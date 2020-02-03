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Притулок для тварин у США шукає обіймача поросят

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Притулок для тварин у США шукає обіймача поросят - фото 1

Притулок для тварин Cotton Branch з Південної Кароліни шукає людину, яка буде обіймати, розтирати і годувати печивом поросят. Це допоможе тваринам соціалізуватися.

У грудні 2018 року притулок врятував 225 безпритульних свинок в Кентукі і тепер їм всім потрібен новий дім. Але перед тим, як віддавати поросят, співробітники хочуть навчити їх жити в компанії людей і не боятися – саме тому потрібні волонтери. У минулому році вийшло прилаштувати 75 тварин.

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"Мій чоловік хотів отримати порося в подарунок на Різдво. Спочатку мені здалося це дивним, але коли ми привели нашого Олівера додому, моя думка змінилася. Ця тварина може відчувати і виражати емоції так само, як кішки і собаки", – ділиться своїм досвідом Еван Костнер, директор притулку.

Після історії з домашньою свинкою Олівером і виникла ідея заснувати притулок.

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Джерело: cnn
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