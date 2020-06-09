Приватбанк дозволив знімати готівку в касах магазинів і кафе: як це зробити

Державний ПриватБанк запустив новий сервіс, який дає змогу клієнтам отримати готівку під час оплати покупок карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, не користуючись при цьому банкоматом. Розповідаємо, як це працює.

Сервіс "Готівка на касі" – це можливість зняти готівку за терміналом торгової точки, попередньо здійснивши купівлю товару чи послуги, інформує Приватбанк.

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Новою послугою можуть скористатись власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної картки) різних платіжних систем.

Ви можете зняти до 500 грн готівкою в момент купівлі за картками Visa та Mastercard незалежно від суми самої покупки.

Як отримати готівку на касі:

Вибираєте всі потрібні товари в торговельній точці Розраховуєтеся карткою Visa або Mastercard Повідомляєте касирові, що хочете зняти готівку Одержуєте необхідну суму до 500 грн на руки

Зазначимо, що купівля товару для зняття грошей у такий спосіб є обов'язковою. При цьому комісія за сервісом відсутня, хіба що вона передбачена тарифами картки (як у банкоматі).

Кошти видає касир або продавець

Наразі сервіс доступний у понад 65 тисячах торговельних точках.

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