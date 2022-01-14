Привіт, Новий рік: GARNA і MOROZOVA поділилися найяскравішими спогадами з дитинства

Старий Новий рік – неофіційне, але популярне серед українців зимове свято, яке відзначається щорічно 14 січня. Як же не любити його, якщо вдруге можна відсвяткувати прийдешній рік, обмінятися подарунками, а також пригадати найприємніші моменти з дитинства, пов’язані з новорічними святами.

Співачка й авторка пісень GARNA (Альона Левашева), відома своєю участю у нацвідборі на Євробачення-2020, а також у шоу Голос Країни (11 сезон) найчастіше згадує з дитинства катання на санчатах з гірки разом з мамою. Про ці й інші спогади читайте на Радіо MAXIMUM!

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"Нам було так весело, що ми не помічали нікого довкола. Після чергового спуску я порвала штанці, і ми змушені були піти додому, але я зовсім не засмутилася, адже там ми разом пили гарячий шоколад і розбирали подарунки від Діда Мороза", – згадує артистка.

Пригадує GARNA, що на всі новорічні свята їй дуже подобалося перевтілюватися у різних персонажів.

"Під ялинку" мене вбирали у зайчика та сніжинку. Потім у більш дорослому віці я була Бабою-Ягою і Мальвіною", – ділиться вона.

Заслужена артистка України, громадська діячка, засновниця танцювальної студії, співачка MOROZOVA найчастіше згадує з дитинства свою першу поїздку за кордон на новорічні свята.

"Мені було 10 років, коли я вперше з бабусею поїхала до Риги (Латвія), до її родичів. Ми їхали поїздом якраз у новорічну ніч. Пам’ятаю, що мені дуже хотілося, щоб трапилося якесь диво. Вже було досить пізно, тому бабуся вклала мене спати на верхню поличку. Я довго не могла заснути, читала книжку, бабуся вже спала, і тут чую стук у двері купе. Ми з бабусею їхали у купе тільки вдвох, тому не зачинялися, думали що хтось може з пасажирів приєднатися по дорозі. Коли двері відчинилися, на порозі стояли Дід Мороз зі Снігуркою, з хлопавками та бенгальськими вогнями у руках. Вони привітали нас з Новим роком і вручили мені коробку цукерок. Це дійсно – одне з найяскравіших дитячих вражень про Новий рік", – розповідає Наталя.

Крім того, пригадує артистка, свої святкові вбрання вона разом з мамою створювала власноруч.

"Я завжди була Сніжинкою. Мама сама шила новорічні вбрання, а ми з сестрами прикрашали їх дощиком, іграшками, робили корони собі. Вже у дорослішому віці я була Мавкою", – ділиться вона.

Кажуть, цей Старий новий рік несе ще й період ретроградного Меркурію, тому варто позбуватися зайвого. Тому бажаємо кожному, у Новий рік, щоб вас оточували ті й те, що буде приносити тільки позитивні емоції та радість.

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