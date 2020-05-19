Привіт, Siri: Боязнь публічних виступів усуватимуть за допомогою голосових помічників

Ще кілька років тому думка про можливість спілкуватися зі своїм смартфоном викликала неоднозначні емоції. Зараз же голосові асистенти упевнено закріпили свої позиції у нашому звичному житті. І, виявилося, можуть приносити користь не лише тим, кому лінь набрати пошуковий запит.

Учені з Університету штату Пенсільванія створили "розумного оратора" на базі Алекси від Amazon. Голосовий помічник допоміг людям впоратися зі страхом публічних виступів.

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Модернізована Алекса підказувала учасникам дослідження, як краще вибудовувати свою промову і якими прийомами користуватися, щоб вгамувати хвилювання. Щоб закріпити результат, людям запропонували підготувати невеликий виступ у VR-кімнаті, де були зімітовані 20 слухачів. Більшість впоралося з цим завданням.

В експерименті також брали участь люди, які говорили зі стандартним голосовим помічником, але з ним видатних результатів не вийшло – звичайна Алекса не створювала ілюзію міжособистісного спілкування.

Повсякденні взаємодії з голосовим помічником функціональні, але досить сухі, – кажуть автори дослідження. – Якщо додати більше соціальних реакцій, це призведе до позитивних результатів.

Страх публічних виступів побороли з допомогою голосових асистентів

У майбутньому така розробка замінить тренерів з ораторської майстерності, вважають вчені. Користувачі будуть розуміти, що Алекса (або інший голосовий помічник) – це не людина, а отже можна не боятися осуду і менше нервуватися. При цьому відповіді розумного оратора будуть інформативними, як у професіонала.

Свою розробку вчені планують використовувати, щоб вивчати інші форми тривоги.

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