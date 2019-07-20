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Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса

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Фургон підійде для активного відпочинку - фото 1
Фургон підійде для активного відпочинку

Німецьке ательє Sunlight випустило на базі Fiat Ducato фургон для активного відпочинку з унікальною, як підкреслюють німці, особливістю: його дах оснащений справжнім розкладним гамаком. Ідеально для подорожей, чи не так?

У Sunlight стверджують, що їхній будинок на колесах з довгою назвою Cliff 4х4 Adventure Van призначений для людей, які люблять займатися спортом просто неба – наприклад, кататися на гірських велосипедах, лижах, займатися альпінізмом або ходити в походи.

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Зроблений на базі повнопривідної версії фургона Fiat Ducato, він здатний доставити шукачів пригод в будь-яке місце, куди вони захочуть поїхати.

Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса - фото 342248

Фургон обладнаний безліччю пристосувань для подолання бездоріжжя, серед яких – захист днища, потужне додаткове світло і лебідка.

На даху автомобіля зроблена велика металева платформа, яку можна використовувати як багажник або встановити на ній штатний гамак, щоб відпочити в ньому після занять спортом. Якщо ж погода не сприяє повітряним ваннам, можна сховатися всередині.

Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса - фото 342250
Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса - фото 342249

Для розміщення в разі поганої погоди в салоні будинку на колесах Cliff 4х4 Adventure Van обладнані два комфортних спальних місця – розкладні ліжка і диван. У середній частині фургона є душова кабіна, крім того, по всьому інтер'єру можна знайти безліч шафок і відділень для зберігання дрібних і не дуже речей.

Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса - фото 342247
Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса - фото 342246
Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса - фото 342245

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