Обід з Ворреном Баффетом продано на аукціоні востаннє: скільки заплатили за зустріч

Спільний обід з американським мільярдером Ворреном Баффетом продали під час інтернет-аукціону eBay. Цьогоріч така акція від інвестора стане останньою.

Покупець, який залишається анонімом, зустрінеться із головою Berkshire Hathaway Inc. Ворреном Баффетом в найближчі місяці. Зустріч, що коштувала учаснику аукціону 19 мільйонів доларів, відбудеться в одному з улюблених ресторанів мільярдера – стейк-хаусі Smith & Wollensky у Нью-Йорку, пише KPTV.

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Цього року 91-річний Баффет виставив на аукціон можливість пообідати з ним востаннє. За час проведення подібних аукціонів з 2000 року йому вдалося залучити понад 53 мільйонів доларів.

Весь дохід надходить до благодійного фонду Glide Foundation, який забезпечує медичну допомогу та надає безкоштовну їжу для тих, хто цього потребує. Glide, що працює вже понад 50 років, був улюбленим благодійним фондом дружини мільярдера – Сьюзен Томпсон Баффет, яка померла в 2004 році.

Останні два роки аукціони не проводилися через пандемію COVID-19. У 2019 році можливість пообідати з Баффетом отримав засновник криптовалютної платформи Tron Джастін Сан, який заплатив 4,57 мільйона доларів, що на той момент було рекордною сумою.

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