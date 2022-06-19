Олена Зеленська знялася для британського The Guardian

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці британської газети The Guardian Saturday. Крім цього, перша леді України дала відверте інтерв'ю іноземному виданню.

Як відомо, для зустрічі з дружиною президента України команда The Guardian приїхала до Києва. Фотограф та режисер Антуан Д’агата зняв Зеленську у залах Маріїнського палацу, а кореспондент Шон Волкер поспілкувався з нею, розпитавши про війну.

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В інтерв'ю Олена Зеленська розповіла про перші дні російської агресії, свій стан, чоловіка та дітей, а також про те, як український народ переживає поділ сімей: "Половина українців сьогодні живе окремо від своїх сімей. Серед військових випробувань це одне з найважчих".

Перша леді не забула відзначити й важливість турботи про ментальне здоров'я під час війни, що є одним із головних напрямів її роботи. Вона заявила, що українці сьогодні переживають сильне емоційне навантаження.

Українці не звикли звертатися за допомогою до психологів. Ми схильні ігнорувати депресію чи тривогу. Але тепер нам слід переглянути ці стереотипи. І знадобиться велика інформаційна кампанія, щоб довести людям: це не їхня провина, що їм потрібна психологічна допомога, – додала Олена Зеленська.

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