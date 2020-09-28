Привітання на День ангела Людмили 2020 у прозі: побажання своїми словами

29 вересня Люди відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинниць. Поздоровте своїх знайомих Людмил з їхніми іменинами.

Ім'я Людмила у перекладі зі слов'янської означає "людям мила". Свій День ангела Наталії святкують всього раз у році – 29 вересня. Зібрали для вас привітання з іменинами Людмили українською мовою у прозі та своїми словам, які подарують гарний настрій винуватицям свята.

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Надішліть Люді найкращі поздоровлення:

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Люда, від усього свого серця я вітаю тебе з іменинами та бажаю тобі безмежного щастя, неземного кохання, приголомшливого успіху і сліпучої краси. Ще бажаю бути завжди на висоті, домагатися великих цілей і вірного успіху, бажаю вічної любові у серці, чуйності душі та достатку у житті, бажаю доброго здоров'я, відмінного настрою і щасливих пам'ятних моментів. Нехай твої очі завжди посміхаються, серце радіє, а ноги танцюють. Дихай на повні груди та впевнено дивися тільки вперед!

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Дорога Людмило, я вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною і радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі та кохані люди, нехай всі нещастя і знегоди обходять тебе стороною. Всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

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Дорога Люда, в цей прекрасний День твого Ангела хочеться побажати тобі неземного щастя, здійснення всіх планів і благовоління долі. Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів, а на шляху зустрічаються тільки яскраві та неабиякі люди, поруч з якими ти зможеш рости духовно і не озиратися назад. Хочу, щоб у тебе завжди все вдавалося. Зі святом!

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Людо, кращі моменти життя тільки для тебе. Південні спекотні ночі тільки для тебе. Дорогі подарунки тільки для тебе. Милі посмішки тільки для тебе. Цікаві історії тільки для тебе. Ласкаві компліменти тільки для тебе. Абсолютна удача тільки для тебе! Дозволь побажати тобі яскравого сяйва по життю і душевної теплоти, щирості люблячих сердець і розуміння від друзів, простого жіночого щастя, любові та поваги, високих досягнень і достатку. Вітаю тебе, Людмило, і бажаю завжди бути щасливою!

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Моя дорога, люба і неповторна Людмило, я вітаю тебе з твоїм Днем Ангела! Я бажаю тобі всіх-всіх благ, любові, щастя, здоров'я, море радості та позитиву щодня. Нехай всі твої старання ніколи не були марними, нехай удача супроводжує твоєю життєвою звивистою стежкою. Знай, Людо, що ти завжди та в усьому не схожа на інших. Ти унікальна і прекрасна в цьому. Нехай же все, чого ти хочеш досягти, дається тобі легко і невимушено, а близькі люди завжди люблять тебе.

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Хочу привітати та побажати тобі, люба Людмила, ясного і чистого неба над головою, душевного спокою і краси. Нехай всі твої мрії збуваються, і ти будеш найщасливішою на світі!

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Людмило, вітаю тебе, нехай у твоєму житті буде більше сонячних днів, нехай тебе супроводжує щастя і любов. Будь життєрадісною і впевненою в собі жінкою!

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Нехай всі твої цілі, Людмила, досягаються легко і просто, немов за помахом казкової чарівної палички. Я бажаю тобі бути завжди в центрі уваги, щоб світитися щастям, немов яскрава зоря.

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Краси тобі, Людмило, побажаю, щоб твоє зображення в дзеркалі завжди показувало щасливу ​​людину, яка світиться усмішкою, очима осяває, а радістю заряджає на нові подвиги. Вітаю!

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Людко, зі святом! Нехай доля буде щедрою і лагідною! Нехай обдарує тебе щастям і здоров'ям, удачею і любов'ю, красою і грошима! Нехай у тебе буде все для щасливого життя!

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Вітаю тебе, Людо! Бажаю любові, гармонії та щастя. Бажаю радості, достатку та успіху. Бажаю міцних обіймів близьких людей, приємних зустрічей і нових знайомств. Бажаю ні хвилини нудьги, ні краплі смутку, ні дня втоми. Людмило, будь мрійливою та закоханою героїнею поеми свого життя. І нехай в будь-якій важкій ситуації тебе рятує твій "Руслан"!

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Чарівна Людмило, прийми мої найщиріші вітання і побажання здоров'я, удачі та сімейного добробуту! Нехай любов знайде тебе, але не заподіє болю, нехай щастя наповнить твоє серце, але не змусить забути про друзів, нехай кожен крок підіймає тебе по сходах успіху, але голова не закрутиться від висоти. Залишайся завжди такою ж чарівною, доброю і життєрадісною, як зараз, адже саме ці якості допомагають тобі виправдовувати своє ім'я – "мила людям".

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Вітаю, Людмило, і від душі бажаю здоров'я, радості, всіх добрих благ і світу. Ласкава, Юна, Добра, Мила, Іскриста, Люба, Ангельські красива, – будь завжди особливою і дивовижною, щасливою і коханою!

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Ти людям мила, тому й ім'я твоє Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма любою. Бажаю завжди посміхатися, вірити тільки в хороше, прагнути до успіху, залишати образи позаду, гордо і красиво йти тільки вперед до своїх надій і мрій. Будь щаслива, Людмило!

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Дорога Людмила, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, південного тепла душі, достатку, миру, грайливого настрою, легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення! Бажаю ніколи в собі не сумніватися і вірити у свою мрію, завжди прагнути до щастя та успіху, дарувати коханим радість і надію, залишатися завжди красивою і чудовою.

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