Притула – член партії Голос: біографія і факти про шоумена

Сергій Притула заявив, що піде у політику разом з партією "Голос". Його номер у партійному списку – 30. Тож, щоб Притула опинився у Парламенті, партія повинна набрати на виборах понад 10% голосів. Читайте біографію та факти про шоумена, який може скоро стати депутатом.

І ще: Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив

СЕРГІЙ ПРИТУЛА – БІОГРАФІЯ ЧЛЕНА ПАРТІЇ "ГОЛОС"

Народився : 22 червня 1981 року

: 22 червня 1981 року Місто : Збараж, Тернопільська область

: Збараж, Тернопільська область Освіта : Тернопільський національний економічний університет

: Тернопільський національний економічний університет Діяльність: актор, комік, телеведучий, радіоведучий, продюсер

ОСВІТА СЕРГІЯ ПРИТУЛИ

Сергій Притула закінчив школу із золотою медаллю. Під час шкільних років також навчався у Малій академії наук України учнівської молоді. у МАНі посів друге місце на конкурсі-захисті наукових робіт у 1997 році.

Наступного року вступив до Тернопільської академії народного господарства. Ще з юнацьких років Сергій Притула був активним учасником молодіжних організацій, створив неформальну спілку "Митці" та видавництво "Слина", грав у КВК, брав участь у конкурсах художньої самодіяльності.

Протягом 2000-2001 років навчався в Лондоні в одному з коледжів.

КАР'ЄРА СЕРГІЯ ПРИТУЛИ

У 1998 році пройшов кастинг на посаду радіоведучого. Довго готувався й в січні наступного року з'явився в ефірі " Радіо Тернопіль 106.1 FM" під псевдонімом "Сірий".

106.1 FM" під псевдонімом "Сірий". Коли Сергій Притула навчався у 2000-2001 роках в Лондоні , то розчарувався у навчанні й почав працювати: від будівельника і вантажника до офіціанта та помічника кухаря. Згодом повернувся до Тернополя й працював на посаді студентського декана свого ВНЗ і відновив роботу на "Радіо Тернопіль".

, то розчарувався у навчанні й почав працювати: від будівельника і вантажника до офіціанта та помічника кухаря. Згодом повернувся до Тернополя й працював на посаді студентського декана свого ВНЗ і відновив роботу на "Радіо Тернопіль". У 2002 році очолив студентський страйк в університеті, захистив диплом і лишився працювати на посаді директора Центру молодіжних ініціатив, навчався в магістратурі. Попри це, активно займався промо-акціями, організацією концертів, гастролював з командами КВК Україною.

Україною. У 2004 році пройшов кастинг на посаду ведучого програми " Було ваше, стало наше ". Також отримав запрошення від столичної радіостанції " Music-радіо ". У листопаді 2005 року переїхав до Києва і розпочав роботу в ефірі.

". Також отримав запрошення від столичної радіостанції " ". У листопаді 2005 року переїхав до Києва і розпочав роботу в ефірі. Протягом 2006-2009 років Сергій Притула працював резидентом " Comedy Club UA ", брав участь у щотижневих вечірках і телезйомках. Паралельно з роботою на Новому каналі він працював над радіопроектами на радіо: "Вишнева 20-ка" на Люкс FM , і "Файна Юкрайна" на Наше радіо .

", брав участь у щотижневих вечірках і телезйомках. Паралельно з роботою на Новому каналі він працював над радіопроектами на радіо: "Вишнева 20-ка" на , і "Файна Юкрайна" на . У 2008 році разом з Олександром Педаном та Ольгою Фреймут став ведучим ранкового телешоу " Підйом " в ефірі Нового каналу.

" в ефірі Нового каналу. Протягом 2008-2010 років був актором, автором і співпродюсером скетч-шоу " Файна Юкрайна " на Новому каналі.

" на Новому каналі. Зараз ведучий гумористичного шоу " Вар'яти ".

". З 2012 року Притула є креативним продюсером розважального телешоу " Хто зверху? " та його постійним ведучим.

" та його постійним ведучим. У лютому 2013 року з'явилось " Педан-Притула шоу ".

". З лютого 2017 року Сергій Притула веде український національний відбір на пісенний конкурс " Євробачення ".

". Восени 2018 року став ведучим телепроекту "Нові лідери" на телеканалі ICTV.

ПОЛІТИЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРГІЯ ПРИТУЛИ

Від початку російсько-української війни Сергій Притула став волонтером й допомагає українським військовим. Він активно займається волонтерською діяльністю, збирає матеріальну допомогу, не раз відвідував прифронтові зони.

Щотижня з початку 2014 року Сергій Притула збирає в холі Нового каналу речі, їжу, одяг для допомоги учасникам АТО. На зібрані гроші Притула купував автомобілі, ліки, прилади нічного бачення та іншу військову оптику для військових потреб. Сергій Притула організовує також збір книжок для дітей.

Частину грошей, зароблених виступами, Сергій Притула витрачає на допомогу армії. В Тернополі він утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни.

До теми: Звідки у вас є стільки часу: Притула розкритикував хейтерів у мережі