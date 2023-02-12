Факапи, сюрпризи та плани – зірки розповіли, як святкуватимуть день Святого Валентина 2023

Українські зірки поділилися своїми планами на цьогорічне свято кохання. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Амадор Лопес – співак, хореограф

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Цього року я на всі свята співаю на сцені. І День Святого Валентина не стане виключенням. Тому я проведу його із моїм головним коханням – музикою та глядачами. Я буду виступати в Києві на концерті разом із командою А та Благодійним фондом "Майбутнє України 2050". Ми організовуємо масштабний благодійний концерт на центральному залізничному вокзалі для збору коштів для наших героїв ЗСУ.

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

Я дуже люблю робити сюрпризи, навіть більше, ніж їх отримувати. Тому я робив їх багато. Найбільш яскравими були подорожі за кордон та романтична вечеря на даху. Щоправда, обидві ці історії кохання завершилися не дуже, але саме у той час все було дуже круто.

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, то чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Одного разу була історія, про яку я майже нікому не розповідав. В цей день я мав зустрітися з дівчиною, з якою я нещодавно познайомився. Ми домовилися зустрітися в ресторані, але в цей день в мене ще був концерт. Я замовив столик, запросив її і був впевнений, що встигну звільнитися з виступу. І от, звичайно ж, мене затримали і в останній момент я зрозумів, що просто не встигаю. Я почав дзвонити дівчині, казав, що трохи запізнююсь, а вийшло не трохи, тому що так іноді буває, що вся програма затримується. Вона не дочекалася, образилася на мене, не змогла зрозуміти, що така моя робота. Я був винен перед нею, але це сталося не через мене. На тому наші стосунки й скінчилися.

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MILA NITICH – співачка

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Чесно кажучи останній раз святкувала це свято років з десять тому. Я досить спокійно ставлюся до нього. Адже вважаю, що день Закоханих має бути у закоханих щодня, а не раз на рік. Це найголовніше. Люди, які кохають, не шукають приводів один одного порадувати якимись приємними подарунками.

У цьому році я планую святкувати Перемогу! Це найочікуваніше свято для кожного з нас.

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

Років десять тому вирішила зробити приємно одному хлопцю із мого рідного міста, який мені ну дуже подобався. Я зняла розкішний номер у готелі. Поїхала до магазину закупила понад сто різних свічок — різних розмірів, об'ємів, великі, маленькі. Коли я їх запалила, то сама була в шоці від всієї цієї краси. І коли він побачив все це був дуже приємно шокований. Ось такий подарунок я колись зробила.

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, то чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Як правило, факапів на день Святого Валентина у мене не було, бо я розходилась до цього свята. Або я зустрічала когось саме в цей день. Чи як варіант зустрічала його з друзями. Але найкраща історія пов'язана з цим днем була з дуже особливою для мене людиною. Так сталось, що ми нині не спілкуємось. Але це був найкращий день Святого Валентина. Ми його провели разом у Буковелі, катаючись на лижах. Це було по-особливому тепло, бо людина справді була дорого моєму серцю і я знаю, що це було дуже взаємно. Це був саме той випадок коли ти зустрічаєш абсолютно чисте кохання. Коли ти вперше відчуваєш абсолютне щастя.

W.Y. (Without You) – рок-гурт

Цього року не відчувається святковий настрій, тому майже кожне свято проходить повз нас. Не вважаємо це свято особливим, так як людину, яку любиш, можна ощасливити в будь-який день і від цього їй буде набагато приємніше. Пам'ятаємо як у школі однокласники таємно дарували валентинки, було дуже цікаво і весело вгадувати по почерку конкретну людину.

Єгор – соліст рок-гурту "Мій конфлікт"

Це буде, мабуть, перший мій день Святого Валентина, коли я святкуватиму його не сам, а з дівчиною. Хоч ми з нею познайомились відносно нещодавно, але вже хочеться провести день закоханих по-людськи.

Я пам'ятаю одну історію, роки три тому було, коли я був на другому курсі універу. Історія наче з кіно. За кілька днів до Дня закоханих один мій товариш розказав мені як йому подобається одна дівчина. Я її також знав і спілкувався з нею, і вона теж казала, що в принципі була б не проти погуляти з ним. Я таємно розказав цій дівчині, що вона подобається моєму товаришу, а йому, відповідно, передав те, що вона не проти прогулятися. Так вони потім погуляли, все закрутилося, і з того часу вони досі разом. Звісно вони потім дізналися, що це я був їх таємним купідоном і ми всі з того добре посміялися. Мабуть, це був найкращий подарунок на день закоханих, який я робив комусь.

Що не день, то факап, я завжди намагаюсь не робити помилок, але усі ми люди. Щоб не прям інтимні речі розповідати, можу сказати, що називати свою кохану іншим іменем не дуже гарна ідея.

Вадим Яцун – медійний фотограф

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Чесно кажучи, я ніколи не святкував це свято, можливо я не надто романтичний і сфокусований на власній справі, але кажу як є. Можливо цього року зміню цю ситуацію через брак позитиву, тож дякую за запитання, адже мене це змусило задуматись... А може і варто трошки додати святкових днів?

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

Нуууу... Як ви вже зрозуміли, то бути зі мною у стосунках – не схоже на романтичну пригоду. Тож єдиний спогад – мої шкільні роки, коли ми примусово дарували одне одному валентинки, бо так сказала вчителька. То звичайно не було аж так жахливо, бо іноді ти міг отримати реально важливу валентинку від того, хто тобі ну дуже симпатичний. У тому був якийсь милий відтінок.

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Мій улюблений факап утому, що я в цілому справжній носій XY хромосоми та завжди забуваю дати навіть днів народжень. Уявіть, ви прокидаєтесь уранці та дізнаєтеся, що у вашої другої половини сьогодні день народження! Ото справжній факап. P.S. Усі відповіді прозвучали на правах антиреклами стосунків зі мною!

SOFO – співачка, авторка пісень

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Авжеж! Мені дуже хочеться маленького романтичного особистого свята. Щоб продовжувати відчувати життя, посміхатися та літати від високих емоцій, що надихають писати пісні. Думаю, що подорож до магічного, величного озера Синевир та таємничого водоспаду Шипіт буде неповторним Днем закоханих. Навіть в моїй пісні "Дежавю" є відсилки до загадкового Синевира, а я ще жодного разу не бачила одне з українських чудес.

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

Я пам'ятаю один з найнеочікуваніших сюрпризів. Мені подарували декоративного кролика, який 6 років був як член сім'ї. Навіть спав у власному ліжечку, жив у квартирі та в клітку навідувався тільки поїсти. Рідна тваринка, якої й досі не вистачає… Сюрприз так сюрприз.

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Навіть соромно зізнатися, але як є... 14 лютого на побаченні з людиною, яка не викликала жодних емоцій, але бути одною в цей день ні в якому разі не хотіла. Саме в День закоханих у красивій сукні на підборах в романтичній обстановці ресторану в переповненому залі переплутала ім'я хлопця. Сподівалася, що він не розчув через шум, але ні. Він почув. Зазвичай чоловіки слухають дівчат через слово, або взагалі кажуть "так" на відчепись. Але ж не зі мною в тому даному випадку, на жаль. Я віджартувалася та забула, а він ні. Довго ще згадував, але вже без мене.

DSIDE BAND – U-pop гурт

Цей день ми проведемо на дуже крутому фесті в Малій опері, де будемо виступати разом із іншими крутими артистами.

Найкращий подарунок на цей день – кліп на власну пісню, яку я випустив в цей день пару років назад!

Якось прийшов на зустріч з дівчиною та переплутав її в торгівельному центрі з іншою. Незнайома дівчина злякалася, що якийсь хлопець її почав обнімати позаду. Ситуація крінжова, але було смішно.

Sasha Pashkov – співак, автор пісень

Я не в парі, тому в цьому році це свято не для мене. А взагалі я тільки один раз був у парі в цей день. Найбільш яскраві спогади, пов'язані з цим днем, це шкільні роки. Багато валентинок, м'які іграшки, скляні троянди з жахливим парфумом всередині на подарунок та поцілунки на шкільній дискотеці.

Не зовсім факап, але ситуація цікава! Нещодавно, я випустив пісню "На відстані", а згодом побачив допис в соцмережі від людини, якій присвячена ця пісня! В ньому вона описує свої переживання через розлучення, а на відео грає моя пісня, яка присвячена їй, але страждає вона через розлучення з іншим.

Савзон – співак, автор пісень

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Насамперед через те, що моє ім'я Валентин і це мої, можна сказати, офіційні іменини, я звісно планую святкувати цей день. Не жаль, не в компанії коханої людини, тому що поки ця людина не знайшлась. Але, можливо, у близькому колі сім'ї або друзів.

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

В минулому році одна дівчина, з якою ми були ледь знайомі, подарувала мені дуже гарні брендові парфуми. Якими я, до речі, досі користуюсь! Мене це вразило саме через те, що ми не були в стосунках та навіть близько не спілкувались, але після цього звісно почали. Мені було дуже приємно!

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Пам'ятаю, як я подарував своїй дівчині букет квітів, а він їй відверто не сподобався. Взагалі, це був період, коли ми багато сварилися через всякі нісенітниці та все йшло до розриву наших романтичних відносин. Відверто, я дуже стресував з цього приводу якийсь час, бо дівчина пішла від мене у краще життя, але так вийшло, що краще життя почалося в мене.

BUNTARKA – співачка

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Цього року не буду відмічати це свято, адже буду працювати. Я проводжу кожного дня прямі ефіри в ТікТок, де частку від доходу відправляю в благодійні організації в Україні. Я бачу цей день для себе саме так. В прояві своєї любові до своєї країни, до своїх людей.

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

Найбільше запам'ятався сюрприз, який я звичайно не очікувала. Я тоді також працювала в караоке. Не панувала ніяк святкувати цей день, хотіла відпрацювати та поїхати додому. Але незнайома мені людина, замовила мені величезний букет квітів, які доставили прямо на роботу. Це було дуже неочікувано та приємно.

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Декілька років тому я спілкувалась з одним хлопцем і десь за тиждень до свята він почав готувати мене до того, що це буде неймовірний день і щоб я була до нього готова. Настає день Святого Валентина. Я купила собі сукню, сходила на макіяж та чекала на хлопця. Але він не телефонував. Наступає вечір і виявилось, що він просто забув про цей день. Казав, що він переплутав дні та думав, що 14 лютого не сьогодні. Він до мене приїхав, але було вже досить пізно, бо всі ресторани були закриті. Ми трішки прогулялись і я, вся така красива, пішла додому, де зробила декілька фото для інстаграму.

KAPLIY – співачка, хореограф

Плануєте святкувати День закоханих цього року? Якщо так, то як?

Святкуємо кожен раз День Святого Валентина, але в цьому році обмеження для чоловіків по пересуванню країною та тим паче за її межами трохи звужують варіанти святкування. Але все ж таки є велике бажання, не зважаючи ні на що, провести цей день удвох та найголовніше – в теплі, а то я ще той мерзляк. Тому наш вибір зупинився на купанні в гарячих чанах.

Який подарунок чи сюрприз на День Святого Валентина вам запам'ятався найбільше? Або який робили ви?

Назавжди запам'ятала на все життя, як 11 років назад на наш перший День Закоханих Ярослав сам створив та записав для мене пісню, переніс це все на CD-R диск і ще умудрився мою фотографію надрукувати на цьому диску. Нагадаю, що 11 років назад був зовсім інший рівень технологій, тому моїм емоціям не було ні кінця, ні краю.

Найневдаліша історія у цей день? Якщо нема саме в цей день, чи є факап, пов'язаний із коханою людиною?

Ох, з цим пунктиком ви звернулися за адресою, тому що в нас є максимально невдала історія 14 лютого. В 2022 році замість квітів, ресторанів та романтики ми цілий день монтували плінтуса та займались ремонтом в нашому будинку. Згадали про свято в 23:30. Але вважаю, що такі веселі історії тільки зміцнюють стосунки.

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