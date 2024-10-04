Присвята захисникам України: KRUT і BAH.ROMA презентували спільну пісню "Воїну"

Виконавці BAH.ROMA та KRUT нещодавно презентували спільну пісню "Воїну". Вона присвячена українським захисникам, які відстоюють нашу незалежність.

Трек уже доступний на всіх стрімінгових платформах. Переглянути ролик можна на YouTube.

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Пісня "Воїну" є подякою захисникам і покликана нагадати про їхню надважливу роль у боротьбі за майбутнє України.

Ми записали, на мою думку, дуже гарну пісню, і завдяки Марининому голосу вона зазвучала інакше – м'яко й ніжно. Написана вона від щирого серця, щоб віддячити кожному українському воїну, – поділився Роман Бахарєв (BAH.ROMA) в ефірі Радіо Промінь.

Сьогодні у нас вийшла спільна пісня, яка має назву "Воїну". Присвячуємо її всім захисникам та захисницям України. І вертайтесь нам живі будь ласочка, – написала KRUT.

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