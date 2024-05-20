На Хрещатику біля будівлі КМДА встановили трон із залізних дронів

На Хрещатику під будівлею КМДА встановили “Трон переможця” виготовлений із залізних дронів. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає деталі.

Про встановлення трону повідомляє один з кураторів проєкту “Територіальна оборона неба”, військовослужбовець Владислав Сакін.

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За задумом авторів, артінсталяція має привернути увагу до збору коштів на бойові дрони. Трон планують представити й у інших містах України, а потім виставити на аукціон та обміняти на тисячу дронів для військових.

У коментарі виданню "Вечірній Київ" Владислав Сакін зазначає, що артоб'єкт має назву "Трон переможця" та відсилання до залізного трону із "Гри престолів".

Артінсталяцію створили скульптори студії Hisoshi. Скульптор Євген Сопко розповів, що інсталяція містить 200 металевих дронів, а трон має вагу 350 – 400 кілограмів, висоту – 2,7 метра.

Трон із залізних дронів / facebook

До створення долучили ШІ. Спочатку трон намалював чат GPT, потім автори вдосконалили ескізи. Також увечері вмикають підсвітку.

Біля трону розмістили стенд з інформацією та QR-кодом на сайт проєкту – всі охочі можуть долучитись до ініціативи.

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