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Притула оголосив новий масштабний збір: що придбають та як долучитись

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Новий збір Притули на 50 броньовиків - фото 1
Новий збір Притули на 50 броньовиків / facebook.com/prytulafoundation.org

Сергій Притула знову запустив масштабний збір коштів для українських захисників. Цього разу всього за тиждень потрібно зібрати 200 мільйонів гривень. Як долучитись та на що підуть гроші – дізнавайтесь далі.

Сергій Притула у рамках свого фонду оголосив про новий збір для підсилення українських захисників та захисниць. Планується придбати 50 британських бронетранспортерів Spartan, які вже очікують на складах у Великій Британії. Тому ціллю є 200 мільйонів гривень, а триватиме збір з 2 по 8 листопада, про що йдеться на офіційній сторінці фонду у фейсбуці.

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Чому Spartan? – Бо це конче треба нашій армії! Spartan – гусенична броньована техніка, без якої важко буде перемагати в умовах дощів, багнюки та майбутніх снігів! Важливо: всі 50 Spartan-ів вже чекають нас і дуже швидко опиняться в Україні, та поїдуть у наші бригади! Не можемо упустити таку можливість! Треба брати! – йдеться у повідомленні.

Як долучитись до збору Сергія Притули на 50 БТР Spartan:

БО Благодійний фонд Сергія Притули
ЄДРПОУ 43720363
Призначення платежу: "Безповоротна благодійна допомога"
UA123052990000026004046716119

  • SWIFT перекази з-за кордону:

SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA903052990000026001026709343

SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA873052990000026009016707067

  • Криптовалюта:

Bitcoin гаманець
bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r
ETH
0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386
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