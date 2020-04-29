Привітання від Драко Мелфоя: Том Фелтон зареєструвався на Cameo

Зірка Гаррі Поттер Том Фелтон тепер може записати іменне привітання всім охочим, але не безкоштовно. Детальніше читайте далі.

Відомий британський актор Том Фелтон, якому ще у дитячому віці принесла популярність роль Драко Мелфоя в "Гаррі Поттері", вирішив корисно проводити час на карантині. Тому хлопець завів профіль на сервісі Cameo, де зірки за певну плату можуть привітати будь-кого з будь-чим.

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Персональне відеозвернення від Фелтона обійдеться у 249 доларів, що доволі недешево. Але можна впевнитись, що він прийшов на платформу не за заробітком, адже на сьогодні його статок складає близько 28 мільйонів фунтів. Зате білявий британець розважається сам та розважає інших, тому вже заробив рейтинг 4.9 з 5 зірочок.

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