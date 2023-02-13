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Привітання від зірки за донат – "Повернися живим" пропонує корисно відсвяткувати 14 лютого

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Привітання від зірки за донат – "Повернися живим" пропонує корисно відсвяткувати 14 лютого - фото 1

Сьогодні є гарна можливість привітати з Днем закоханих аудіоповідомленнями від знаменитих українців. Привітання можна оформити за внесок на ініціативу "Довгі РУКи ТрО" фонду "Повернись живим".

Отримані кошти підуть на закупівлю розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами для Сил територіальної оборони України у складі ЗСУ, пише "Повернися живим".

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Є два варіанти: готове та персональне привітання для коханої людини. За внесок у 200 гривень можна буде отримати одне зі стандартних привітань. За донат у більш як 1000 гривень запишуть ексклюзивне голосове повідомлення.

Голосами проєкту стали Kola, Тімур Мірошниченко, Саша Кольцова, Іван Марунич, Вадим Кириленко, Tvorchi, Ахтем Сеїтаблаєв та інші.

Привітання розподілять між голосами проєкту в довільному порядку. Замовлення потрібно зробити до 13 лютого, кількість ексклюзивних голосових привітань обмежена. 14 лютого аудіо надішлють за номерами отримувачів.

Оформити привітання можна за цим посиланням.

"Повернись живим" – український фонд компетентної допомоги армії, який працює від початку російської агресії на сході України в 2014 році. Фонд забезпечує ЗСУ технікою та амуніцією, проводить навчання військових, займається реабілітацією українських ветеранів та дослідженнями в оборонній сфері, а також разом з українськими брендами створює креативні кампанії на підтримку наших збройних сил.

Привітання від зірки за донат – 'Повернися живим' пропонує корисно відсвяткувати 14 лютого - фото 519740

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