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ПриватБанк запустив сервіс "Поповнення на касі": як скористатися новою послугою

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ПриватБанк запустив сервіс "Поповнення на касі" - фото 1
ПриватБанк запустив сервіс "Поповнення на касі"

У ПриватБанку оголосили про старт нової функції "Поповнення на касі". Через цей сервіс можна перерахувати гроші на картку будь-якого українського банку.

Як йдеться у пресслужбі ПриватБанку, у деяких містах України користувачам буде доступна нова послуга – "Поповнення на касі". Таким чином поповнювати карти можна не лише у терміналах та відділеннях, але разом з оплатою покупок на касах торгових точок.

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Перерахувати на картковий рахунок можна від 20 до 4999 гривень. Це поширюється на карти всіх українських банків, а не лише ПриватБанку.

Як працює послуга "Поповнення на касі"

  • При оплаті покупок скажіть касиру, що хочете поповнити свою картку.
  • Прикладіть її до термінала, або введіть номер, якщо це не ваша карта.

Комісія за послугу становить 0,5% від суми поповнення. Наразі функція працює у пілотному режимі на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах Західної України.

Запустити такий сервіс в інших містах обіцяють незабаром.

ПриватБанк запустив сервіс 'Поповнення на касі': як скористатися новою послугою - фото 506521

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