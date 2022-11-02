На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Притула оголосив новий масштабний збір: що придбають та як долучитись
-
- 131
Сергій Притула знову запустив масштабний збір коштів для українських захисників. Цього разу всього за тиждень потрібно зібрати 200 мільйонів гривень. Як долучитись та на що підуть гроші – дізнавайтесь далі.
Сергій Притула у рамках свого фонду оголосив про новий збір для підсилення українських захисників та захисниць. Планується придбати 50 британських бронетранспортерів Spartan, які вже очікують на складах у Великій Британії. Тому ціллю є 200 мільйонів гривень, а триватиме збір з 2 по 8 листопада, про що йдеться на офіційній сторінці фонду у фейсбуці.
І ще: Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі
Чому Spartan? – Бо це конче треба нашій армії! Spartan – гусенична броньована техніка, без якої важко буде перемагати в умовах дощів, багнюки та майбутніх снігів! Важливо: всі 50 Spartan-ів вже чекають нас і дуже швидко опиняться в Україні, та поїдуть у наші бригади! Не можемо упустити таку можливість! Треба брати! – йдеться у повідомленні.
Як долучитись до збору Сергія Притули на 50 БТР Spartan:
- За цим посиланням через ПриватБанк
- За цим посиланням через МоноБанк
- За поштою serhiy.prytula.kyiv@gmail.com через Paypal
- Через будь-який термінал EasyPay по всій Україні у розділі "Благодійність"чи ввівши назву Фонду Сергія Притули
- Перекази по Україні:
БО Благодійний фонд Сергія Притули
ЄДРПОУ 43720363
Призначення платежу: "Безповоротна благодійна допомога"
UA123052990000026004046716119
- SWIFT перекази з-за кордону:
SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA903052990000026001026709343
SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA873052990000026009016707067
- Криптовалюта:
Bitcoin гаманець
bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r
ETH
0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386
USDT (TRC20)
TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa
Читайте також: Пікардійська Терція та інші артисти запрошують на великий благодійний концерт у Львові
- 02 листопада
-
21:323 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
19:34Як побудувати та зберегти теплі відносини в сім'ї: три прості поради
-
18:43Червоні нігті творять магію: самотні жінки запустили вірусну теорію у TikTok
-
17:41У кожного є улюблена: незвичайні та дивні чашки з домівок по всьому світу
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:50Похолодання та незначні дощі: якою буде погода 3 листопада в Україні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
14:39Чи допомагає фурацилін, коли болить горло: відповідь експертів
-
13:51Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
-
12:35Притула оголосив новий масштабний збір: що придбають та як долучитись
-
11:51З кривавим ковпаком та мотузкою: в Одесі "оновили" пам’ятник Катерині II
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
-
09:31День ангела Ірини: сумісність за іменем – які чоловіки підходять Ірам
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:44Клопотенко показав, як приготувати закуску з лаваша і тунця: швидкий рецепт без світла
- 01 листопада
-
20:552 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
18:48"Либиться мудак": Тіна Кароль розповіла про сепаратиста в аеропорту
-
17:47Як забезпечити організм вітаміном D восени: поради медиків
-
16:53Погода в Україні 2 листопада: у яких областях пройдуть дощі
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
14:34Миколаївські десантники показали, що чекає на ворожі танки на Донеччині – відео
-
13:31Міцна кава і затишне місце: цей трюк дозволить збадьоритись за 15 хвилин
-
12:45Володимир Ярославський показав, як приготувати пюре з запеченого гарбуза
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
10:32Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт
-
04:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 29 жовтня
-
19:31Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
-
15:32Через 6 років: Ріанна випустила трек, який буде саундтреком до фільму про Чорну пантеру
-
10:31Гурт KOZAK SYSTEM перетворив на пісню вірш Ліни Костенко "Крила"
- 28 жовтня
-
20:30Кохання під час війни: Макс Барських та співачка ETOLUBOV записали спільну пісню "Римую"
-
16:32"Вимкни телефон": TVORCHI презентували іронічну пісню про залежність від соцмереж
-
12:30Коли переводять годинник на зимовий час 2022 в Україні: дата переходу
- 27 жовтня
-
18:33Чому нема світла: в Укренерго відповіли на поширені питання та показали графік відключень
-
14:41Jerry Heil, Лилу45 та TVORCHI: з'явився лонглист Нацвідбору на Євробачення-2023
-
09:36Через 15 блокпостів росіян: Марія про евакуацію з Маріуполя з маленькими дітьми
- 26 жовтня
-
20:50Як зменшити використання електроенергії, коли готуєш: 5 простих порад
-
16:55Популярну українську колискову "Ой ходить сон" переспівали у Бразилії
-
11:58Критична зима і умисні відключення: фейки про енергетичну ситуацію в Україні