Німці поставили гамак на дах мікроавтобуса

Німецьке ательє Sunlight випустило на базі Fiat Ducato фургон для активного відпочинку з унікальною, як підкреслюють німці, особливістю: його дах оснащений справжнім розкладним гамаком. Ідеально для подорожей, чи не так?

У Sunlight стверджують, що їхній будинок на колесах з довгою назвою Cliff 4х4 Adventure Van призначений для людей, які люблять займатися спортом просто неба – наприклад, кататися на гірських велосипедах, лижах, займатися альпінізмом або ходити в походи.

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Зроблений на базі повнопривідної версії фургона Fiat Ducato, він здатний доставити шукачів пригод в будь-яке місце, куди вони захочуть поїхати.

Фургон обладнаний безліччю пристосувань для подолання бездоріжжя, серед яких – захист днища, потужне додаткове світло і лебідка.

На даху автомобіля зроблена велика металева платформа, яку можна використовувати як багажник або встановити на ній штатний гамак, щоб відпочити в ньому після занять спортом. Якщо ж погода не сприяє повітряним ваннам, можна сховатися всередині.

Для розміщення в разі поганої погоди в салоні будинку на колесах Cliff 4х4 Adventure Van обладнані два комфортних спальних місця – розкладні ліжка і диван. У середній частині фургона є душова кабіна, крім того, по всьому інтер'єру можна знайти безліч шафок і відділень для зберігання дрібних і не дуже речей.

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