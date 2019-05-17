Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Присіли на чарчину: дослідження назвало націю, яка п'є найбільше

  • 26
А як часто ви вживаєте алкогольні напої? - фото 1
А як часто ви вживаєте алкогольні напої?

Результати, отримані з восьми щорічних Глобальних досліджень з наркотиків, які вважаються найбільшим опитуванням про вживання психоактивних речовин у світі, назвали націю, яка найбільше вживає спиртних напоїв. Результати вас вразять!

Рейтинги показують, що дорослі у Великобританії п'ють алкоголь частіше, ніж інші. За рік вони похмеляються в середньому 51,1 раза. Для порівняння, середній світовий показник становить усього 33 рази.

І ще: Чому ніколи не варто купувати пиво на розлив

В опитуванні брали участь 36 країн. Лондонські дослідники опитали 5400 осіб у Великобританії і понад 120 000 осіб по всьому світу.

Інші англомовні країни - США, Канада та Австралія - ​​стоять в рейтингу відразу після Великобританії. Опитування також показало, що Австралія посідає перше місце за кількістю людей, які звернулися за невідкладною допомогою після вживання алкоголю за останні 12 місяців - 3,7% респондентів.

П'ятірку лідерів замикає Данія з її показником у 41,7 раза на рік. Далі йдуть Індія (41) і Ірландія (40.7). Німеччина посідає третє місце з кінця (21.5), а найменше, згідно з дослідженням, п'ють у Португалії (20.2) і в Чилі (16.4).

Присіли на чарчину: дослідження назвало націю, яка п'є найбільше - фото 328243

Зауважимо, що українців у опитуванні не було.

Читайте також: Медики вкотре наголосили про користь червоного вина

Джерело: Daily Mail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1053
Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
  • 00:05
  • 314
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1472033
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука