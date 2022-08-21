Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі

Сергій Притула неабияк здивував тим, що його фонд придбав супутник за кошти, зібрані на "Байрактари". Але в мережі поширюються фейки з приводу оренди супутника, коштів та самих знімків. Яко. є насправді ситуація - читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що чимало людей не до кінця розуміють, на що саме спрямував гроші фонд Сергія Притули, які українці зібрали на "Байрактари". Саме тому фахівці пояснили, що саме придбали та як це працює.

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Фейк: Ми "скидалися" на "Байрактари", а витратили гроші на якийсь незрозумілий супутник!

Правда: Турецька компанія "Baykar Makina" прийняла рішення безплатно надати Україні кілька "Байрактарів", тож Фонд Сергія Притули разом з фахівцями з Міноборони, розвідки, СБУ та особисто Олексієм Резніковим довго обговорювали та радились щодо спрямування коштів. Тому супутник придбали не через одноосібне рішення Притули.

Фейк: Сказали, що купили супутник, а насправді він всього лише в "оренді"

Правда: Українці справді купили один супутник, який зможуть використовувати аж до кінця його експлуатації. Додатково ж компанія ICEYE надала на рік користування "сузір’я" із понад 30 своїх супутників.

Фейк: ЗСУ й так отримували знімки від наших партнерів, знайшли куди "списати" гроші

Правда: Так, дані з супутників партнерів дійсно отримували ЗСУ, але варто розуміти, що це було не так оперативно та дуже вузько і вибірково. Тому зараз можна буде швидко та з вищою якістю отримати будь-яку необхідну для захисників інформацію.

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