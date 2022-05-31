ПриватБанк запустив сервіс "Поповнення на касі": як скористатися новою послугою

У ПриватБанку оголосили про старт нової функції "Поповнення на касі". Через цей сервіс можна перерахувати гроші на картку будь-якого українського банку.

Як йдеться у пресслужбі ПриватБанку, у деяких містах України користувачам буде доступна нова послуга – "Поповнення на касі". Таким чином поповнювати карти можна не лише у терміналах та відділеннях, але разом з оплатою покупок на касах торгових точок.

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Перерахувати на картковий рахунок можна від 20 до 4999 гривень. Це поширюється на карти всіх українських банків, а не лише ПриватБанку.

Як працює послуга "Поповнення на касі"

При оплаті покупок скажіть касиру, що хочете поповнити свою картку.

Прикладіть її до термінала, або введіть номер, якщо це не ваша карта.

Комісія за послугу становить 0,5% від суми поповнення. Наразі функція працює у пілотному режимі на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах Західної України.

Запустити такий сервіс в інших містах обіцяють незабаром.

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