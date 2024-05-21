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Отримала нагороди в США: книжка про викрадення росіянами українських дітей та злочини РФ
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Книжка "Злочин без покарання" про злочини росії в Україні, зокрема й про викрадення дітей, отримала дві нагороди премії ADC Annual Awards у США. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає, що відомо про книгу.
Книгу "Злочин без покарання" спільно створили креативна агенція Bickerstaff.734, Українська академія лідерства і Міністерство закордонних справ. Про це йдеться на сайті премії.
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"Злочин без покарання" – 50-кілограмова книга на 6000 сторінок, що містить хроніку тяжких злочинів Росії проти людства. Це не просто книга, це свідчення правди, ретельно підготовлене викриття. Кожна сторінка нагадує про нелюдські дії Росії, зокрема про незаконну депортацію українських дітей, – йдеться в описі до книги.
Книжку презентували у НАТО, Європарламенті, Раді Європи, а також у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії та Австрії. Вона отримала нагороду у категоріях: "Design for Good / Publication Design" та "Books / Limited Edition / Private Press / Special Format".
Сама вага та об'єм книги є символічними, вони відображають тяжкість злочинів та неспростовні докази проти злочинців, – пишуть автори книги.
Вони додають, що більшість сторінок книги з позначкою "все ще триває" засекречені, оскільки матеріали справи будуть відкриті для громадськості лише після того, як злочинці постануть перед судом.
На обкладинці видання написано "Нова російська класика". Упорядники зазначають, що досі ніхто не відповів за депортацію українських дітей, тож наразі це злочин без покарання. Саме тому студенти УАЛ вирішили показати, як виглядає "сучасна російська класика".
Як повідомляють на сайті премії, презентація книги мала потенційну аудиторію у 15 млн осіб, а кількість переглядів у ЗМІ склала дивовижні 331 625 434.
Премія ADC Annual Awards щорічно відзначає найкращих у сфері дизайну і реклами. А переможців обирають із понад 10 000 заявок.
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