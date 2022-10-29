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Війна Українська музика

Пікардійська Терція та інші артисти запрошують на великий благодійний концерт у Львові

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Пікардійська Терція та інші артисти запрошують на великий благодійний концерт у Львові - фото 1

5 листопада у Львові в Центрі Довженка відбудеться великий листопадовий благодійний концерт на підтримку ЗСУ за участю вокальної формації "Пікардійська Терція" та відомих українських виконавців, серед яких Ірина Доля, Оксана Винницька, Я-Рек, гурт GAR4ICA, Ліля Ваврін.

Метою концерту є збір коштів на придбання цифрового бінокля ANT Binox 4K 4x16x та оптичного прицілу Elluminator lll для 103 батальйону ЗСУ, а також на теплий одяг та медикаменти, повідомили організатори.

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Україна входить у важкий період своєї боротьби з агресором, адже на порозі зима. Ми зобов'язані не лише вистояти, але й рухатись до перемоги. Перебування наших воїнів під дощем та снігом у холодних окопах зобов'язує волонтерів подвоїти зусилля щодо підтримки та допомоги армії. А робити це з усмішкою на устах та гарними піснями – ще один сигнал ворогу, що кожна ракетна атака робить нас сильнішими й не впливає на наш настрій та моральний дух. Починаємо об'єднувати наші зусилля та серця заради перемоги 5 листопада о 17:00. З собою мати любов до України, намір долучитися до великої справи та хороший позитивний настрій", – зазначили організатори концерту.

Пікардійська Терція та інші артисти запрошують на великий благодійний концерт у Львові - фото 514999

Організатори також висловили вдячність виконавцям-волонтерам, які від початку боротьби України з агресором постійно є на авансцені волонтерського руху:

  • "Пікардійська терція" – відома далеко поза межами України львівська вокальна формація своїм співом не лише розміновує поля, але й заряджає усіх на позитивний настрій та на перемогу
  • Ірина Доля – відома львівська співачка, яка задовго до початку прямої агресії відстоювала на сцені українську пісню та українську культуру
  • Ліля Ваврін – легенда української музики та шоубізнесу, яка також завжди була прихильником української пісні та музики, а у важкий час ще й активно підтримує ЗСУ
  • Оксана Винницька – відома співачка, поетеса та композиторка, слоганом якої є творчість та волонтерство. У цей нелегкий час чималий досвід Оксани у благодійності став, як ніколи потрібний у підтримці та допомозі ЗСУ. Тож невипадково ідея цього проєкту належить саме їй, адже Оксана Винницька постійно доводить, що в житті немає перепон, які не можна подолати й з кожної ситуації є переможний вихід
  • Я-Рек – композитор, поет та співак з великим пісенним багажем та великим досвідом волонтерської діяльності
  • Гурт GAR4ICA – молодий, але уже знаний львівський колектив, який є представником нової післявоєнної української музики
Пікардійська Терція та інші артисти запрошують на великий благодійний концерт у Львові - фото 514998

До теми: У Львові з концертом на підтримку ЗСУ виступить легендарний гурт "КОМУ ВНИЗ"

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