Привітання сестрі з днем народження: картинки, вірші, смс і проза

Найкращі привітання для сестри з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас гарні поздоровлення прозою, оригінальні вірші, прикольні короткі СМС вітання та картинки для сестричок.

Оригінальні привітання сестричці на українській мові – чудова ідея з нагоди її дня народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваша рідна сестра заслуговує на це. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:​

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Твоя посмішка рідненька, я з дитинства її знаю...

З днем народження, любенька, я сестру вітаю!

Я так хочу, щоб веселі твої щирі оченята

Не були ніколи злими, сміху щоб було багато!

Може буде складна доля, може буде горе,

Та на все що далі йде серце май бадьоре.

Не гаси любові вогник та живого духу

І не знатимеш пітьми, обійдеш поруху.

Хочу щоб завжди ти знала – будь за що є в тебе я!

Бо сестра моя ти рідна, моє сонце і сім'я!

***

Сестричка рідненька, зі святом вітаю,

З нагоди народження щастя бажаю.

Краси бездоганної, мрій та кохання,

Хай здійснює любий для тебе бажання!

Здоровою будь та життям задовільна,

Живи від душі, серцем думкою вільна.

Тебе я, сестричка, люблю та бажаю

Безмежної долі, кохання без краю!

***

З днем народження, сестричко дорога!

Нехай в душі твоїй завжди цвіте весна.

Життя твоє хай, мов фіалка, квітне.

Хай люди зустрічаються привітні.

Здорова будь, красива і жадана,

Мов справжня леді й прекрасна панна.

Нехай всміхаються завжди твої уста,

І проживеш ти, рідна, аж до ста!

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі,

Та найщиріші побажання

Моїй сестриченьці – красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Не вішай ніс, коли є важко,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля, що не день,

Здоров'я, успіх та кохання,

І сміху пару добрих жмень!

***

Сестра моя святкує день народження!

Вітаю тебе, рідна, із цим днем.

Хай кожен день тебе лиш омолоджує,

Дає мільйон любові, нуль проблем.

Хай успіхи течуть до тебе зливою,

І в серці буде пристрасна любов.

Щоб ти була веселою, щасливою,

Жила завжди на повну знов і знов!

***

Дорога моя сестричко,

Привітання шлю тобі,

Щоб всміхнулось твоє личко,

Й місця не було журбі!

Будь завжди така ж вродлива,

Мила, сонячна й кмітлива,

Горя й смутку ти не знай,

З радістю життя приймай!

***

Дорога моя сестричко,

Нехай сяє в тебе личко

Радістю, добром, здоров'ям!

Щоб купалась у любові.

Щоб була завжди красива,

Мила, ніжна, чарівлива.

Підкорила увесь світ,

Молода була весь вік.

Щоб жила завжди щасливо,

Кожен день приносив диво.

З днем народження, моя

Мила й дорога сестра!

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Для молодшої сестри

Маленька моя, люба сестричко, сьогодні такий важливий для нас день, день коли у нас з'явилася ти! Рідна моя, я бажаю тобі нічого не боятися і йти по життю з гордо піднятою головою, завжди посміхатися і дарувати навколишнім своє тепло і турботу, знайти свій шлях у цьому світі та бути найщасливішою! Не забувай, я завжди поруч!

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Для двоюрідної сестри

Дорога, золота, сонячна моя сестричка! Хоча ми й двоюрідні сестри, я ніколи не помічала цієї різниці й завжди бачила в тобі рідну душу! Сьогодні в цей незвичайний день, я хочу побажати тобі найщасливіших днів, чарівних моментів і завжди присутнього натхнення! У будь-якій ситуації залишайся собою, дбай про сім'ю і близьких, і залишайся такою ж завзятою і красивою!

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Для старшої сестри

Дорога моя сестричка! Від щирого серця вітаю тебе з твоїм днем народження! Ти, як старша сестра, завжди мене захищала, вчила та оберігала, спасибі тобі за це велике! Рідна моя, хочу тобі побажати жити легко і просто, йти по життю з піднятою головою, бути сильною, життєрадісною і мудрою. Нехай твій будинок ніколи не покидають позитив, веселощі й сміх, а проблеми та негаразди обходять його стороною. Будь щаслива і здорова, моя мила сестра!

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Від брата

Вітати тебе – одне задоволення, потрібно просто перерахувати твої чесноти. Будь такою ж жіночною красунею, чудовою господинею, розумницею і прекрасною леді. Гарного тобі настрою, здоров'я, чудових людей, ніжної любові, цікавих задумів і посмішок. І знай, я пишаюся званням брата такої чудової сестрички. З Днем народження!

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Від сестри

Сестричка, з днем народження тебе, рідна! Мені так хочеться багато тобі побажати – найчарівнішого, найніжнішого, піднесеного і найдобрішого. Нехай все прийде, чого ти бажаєш, радість живе у твоєму серці, в будинку все буде в достатку, а в душі пливуть пухнасті хмари спокою й умиротворення. Я бажаю тобі не хворіти, не сумувати навіть трішки, завжди бути позитивною, яскравою, незабутньою і по-справжньому щасливою. З любов'ю, твоя сестра.

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Моя улюблена сістер, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди по колу ходило і не зупинялося щастя, як чортове колесо, щоб життя було повне веселощів і яскравих емоцій, ніби катання на американських гірках, щоб удача йшла за тобою по п'ятах, щоб ти постійно відштовхувалася від стійкої землі й, немов на батуті, кожен раз долинала до своєї мрії.

***

Сеструня моя дорога, вітаю від душі тебе з днем народження. Бажаю тобі відсутності "оленів" у твоєму житті, присутності грошей та шику, вічного клювання на удачу і везіння, нереальною любові та божевільно-щасливого настрою.

***

З днем народження, сестричка. Нехай попереду тебе чекає прекрасне майбутнє, а поки нехай радує щасливе сьогодення. Люблю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху.

***

З днем народження, рідненька!

Тебе міцно обіймаю.

В цей день тобі, моя гарненька,

Всього найкращого бажаю.

***

У твій день народження, сестричка, побажаю я тобі, щоб щастя оселилося у твоєму домі та твоїй долі.

***

Радості й позитиву,

Жити, як бурхлива річка:

Стрімко, весело, щасливо.

З днем народження, сестричко!

***

Сестричка, я бажаю тобі завжди бути найкращою та успішною. Люблю тебе. Нехай гарне трапляється з тобою і для тебе.

***

Сестро моя рідна, сестро моя мила,

Щоб літати в небі є у тебе крила,

Роботящі руки, щоб усе робити,

І чутливе серце, щоб усіх любити!

***

Сестричка, з днем народження тебе! Бажаю тобі кохання, чесності, щирості, відданості та відкритості. Нехай тебе оточують тільки добро, позитив, турбота та увага від дорогих тобі людей. Посміхайся, насолоджуйся життям і будь найщасливішою!

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