На 850 тисяч населення менше – які причини демографічної кризи в Китаї

Найбільше падіння населення з 1961, останнього року Великого голоду, зафіксували в Китаї. Вже цього року Індія може стати найнаселенішою країною.

ООН прогнозує, що населення Китаю до 2050 року скоротиться на 109 мільйонів.

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Статистика даних Національного бюро статистики Китаю показує:

народжуваність на тисячу осіб у 2021 році складає 6,77 проти 7,52

кількість китайських жінок дітородного віку (25 – 35 років) скоротилася на 4 мільйонів

а рівень смертності – найвищий з 1974 року. Фахівці вказують на число 7,37 смерті на тисячу осіб проти 7,18 смерті у 2021 році

Від 1980-х років китайський уряд провадив політику однієї дитини, яку, до слова, скасували тільки у 2015-му. При цьому китайці довший час надавали перевагу народженню хлопчиків, тож аборти ставали не рідкістю. Через це спостерігається зменшення кількості жінок дітородного віку.

Також причиною демографічної кризи в Китаї називають захмарні витрати на освіту. І, звісно, три роки пандемії та жорстких антиковідних заходів сильно повпливали на падіння демографічної статистики.

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