солдати, світу
Врятуєш Батьківщину й нас!
***
Ми тобі сьогодні побажаємо
Здоров'я, бадьорості на довгії роки.
Будь таким, яким Тебе ми знаємо –
Добрим, чуйним, як завжди!
***
У це свято благородне,
День Захисників Вітчизни,
Я бажаю щастя багато
І великих успіхів у житті!
***
За тих, хто ніч не спить, щоб ми поснули,
За тих, хто замість чарки тримає автомат,
За тих, хто з нами свято не зустрічає,
Свій головний тост я піднімаю за солдат!
***
Коня жінки в спромозі зупинить,
вогонь й вода – то вивчені стихії.
І мідні труби не такі страшні...
Якщо ви поруч, дорогі мужчини!
***
Своєю впевненістю та силою
Мене ти вмить завоював.
Такий надійний і красивий,
Ти – справжній генерал!
***
Зі святом справжнього чоловіка!
І бажаю: танк, схожий на Сузукі
З борткомп'ютером і люком.
Сухпайок з ікрою чорною
І шинель "Версаче" скромну!
Поздоровлення до Дня захисника у прозі
***
Дорогі і незамінні чоловіки, вітаємо вас з 23 лютого! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом!
***
Вітаю з Днем захисника Вітчизни і хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним!
***
Вітаю з Днем захисника Вітчизни і від чистого серця хочу побажати зберігати спокій і впевненість у будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні і добрі вчинки, берегти і міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє і з успіхом досягати великих висот!
***
Вітаємо сильну половину людства з чудовим лютневим святом, покликаним вшановувати справжніх чоловіків! Бажаємо вам бути надійною підтримкою рідним і близьким, радіти життю в усіх його проявах, демонструвати у важких ситуаціях волю, витримку і прагнення до перемоги. Будьте здорові, кохані і успішні!
***
Сердечно вітаю в дні 23 лютого з святом мужності і відваги – з Днем захисника Вітчизни. Бажаю підтримувати бойовий дух, відмінний настрій і міцне здоров'я. Нехай завжди вдається залишатися надійним і вірним захисником Батьківщини, сім'ї, коханих і дорогих людей!
***
З Днем захисника Вітчизни! Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки хороші і щирі люди, друзі будуть справжніми, а близькі люди – вірними і відданими. Міцного здоров'я, стабільності і спокою. Оберігайте своє сімейних вогнище від злих всіх бід!
***
Вітаю з Днем захисника країни! Бажаю мирного неба над головою! Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любляча сім'я і відкриті можливості. Удачі вам в справах!
Картинки і листівка до свята 23 лютого
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