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Привітання з Днем ангела Людмили: побажання і картинки на іменини

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Вітання з Днем ангела Людмили на українській мові - фото 1
Вітання з Днем ангела Людмили на українській мові

Привітання для Людмили у День Ангела потішать власниць цього світлого імені. 29 вересня не забудьте поздоровити знайомих Людмилочок зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами! До вашої уваги найкращі побажання та картинки.

Ім'я Людмила – це слов'янське ім'я, яке виникло зі словосполучення "людям мила". Свій День ангела Людмилочки також святкують двічі рік: 16 та 29 вересня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Людмилі найкраще поздоровлення!

Вірші для привітання Людмили з Днем Ангела

Потік благодаті струменить
З небесної висоти.
Твій Ангел-Охоронець присниться,
І радість відчуєш ти.
День Ангела – це подарунок.
Прийми його з чистою душею.
Людмило, нехай цей день буде вдалим,
А щастя – назавжди пребуде з тобою!

***

Чесна, красива,
Чудова, мінлива,
Легкою ходою
По життю йди щасливо.
Людочка, з днем Ангела!
Вітаю тебе,
Нехай твоє бажання
Здійснеться будь-яке!

***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

***


Сьогодні настали іменини
У Людмили, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.


***

Людмило! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***

Прикольні вірші

Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!

***

У Людмили іменини,
І хочемо тобі ми побажать,
Щоб ти міняла машини,
За рік раз, приблизно, п’ять.
А також світом мандрувала,
Незрівнянною була,
І чоловіків, щоб підкорювала,
І не отримувала зла.

СМС поздоровлення з іменинами Людмили

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Людмило, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все - щоб була ти щаслива!

***
З Днем Ангела Людмили мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушувала його за тебе червоніти!

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

Ти, Людмило, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

Вітання на День Ангела Людмили у прозі

Немов золота хризантема, ти даруєш тепле світло. У День Ангела, Людмило, я бажаю тобі завжди ніжитися в промінцях доброти і розуміння, купатися в любові, радості і привітних усмішках. Ти так схожа на сонечко, яке зійшло на землю – яскрава і енергійна, так нехай твої батарейки бадьорості і життєлюбства завжди будуть заряджені і випромінюють тільки позитив!

***

З іменинами, чудова Людочко! Бажаю тобі настільки сяючого та багатого кохання, як найдорожчі і дивовижні діаманти в світі; настільки чистого, надійного і постійного оточення, як дорогоцінні метали, які обрамляють камені, щоб разом вийшла найдорожча прикраса з щирого щастя!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко та усі негаразди зустрічались з оптимізмом та надією у серці! Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!


***

З Днем ангела, Людмило! Зі святом хорошим вітаю, адже про іменини забувати не можна, я ж від себе тобі бажаю: чистого неба і сонячних днів, добрих, чуйних, вірних друзів, у будинку - достатку, затишку завжди. Нехай у двері твої не стукає біда. Здоров'я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі в справах, у сім'ї - розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум'я не гасне в крові!

***

Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.

***

Бажаю тобі, Людмило, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірного супутника, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

Картинки і листівки для Людмили на іменини

Картинка з Днем Ангела Людмили - фото 278956
Картинка з Днем Ангела Людмили
Вітальна листівка для Людмили - фото 278957
Вітальна листівка для Людмили
Відкритка з днем ангела Людмили - фото 278959
Відкритка з днем ангела Людмили
Віршоване побажання на іменини - фото 278958
Віршоване побажання на іменини

Читайте також: Вірші з Днем народження: 54 найкращі привітання у віршах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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