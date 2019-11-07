Прислуга: дивіться трейлер нового серіалу від Ш'ямалана

У мережі з'явився повноцінний трейлер моторошного серіалу "Прислуга" (Servant) від М. Найта Ш'ямалана. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Сервіс Apple TV+ опублікував офіційний трейлер до нових жахів "Прислуга" (Servant) від М. Найта Ш'ямалана, який прославився завдяки таким фільмам "Спліт", "Шосте чуття", "Скло" та інші. Дата виходу першої серії запланована вже на 28 листопада на платформі від Apple.

І ще: HBO створив ідеальну річ для перегляду серіалів, яка сподобається всім

Сюжет розгортається навколо молодої родини, яка ледве знайшла няню для своєї дитини. Однак сімейні таємниці у поєднанні з дивною гостею стають надто загрозливими. Тут майже все - зовсім не те, чим здається на перший погляд. Всього серіал матиме 10 епізодів.

У головних ролях: Нелл Тайгер, Лорен Емброуз Фрі, Тобі Кеббелл і навіть Руперт Грінт.

Прислуга: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: В Україні запустили сервіс Apple TV +: ціни та особливості