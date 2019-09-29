Привітання з Днем ангела Людмили: побажання і картинки на іменини

Привітання для Людмили у День Ангела потішать власниць цього світлого імені. 29 вересня не забудьте поздоровити знайомих Людмилочок зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами! До вашої уваги найкращі побажання та картинки.

Ім'я Людмила – це слов'янське ім'я, яке виникло зі словосполучення "людям мила". Свій День ангела Людмилочки також святкують двічі рік: 16 та 29 вересня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Людмилі найкраще поздоровлення!

Потік благодаті струменить

З небесної висоти.

Твій Ангел-Охоронець присниться,

І радість відчуєш ти.

День Ангела – це подарунок.

Прийми його з чистою душею.

Людмило, нехай цей день буде вдалим,

А щастя – назавжди пребуде з тобою!

***

Чесна, красива,

Чудова, мінлива,

Легкою ходою

По життю йди щасливо.

Людочка, з днем Ангела!

Вітаю тебе,

Нехай твоє бажання

Здійснеться будь-яке!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***



Сьогодні настали іменини

У Людмили, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.



***

Людмило! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Прикольні вірші

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

У Людмили іменини,

І хочемо тобі ми побажать,

Щоб ти міняла машини,

За рік раз, приблизно, п’ять.

А також світом мандрувала,

Незрівнянною була,

І чоловіків, щоб підкорювала,

І не отримувала зла.

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Людмило, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все - щоб була ти щаслива!

***

З Днем Ангела Людмили мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушувала його за тебе червоніти!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Ти, Людмило, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Немов золота хризантема, ти даруєш тепле світло. У День Ангела, Людмило, я бажаю тобі завжди ніжитися в промінцях доброти і розуміння, купатися в любові, радості і привітних усмішках. Ти так схожа на сонечко, яке зійшло на землю – яскрава і енергійна, так нехай твої батарейки бадьорості і життєлюбства завжди будуть заряджені і випромінюють тільки позитив!

***

З іменинами, чудова Людочко! Бажаю тобі настільки сяючого та багатого кохання, як найдорожчі і дивовижні діаманти в світі; настільки чистого, надійного і постійного оточення, як дорогоцінні метали, які обрамляють камені, щоб разом вийшла найдорожча прикраса з щирого щастя!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко та усі негаразди зустрічались з оптимізмом та надією у серці! Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!



***

З Днем ангела, Людмило! Зі святом хорошим вітаю, адже про іменини забувати не можна, я ж від себе тобі бажаю: чистого неба і сонячних днів, добрих, чуйних, вірних друзів, у будинку - достатку, затишку завжди. Нехай у двері твої не стукає біда. Здоров'я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі в справах, у сім'ї - розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум'я не гасне в крові!

***

Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.

***

Бажаю тобі, Людмило, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірного супутника, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

Картинка з Днем Ангела Людмили

Вітальна листівка для Людмили

Відкритка з днем ангела Людмили

Віршоване побажання на іменини

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