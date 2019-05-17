Присіли на чарчину: дослідження назвало націю, яка п'є найбільше

А як часто ви вживаєте алкогольні напої?

Результати, отримані з восьми щорічних Глобальних досліджень з наркотиків, які вважаються найбільшим опитуванням про вживання психоактивних речовин у світі, назвали націю, яка найбільше вживає спиртних напоїв. Результати вас вразять!

Рейтинги показують, що дорослі у Великобританії п'ють алкоголь частіше, ніж інші. За рік вони похмеляються в середньому 51,1 раза. Для порівняння, середній світовий показник становить усього 33 рази.

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В опитуванні брали участь 36 країн. Лондонські дослідники опитали 5400 осіб у Великобританії і понад 120 000 осіб по всьому світу.

Інші англомовні країни - США, Канада та Австралія - ​​стоять в рейтингу відразу після Великобританії. Опитування також показало, що Австралія посідає перше місце за кількістю людей, які звернулися за невідкладною допомогою після вживання алкоголю за останні 12 місяців - 3,7% респондентів.

П'ятірку лідерів замикає Данія з її показником у 41,7 раза на рік. Далі йдуть Індія (41) і Ірландія (40.7). Німеччина посідає третє місце з кінця (21.5), а найменше, згідно з дослідженням, п'ють у Португалії (20.2) і в Чилі (16.4).

Зауважимо, що українців у опитуванні не було.

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