Ігри PlayStation 4 змогли запустити на комп'ютері: відео

Емулятор PlayStation 4 геймери хотіли з першого дня виходу приставки. З ростом потужності ПК подібні програми стали реальністю. Нещодавно ентузіасти випустили цілком працездатний емулятор PlayStation 3. А днями вийшла альфа-версія GPCS4 – першого робочого емулятора PS4, здатного запускати ігри.

Емуляція PlayStation 4 все ще перебуває на дуже ранній стадії розробки. GPCS4 зараз на етапі, коли він здатний завантажити тільки одну комерційну гру We Are Doomed. На жаль, гра не зовсім придатна, оскільки працює з дуже низьким показником кадрів на секунду (FPS). Однак той факт, що вона завантажується і запускається, вже вражає.

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Попри вкрай повільну роботу при запуску навіть найбільш тривіальної інді-гри, розробнику все ж вдалося досягти важливої віхи, яка віщує майбутній розвиток. Тому має пройти деякий час, щоб ми змогли насолоджуватися іграми PlayStation 4 на ПК в повній мірі. Розробник GPCS4 залишив вихідні файли на GitHub, так що зацікавлені гравці можуть протестувати емулятор на своєму комп'ютері вже зараз.

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