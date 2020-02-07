Pringles створила геймерське крісло для особливо голодних

Бренд всесвітньо відомих чіпсів Pringles виводить виробництво геймерських крісел на новий рівень, створивши ігрове крісло з роботом-маніпулятором і функцією трекінгу фізіологічних показників гравця Pringles GameHealth.

Компанія Pringles вже вдруге заходить на територію геймерів після участі в минулорічному турнірі Warface Syndicate Pringles. Тільки в цей раз Pringles узяла безпосередню участь в розробці. І тепер все набагато краще!

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Основна відмінність ігрового крісла Pringles Feeder – це робо-рука, що подає чіпси гравцеві. Вбудований в один з підлокітників браслет з системою Pringles GameHealth збирає всі необхідні дані про фізичний стан геймера і допомагає визначити, коли він найбільш ефективний, в який час доби краще грати і коли варто перерватися на перекус. Тепер, граючи, можна не відволікаючись на обід, не пропускаючи важливі моменти гри і не забруднивши руки.

Завдяки зручній ортопедичній конструкції, наявності датчиків вимірювання фізичних показників і функції подачі їжі, час перебування в кріслі обмежується тільки особистими відчуттями гравця.

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