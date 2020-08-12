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Привітання на День ангела Діани 2020 у прозі: побажання своїми словами

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З Днем Ангела Діани! - фото 1
З Днем Ангела Діани!

13 серпня Діани відзначають свій День ангела. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинниць. Поздоровте своїх знайомих Діанок з їхнім Днем ангела!

Ім'я Діна походить з давньогрецької мови та означає "божественна". Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів у рік: 13 серпня та 18 вересня. Привітання для Діани в її День Ангела подарують гарний настрій власницям такого імені.

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Зібрали для вас привітання з іменинами Діани українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Діані найкращі поздоровлення:

Привітання Діані з іменинами у прозі

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Діана, дивовижна, яскрава і приваблива, вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб завжди світило твоє сонце, заряджаючи позитивом і енергією людей! Щоб завжди вистачало часу на себе, улюблені заняття і просто побайдикувати. Щоб виконувалися мрії, народжувалися ідеї та досягалися мети. Будь щаслива і залишайся такою ж приголомшливою!

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Дорога Діана, вітаю тебе з іменинами. Твоїм ім'ям звалася римська богиня місяця і полювання. Тому бажаю тобі світити по життю яскравим і гордим місяцем, в будь-якому полюванні зуміти здобути перемогу та отримати свою нагороду. Діаночка, будь божественною та неповторною, попри всі перипетії долі, щиро щасливою і міцно коханою.

Привітання на День ангела Діани 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 418699

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Вітаю тебе, Діана. У Стародавньому Римі Діана була богинею Місяця і полювання, тому і побажати я тобі хочу бути загадковою і чарівною, немов місяць, водночас – сміливою мисливицею за успіхом і славою. Будь щаслива, Діана, обдарована любов'ю і ніжністю.

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Промениста Діана, бажаю тобі нескінченного оптимізму в будь-якій ситуації. Нехай від усіх негараздів тебе врятує твоя блискуча посмішка. Нехай в житті будуть тільки позитивні та приємні емоції, щасливі та радісні моменти. Нехай доля посміхається тобі у відповідь!

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Божественна Діана, ти прекрасна, як богиня місяця! Нехай твоє життя буде розкішним, дивовижним і наповненим багатством почуттів і щирих емоцій. Бажаю королівських перемог, йти по життю твердою ходою справжньою цариці, ніколи не сумувати та не показувати свою слабкість. Нехай твоя чарівність, краса і доброта підкорюють все на твоєму шляху.

Короткі вітання з Днем ангела Діани своїми словами

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Мила Діаночка, вітаю тебе від щирого серця і бажаю надзвичайної радості в житті та світлої надії, гарного настрою та блискучих успіхів, доброго здоров'я і надійної підтримки поруч, вічної краси та неземного щастя.

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З Днем ​​ангела, мила Діаночка! Бажаю тобі жити в достатку, щиро любити, бути по-ангельськи красивою, сподіватися тільки на краще і постійно перебувати в атмосфері абсолютного щастя!

Привітання на День ангела Діани 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 418700

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Мила Діана, в цей радісний і чудовий день я тебе від щирого серця вітаю і бажаю блискучих успіхів і вічної чарівності, неймовірної краси та доброти душі, щирої любові та радісних подій, щасливих днів і мрійливих ночей.

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Діана моя дорога, вітаю тебе з твоїм святом. Бажаю тобі прихильної долі та доброго життя, неймовірних веселощів і невимовного щастя, великої радості та щирої любові, нескінченного ентузіазму і незгасного добробуту.

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Чудова Діана, я від душі вітаю тебе. Бажаю завжди бути на піку слави та популярності, на п'єдесталі щастя і любові. Будь здорова, успішна, талановита і неповторна. Нехай твоє серце співає і любить, нехай Діаною захоплюється весь світ!

Прикольні поздоровлення для Діани в День ангела прозою

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Діано, нехай удача та щастя буде "за тебе", любов і турбота "для тебе", а біди та проблеми "від тебе!" За це треба випити, люба!

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Діано, бажаю, щоб у тебе в житті абсолютно не вистачало часу: щоб не було можливості встигати сумувати, турбуватися та ображатися. Щоб хвилини відмовлялися витрачатися на негативні події, відраховуючи лише позитив. За твій гарний настрій!

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Вітаю вічно молоду, неповторно прекрасну, чудову у всьому жінку Діану! Бажаю завжди залишатися соковитою і смачною, як виноград, навіть тоді, коли ти станеш вишуканою родзинкою. Бажаю, щоб заряд твоєї батарейки ніколи не підводив. Завжди будь такою ж активною. Прагни до підкорення різних вершин, збираючи по шляху на свою голову найнеймовірніші пригоди!

Привітання на День ангела Діани 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 418701

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Люба Діанко, підіймаю келих за запаморочення! Запаморочення від щастя, від палкого кохання твого чудового чоловіка і за запаморочення від відчуття легкості та натхнення! За тебе, дорога!

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З іменинами, Діано, ти не жінка, а вогонь! Бажаю не червоніти від компліментів, тому що ти маєш право чути на свою адресу: розумна, красива, шалена і неймовірна, чудова, чарівна, неземна і крута! Бажаю бути відмінною господинею, дивовижною богинею, фантастичною жінкою. І нехай краще тебе роблять не туш і маленьке чорне плаття, а щастя і любов!

До теми: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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