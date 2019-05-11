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Медики вкотре наголосили про користь червоного вина

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Чим корисне червоне сухе вино? - фото 1
Чим корисне червоне сухе вино? / The London Wine Cellar

Лікарі розповіли про користь червоного сухого вина, підкреслюючи про важливість помірного його вживання. Вино цілюще впливає на роботу серцево-судинної системи.

Крім того, воно стимулює зменшення кількості вільних радикалів на 15%. Червоне вино також впливає і на обмінні процеси в організмі, наприклад, володіє прекрасним сечогінним ефектом. Іноді лікарі рекомендують використовувати напій як ліки при простудних захворюваннях.

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Чим ще корисне червоне сухе вино? Воно має бактерицидну дію, зміцнює захисні функції організму, покращує стан шкіри, не кажучи вже про вплив на психологічне здоров'я людини. Напій допомагає заспокоїтися і розслабитися в стресових ситуаціях.

Втім, медики особливо підкреслюють той факт, що як і будь-який вид алкоголю червоне сухе вино необхідно вживати в обмеженій кількості. При втраті самоконтролю воно з корисного перетворюється на шкідливий продукт з усіма неприємними наслідками.

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Джерело: winefolly
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