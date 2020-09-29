Порошенко захворів на коронавірус: що відомо про його стан

У п'ятого президента України Петра Порошенка виявлена коронавірусна інфекція. Про це він повідомив особисто на своїй сторінці у Facebook.

Ексглава держави зазначив, що результати аналізів підтвердилися перед його запланованою поїздкою по регіонах.

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До того ж Порошенко наголосив, що планує лікуватися вдома.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!", – написав Порошенко.

Де він міг заразитися і за яких обставин, а також про результати тесту на COVID-19 його дружини Марини наразі не повідомляється. Нагадаємо, Петро Порошенко страждає від цукрового діабету: він навіть змушений носити інсулінову помпу. Це доволі важка хвороба з неприємними симптомами, що, як відомо, може загострити перебіг коронавірусу.

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