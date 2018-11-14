Принцу Чарльзу – 70: як виглядав син Єлизавети ІІ у молодості

14 листопада Принц Чарльз, син Єлизавети ІІ відзначає своє 70-ліття, і до такої дати королівська родина поділилась захопливим відео з фотографіями з самісінького дитинства. Упізнаєте "вічного наслідника" престолу?

Принц Чарльз відомий світові не лише як син Єлизавети ІІ, який вже багато років чекає на можливість стати главою родини монархів, а й як колишній чоловік принцесі Діани, яку обожнювали не лише британці.

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Доволі суперечлива особистість Його Королівської Величності герцога Корнуольського (саме так звучить його титул) завжди збільшувала увагу навколо його особи. Однак цьогоріч Чарльз відзначає ювілей – 70-ліття, і до такої дати королівська родина підготувала особливе відео, як змінювався принц з дитинства і до сьогодні.

Відзначимо, що Чарльз народився 14 листопада 1948 року ще у принцеси Єлизавети та герцога Единбурзького Філіпа. Титул принца він отримав у віці 10 років, а за лінією батька його можна вважати прямим нащадком російського імператора Миколи І.

Принц навчався у Кембриджі, де отримав диплом, щоправда, без конкретної спеціальності. Річ у тому, що він вивчав чимало предметів, серед яких звертав найбільше уваги на антропологію та археологію. Після здобуття освіти він Чарльз провів кілька років у Королівському морському флоті.

А у 1981 році він одружився з Діаною Спенсер, яка підкорила серця британців своєю вродою та характером. Щоправда, 15 років шлюбу закінчились розлученнями, зрадами і смертю Діани. Так Чарльз з двома дітьми залишився під прицілом медіа на кілька років. Аж у 2005 він отримав можливість взяти шлюб вдруге з Камілою Паркер Боулз, з якою і досі разом.

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