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ПриватБанк тепер випускає картки української платіжної системи "Простір"

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Картки ПриватБанку та Простору можна отримати у деяких регіонах - фото 1
Картки ПриватБанку та Простору можна отримати у деяких регіонах

Державний банк ПриватБанк оголосив про те, що він тепер випускає картки української платіжної системи "Простір". Розповідаємо, де таку можна буде оформити.

У ПриватБанку зазначають, що наразі проєкт пілотний. Тож, як повідомляє MC.Today, оформити картку можна буде лише в деяких відділеннях. Мовиться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Закарпатську області.

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Відомо, що картки платіжної системи "Простір" функціонуватимуть точно так само, як інші картки для виплат.

Картку системи "Простір" можна використовувати для:

  • отримання пенсії;
  • отримання соціальних виплат;
  • отримання виплат внутрішньо переміщених осіб.

Також за допомогою цих карток можна розраховуватися по всій території України, отримувати кошти у банкоматі або переказувати їх по території нашої держави.

Що таке платіжна система "Простір"

Відомо, що "Простір" – українська банківська багатоемітентна платіжна система. У ній розрахунки за товари, а також послуги, видача готівки й інші операції здійснюються завдяки платіжним смарткарткам. А технологію їхнього виготовлення розробив Національний банк України.

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