Притулок для тварин у США шукає обіймача поросят

Притулок для тварин Cotton Branch з Південної Кароліни шукає людину, яка буде обіймати, розтирати і годувати печивом поросят. Це допоможе тваринам соціалізуватися.

У грудні 2018 року притулок врятував 225 безпритульних свинок в Кентукі і тепер їм всім потрібен новий дім. Але перед тим, як віддавати поросят, співробітники хочуть навчити їх жити в компанії людей і не боятися – саме тому потрібні волонтери. У минулому році вийшло прилаштувати 75 тварин.

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Does loving-on sweet little faces like these seem like a good time? Then we have some GREAT news for you! We need piggy cuddlers!



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Can't come visit? You can still make a difference in their https://t.co/mcFHyzcQz7 https://t.co/MkPVXFD686 pic.twitter.com/c6euFXjNp9 — Cotton Branch Farm Sanctuary (@cottonbranch) January 29, 2020

"Мій чоловік хотів отримати порося в подарунок на Різдво. Спочатку мені здалося це дивним, але коли ми привели нашого Олівера додому, моя думка змінилася. Ця тварина може відчувати і виражати емоції так само, як кішки і собаки", – ділиться своїм досвідом Еван Костнер, директор притулку.

Після історії з домашньою свинкою Олівером і виникла ідея заснувати притулок.

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