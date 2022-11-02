Притула оголосив новий масштабний збір: що придбають та як долучитись

Сергій Притула знову запустив масштабний збір коштів для українських захисників. Цього разу всього за тиждень потрібно зібрати 200 мільйонів гривень. Як долучитись та на що підуть гроші – дізнавайтесь далі.

Сергій Притула у рамках свого фонду оголосив про новий збір для підсилення українських захисників та захисниць. Планується придбати 50 британських бронетранспортерів Spartan, які вже очікують на складах у Великій Британії. Тому ціллю є 200 мільйонів гривень, а триватиме збір з 2 по 8 листопада, про що йдеться на офіційній сторінці фонду у фейсбуці.

І ще: Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі

Чому Spartan? – Бо це конче треба нашій армії! Spartan – гусенична броньована техніка, без якої важко буде перемагати в умовах дощів, багнюки та майбутніх снігів! Важливо: всі 50 Spartan-ів вже чекають нас і дуже швидко опиняться в Україні, та поїдуть у наші бригади! Не можемо упустити таку можливість! Треба брати! – йдеться у повідомленні.

Як долучитись до збору Сергія Притули на 50 БТР Spartan:

За цим посиланням через ПриватБанк

За цим посиланням через МоноБанк

За поштою serhiy.prytula.kyiv@gmail.com через Paypal

через Paypal Через будь-який термінал EasyPay по всій Україні у розділі "Благодійність"чи ввівши назву Фонду Сергія Притули

Перекази по Україні:

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Призначення платежу: "Безповоротна благодійна допомога"

UA123052990000026004046716119

SWIFT перекази з-за кордону:

SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY

Serhiy Prytula Charitable Foundation

IBAN

UA903052990000026001026709343

SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY

Serhiy Prytula Charitable Foundation

IBAN

UA873052990000026009016707067

Криптовалюта:

Bitcoin гаманець

bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r

ETH

0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386

USDT (TRC20)

TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa

Читайте також: Пікардійська Терція та інші артисти запрошують на великий благодійний концерт у Львові