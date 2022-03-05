ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів

У випадку закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба. ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток.

Це стосується зокрема зарплатних, пенсійних та соціальних карт, пише пресслужба банку.

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У випадку закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

До уваги всіх клієнтів: у разі закінчення терміну дії вашої платіжної картки її не треба перевипускати або змінювати на нову. Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя, – йдеться у повідомленні

ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток

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